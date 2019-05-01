Детская железная дорога в Донецке открыла новый сезон

Разноцветные вагончики на перроне. Взволнованы юные железнодорожники, которые сейчас отправятся в первый рейс. По традиции детская железная дорога открылась 1 мая. Это 47-й по счету сезон.

Девчонки обычно работают проводниками и дежурными по станцииФото: Елена ШИНКАРЕНКО

- Мы открываемся обновленным составом. К нам пришли новые мальчики и девочки, новые смены, - рассказывает начальник детской железной дороги Александр Евтушенко. - Благодаря руководству Донецкой железной дороги, мы обновили не только путь, но и подвижной состав, обновили локомотивы. В этом году два локомотива планируем запустить в работу. И сделали косметический ремонт зданий. Планы на этот год очень большие.

Начальник детской железной дороги Александр Евтушенко рассказал о планахФото: Елена ШИНКАРЕНКО

В первый рейс путешественников повез машинист Сергей Журавский. Молодой человек посвятил детской железной дороге уже 9 лет.

- У меня с детства душа к этому лежит, - говорит Сергей. - Это ответственность, это интересно, это захватывающе.

Машинист Сергей Журавский посвятил детской железной дороге уже 9 летФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Ребята осваивают здесь все специальности, связанные с работой железной дороги - машинистов, стрелочников, сигнальщиков, ревизоров и проводников.

- Я на железной дороге работаю уже 4-й год. С детства мечтал, - рассказывает Иван Бобрышев. - Сейчас я начальник смены. В моем подчинении примерно человек 40. В обязанности начальника смены входит руководство, организация юных железнодорожников. Я организовываю движение поездов между станциями «Пионерская» и «Шахтерская». Большая ответственность.

Дорога от станции «Пионерской» до «Шахтерской» - чуть больше 2 километровФото: Елена ШИНКАРЕНКО

За 5 минут до отправления поезда все пассажиры занимают свои места. И в путь. Первый рейс, пожалуй, самый ответственный. Среди пассажиров - начальник дороги Александр Евтушенко. Как и нынешние юные железнодорожники он пришел сюда в детстве. Работал проводником, машинистом. Профессия настолько увлекла, что он связал с ней всю свою жизнь.

- В 1983 году меня одноклассник привел сюда. Я начал заниматься вначале проводником, потом пошел на помощника машиниста. В итоге стал машинистом тепловоза, - вспоминает Александр Евтушенко. - Мальчишкам всегда нравится с техникой работать. Вот и мне нравилось. Девчонки - те проводники, ревизоры, дежурные по станции.

На станции «Шахтерской» пассажиров ожидает экскурсия в музейФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Дорога от станции «Пионерской» до «Шахтерской» - чуть больше 2 километров. За 8 минут путешествия пассажиры успевают рассмотреть все пейзажи за окном. А на станции «Шахтерской» их ожидает экскурсия в музей. Экспозиция состоит из нескольких разделов. Часть посвящена пионерской организации, часть - периоду Великой Отечественной войны. Остановка длится 15 минут, затем поезд отправляется в обратный путь.

Детская железная дорога будет работать все лето. 6 рейсов в день - по выходным и праздникам.