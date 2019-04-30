2019-04-30T17:49:12+03:00
Политика

Госбанк ЛНР выпустил новые памятные знаки к пятилетию Республики

Их стоимость - 1310 и 1220 рублей соответственно
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: gosbank.suФото: gosbank.su
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Государственный банк Луганской Народной Республики выпустил новые памятные знаки. Их приурочили к пятилетию ЛНР.

- Историческое решение, принятое пять лет назад луганчанами, вышедшими на баррикады и подтвердившими своё волеизъявление 11 мая 2014 года на всех избирательных участках, определило дальнейшую судьбу региона.12 мая 2014 года жители Луганской Народной Республики объявили суверенитет, - говорится в сообщении Госбанка.

На аверсе первого памятного знака изображены:

Вверху - на фоне расходящихся лучей круг с надписью красного цвета «5 лет» с лавровыми ветками слева и справа. В центре - поперечная полоса с надписью: «Луганская Народная Республика». Внизу - слева цветы на фоне наземных сооружений шахты, справа терриконы и угольные пласты черного цвета.

Аверс №1. Фото: gosbank.su

Аверс №1. Фото: gosbank.su

На реверсе памятного знака изображены:

В центре - герб Луганской Народной Республики — красная звезда на фоне расходящихся лучей в обрамлении колосьев, перевитых лентами цветов флага ЛНР - голубой, синий, красный, над ним цифры «2019». По окружности вверху надпись «Государственный банк». Внизу надпись «Луганская Народная Республика».

Реверс №1. Фото: gosbank.su

Реверс №1. Фото: gosbank.su

- В комплект входят сам памятный знак, футляр и номерной сертификат с краткой информацией, - рассказали в Госбанке ЛНР.

Приобрести памятный знак можно только в центральных отделениях Государственного Банка Луганской Народной Республики. Стоимость 1310 рублей.

На аверсе второго памятного знака изображены:

Слева - танк Т-34 на постаменте на фоне праздничного салюта. В центре - контур географической карты Луганской области голубого цвета, поперек нее надпись: «Луганская Народная Республика». Справа - круг с надписью красного цвета «5 лет» на фоне лавровых ветвей и ленточек цветов флага Республики - голубой, синий, красный.

Аверс №2. Фото: gosbank.su

Аверс №2. Фото: gosbank.su

На реверсе памятного знака изображены:

В центре - герб Луганской Народной Республики - красная звезда на фоне расходящихся лучей в обрамлении колосьев, перевитых лентами цветов флага ЛНР - голубой, синий, красный, над ним цифры «2019».

Реверс №2. Фото: gosbank.su

Реверс №2. Фото: gosbank.su

- В комплект входят сам памятный знак, футляр и номерной сертификат с краткой информацией, - говорят в Госбанке Республики. - Приобрести памятный знак можно только в центральных отделениях банка. Стоимость 1220 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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