В Донецке открылся мотосезон: почему важно проверять помеху сзади, куда можно доехать на мотоцикле, о чем мечтают дети байкеров?

Что мы знаем о байкерах? Мои знания ограничивались фильмами о неформалах, перестроечной шуткой Жванецкого о рокерах «Например, почему не выдать тем же рокерам автобус без глушителя и организованно катать их по ночному городу»; новостями о мотопробегах, посвященных какому-то событию, фильмом «Харлей Девидсон и ковбой Мальборо». Что байкер – это брутальный грубый бородатый мужик. Что времена «яв» и «чизетов» давно канули в лету и теперь у байкеров какие-то чумовые машины.

Попросила показать самые крутые байки. Сказали, что здесь все крутые. Согласна.Фото: Ольга ЖУКОВА

Попросила показать самые крутые байки. Сказали, что здесь все крутые. Согласна.Фото: Ольга ЖУКОВА

Хоть один знакомый!Фото: Ольга ЖУКОВА

Слава за ними закрепилась не очень – гоняют как сумасшедшие, правил не блюдут, алкоголем за рулем злоупотребляют, отсюда в аварии попадают чаще других.

Но вот пригласили байкеры на мероприятие «Внимание – мотоциклист!». Как оказалось, изнутри они вообще не такие, как снаружи. В процессе общения сложившиеся стереотипы отпадали по одному Взять хотя бы эту акцию «Внимание – мотоциклист!», которую донецкие байкеры (да и не только донецкие – акция всероссийская!) проводят ежегодно перед началом мотосезона.

В чем суть акции? За зиму автомобилисты забывают о том, что мотоциклисты, скутеристы, велосипедисты такие же полноправные участниками дорожного движения.

Красиво едут. Фото: Антон Котов

Так вот, акция «Внимание – мотоциклист!» и напоминает водителям, что сезон двухколесной техники открыт, что до холодов мотоциклисты, скутера, мопеды, велосипеды будут делить одну дорогу с автомобилистами и давайте будем внимательней друг к другу. Тем более что для того, чтобы никто не пострадал, надо:

– дважды посмотреть в зеркало заднего вида;

– включать поворотники;

– резко не перестраиваться;

– открывая двери, проверять помехи сзади.

Все эти нехитрые правила байкеры оформили в виде листовок-памяток, которые и раздали автомобилистам. В этом году участие в акции «Внимание – мотоциклист!» приняли все мотоклубы Донецка, Горловки.

Вот такие листовки байкеры раздали автомобилистам. Фото: MFC Степные Псы

– Ты можешь посмотреть в зеркало и ничего не увидеть, а через секунду рядом с тобой будет мотоциклист. Не потому, что ты невнимательно смотрел. Мотоцикл значительно меньше машины, а потому хуже заметен в потоке. Ускорение мотоцикла значительно выше, чем у автомобиля, и водителю трудно правильно оценить скорость приближающегося мотоцикла. А после зимы, когда двухколесной техники не было на дорогах, водители еще не настроились быстро реагировать. К середине сезона автомобилисты становятся более внимательными. А вот после зимы им нужно перестроиться, – рассказали «Комсомолке» члены MFC СТЕПНЫЕ ПСЫ – девушки-байкеры, Галина и Светлана.

Автомобилисты очень положительно реагируют на акцию "Внимание = мотоциклист!"Фото: Ольга ЖУКОВА

– MFC СТЕПНЫЕ ПСЫ с 2014 года (тогда ещё, как группа друзей) являются инициаторами проведения ежегодной акции «Внимание – мотоциклист!» в Донецке. Мы просто напоминаем всем – и автомобилистам, и мотоциклистам – о том, что нужно просто соблюдать правила дорожного движения.

– Думаете, сработает?

- В принципе, правила дорожного движения предписывают заблаговременно включать поворотники, смотреть в зеркала, проверять помехи сзади перед тем как дверь открыть, не делать резких маневров. Мы просто лишний раз акцентируем на этом внимание. Если хотя бы одна листовка заставит кого-то из водителей лишний раз посмотреть в зеркало или проверить помеху сзади – возможно, это спасет чью-то жизнь. Да и мотоциклисты, принимающие участие в акции, понимают серьезность и важность этого дела и сами становятся более собранными и серьезными. «Внимание – мотоциклист!» –относится ко всем участникам дорожного движения.

Общественный транспорт тоже поучаствовал в акции

К слову, практически все мотоциклисты являются и водителями автомобилей, в которые они пересаживаются в конце мотосезона. И как автомобилисты, байкеры более внимательные и собранные, поскольку точно знают, на что в потоке нужно обратить внимание, да и реакция у них получше.

На старт! Фото: Антон Котов

Галина: Когда еду за рулем машины, я мотоциклистов вижу всегда.

Светлана: Среди мотоциклистов бытует негласное правило – правило военного летчика – все вокруг хотят тебя сбить! Понятно, что это несколько преувеличенно, но это правило заставляет собраться и сконцентрироваться.

– У вас есть приметы?

– А как же! Вот, например, нельзя садиться на мотоцикл с правой стороны, иначе он сломается в дороге. А если садиться слева – то это к удаче.

– Нельзя ругать свой мотоцикл, иначе он поведет в самый ответственный момент.

– Упал шлем – жди неприятностей в дороге.

– Нельзя класть шлем на землю. Если шлем лежит на земле, значит, что-то произошло и нужно подъехать, узнать, чем помочь.

