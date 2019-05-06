7 мая в Донецке пройдет репетиция военного парада, а в ряде районов - шествие «Бессмертного полка»

Сегодня в столице Республики прошла очередная репетиция парада войск Донецкого гарнизона, который традиционно пройдет в День Победы. Из-за этого движение общественного транспорта по центру Донецка было перекрыто с 6 часов утра до полудня. Вот и завтра, 7 мая, горожанам и гостям столицы тоже надо будет корректировать свои планы по поездкам в центре Донецка – его перекроют с 6:00 до 14:00. Снова пройдет тренировка парадных расчетов и прохождения военной техники.

Впрочем, дончане, у которых есть время, могут заранее посмотреть на парад. Ведь 9 мая ожидается большое скопление зрителей. И не все смогут увидеть прохождение техники и парадных расчетов.

Тем временем, 7 мая в столице уже пройдет ряд мероприятий ко Дню Победы. В 9:30 у памятника воинам, погибшим в боях за освобождение Рутченково, состоится митинг с участием ветеранов, руководства Кировского района и военных. Митинг завершится залпами салютной группы и возложением цветов к памятнику. А потом начнется шествие «Бессмертного полка» района.

Также шествие «Бессмертного полка» будет в Петровском районе. В 9:00 на площади имени Петровского начнется митинг. А еще жители района увидят парад юнармейцев, концерт, выставку военной техники и вооружения. Будут работать полевая кухня, выносная торговля.

В 10:30 в ДК имени Франко пройдет театрализованная программа с участием творческих коллективов Кировского района Донецка. А для ветеранов ВОВ будет организована полевая кухня в кафе «Сказка».

В 16:00 в художественном музее «Арт-Донбасс» откроется фотовыставка «С верой в будущее!». На ней будут представлены художественные фотографии авторов из ДНР, ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Южная Осетия и Республики Северная Осетия-Алания.