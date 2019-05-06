Месть президента: Порошенко сменил Наева на «героя» Дебальцевского котла

Сегодня Петр Порошенко в последний раз приехал в Донбасс в роли президента и главнокомандующего. 6 мая в украинской армии празднуют День пехоты (установлен президентом в апреле этого года). Вот и решил Петр Алексеевич напоследок преподнести подарок.

- Принял решение назначить на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ, – написал Порошенко в Twitter. - Поздравляю Александра Сырского с почетной и ответственной должностью. Приказываю умело применить опыт во имя Украины и украинского народа!

А во время пребывания в Часов Яре гарант также сказал, что решение принято в рамках ротации руководства. А Сырскому поручено в координации с руководством государства обеспечить освобождение украинской земли и восстановление украинского суверенитета над «оккупированными территориями».

Порошенко также поблагодарил экс-командующего объединенных сил.

- Спасибо Сергею Наеву и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС, за мужество, решительность и стойкость, – написал президент Украины в соцсети.

Чем займется Наев пока неизвестно. Но вряд ли останется без дела. Ведь он метит на должность начальника Генштаба ВСУ. Если на это согласится новоиспеченный президент Владимир Зеленский.

Кстати, решение Порошенко по поводу Наева было ожидаемым. Генерал фактически провалил президентские выборы в подчиненных войсках – половина личного состава проголосовала за Зеленского. Можно предположить, что «ротация командующих» стала своеобразной местью Петра Алексеевича.

В феврале 2015 года Александр Сырский руководил войсками во время их бегства из Дебальцевского котла Фото: Twitter

Что касается Сырского, то в первоначальный период войны он был начальником штаба АТО. В феврале 2015 года участвовал в управлении войсками во время их бегства из Дебальцевского котла. Говорят, что за одного битого двух небитых дают. Так что повременим в оценках генерала. Посмотрим, чем он сейчас отличится в Донбассе.