Движение колонны. Фото: Антон Котов

Мое личное наблюдение – к шлемам какое-то трепетное отношение, многие не выпускают их из рук. В акции «Внимание – мотоциклист!» участвовали около трехсот мотоциклистов. И ни одного байкера без шлема я не увидела!

И отношение к выпивке за рулем оказалось на удивление бескомпромиссным. За руль – только трезвым. Конечно, после раздачи листовок был праздник – с конкурсами, музыкой рокового направления, президентским кулешом и пивом. Пиво и водителей отслеживала особенно. Многие пили, но пиво было безалкогольным; либо байкеры оставляли свои мотоциклы на стоянке и возвращались на такси.

Вы не скажете, как проехать на Дальний Восток?

Больше всего интересовал вопрос - куда можно доехать на мотоцикле? Вот интересно, до Уральского хребта кто-то доезжал? Вместо ответа на этот вопрос мне указали на девушку в оранжевой куртке, хитро усмехнулись

- У Джоконды спроси, она тебе расскажет

Юлия Денисова, позывной Джоконда. Сходство с Моной Лизой и правда есть. Невысокая худенькая девушка. Но боевая. С мотоциклами с детства в папином гараже. Папа, разумеется, хотел мальчика. Но оказалось, что с девочками тоже можно иметь дело. Папа привил Юле такую любовь к мотоциклам, что это стало неотъемлемой частью ее жизни. Сначала Юля освоила Явы, Ижи, Уралы. В 2006 году села на байк основательно. Джакондовоз (как Юля называет свой байк) появился у нее в 2009 году.

Джоконда - Юлия ДенисоваФото: Ольга ЖУКОВА

– Мы вместе уже десять лет. Менять его я не собираюсь. Он заслужил. Второй мотор у него. Мы не считаем пробег, мы считаем моторы. Километраж примерно триста тысяч. Третий спидометр. Ломаются. Шестеренки стираются.

– Куда ты доезжала на байке? Самая дальняя точка на карте?

– Дальний Восток. Ехала с пробегом «Волна памяти». Решила попробовать. Все меня отговаривали – 250 кубов – да, куда?! Это же вообще нереально! Я говорю – А что? Я маленькая, он маленький, все отлично. Доедем! И доехали!

Доехали! Фото: личный архив Ю.Денисовой

– А почему ты мощней машину не выбрала?

– Потому что мне с моим весом и ростом 160 больше не надо. Я его и с толкача заведу, и вообще. Но самое главное – у него расход топлива маленький. У меня до трех литров получается, если со скоростью 80 ехать. Это очень важно, если на дальняк едешь.

– Много народу тогда доехало?

– «Волна памяти» – это эстафетный пробег. Всю дистанцию проехали я, два москвича и два байкера из пензенской области. Расстояние – десять тысяч километров; с заездом в Москву двенадцать тысяч. Сломалась только фара. На скотч прицепили и дальше поехали. Три недели ехали до Владика!

– Что больше всего ценится в таких поездках?

– Люди. Душевное общение. Разный менталитет у всех. Очень интересно. Хотя вот сибиряки очень на нас похожи.

– У тебя есть какой-то амулет?

Юля показывает цепочку, на которой штук десять всяких амулетов:

– Вот. Это все дарили дорогие мне люди. Но самый главный – вот этот глобус, потому что хочется весь мир объехать!

К слову, Юля-Джоконда упорно, но легко идет к своей мечте. Верней, она не заморачивается ее исполнением, она просто живет в направлении мечты. На ее жилетке флажки тех стран, где она побывала.

– Еще четыре не успела пришить. Всю Европу по периметру объехала. Хотелось же посмотреть. Поехала.

– А если сломаешься?

– А я и ломалась! За сто километров до Парижа потекли сальники. Планировала проехать Париж насквозь, остановиться сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни. А пришлось застрять на три дня. На одной из заправок обнаружились земляки, которые снабдили меня тормозной жидкостью, чтобы я до Парижа доехала. И вот я в Париже, в поиске этих резинок. Без знания языка! Метро – адская паутина – не разобраться! А французы ленивые и не соображающие. Приходишь в магазин, через переводчик говоришь – мне нужны вот эти резинки. Вот у вас много резинок висит, я подберу. Ну как у нас на рынке. Но нет! Им нужен каталожный номер! Когда выяснили номер – нет, это только в фирменном салоне. В общем, подорвала пол Парижа, купила-таки. Но на этом приключения не закончились! Надо же еще прокачать тормоза. А чтобы прокачать, нужен большой шприц. Прихожу в аптеку, прошу шприц.

– Какой мадам нужен шприц?

Показываю, каких размеров мне нужен шприц.

– А зачем мадам такой шприц?

А как я им объясню? Они вообще ни про сальники, ни про тормоза не слышали. Мне ж от Адама и Евы придется объяснять! Собралась вся аптека. Не часто у них шприцы для тормозов покупают. В общем, объяснила, поняли. Принесли несколько шприцов, я подобрала нужный размер. Шприц стоил три евро. За тот цирк, который я устроила, один евро мне сбросили. Смеялись все. Сначала удивились, а потом – о рашн, рашн! Это многое объясняет, если ты русский.

– Ты сможешь сама починить мотоцикл?

– Если хватает моих сил – да, я починю. Если какую-то гайку не раскручу – прошу кого-то. Например, у меня нет центральной подножки, я не могу заднее колесо вывесить в случае необходимости. И тогда я прошу, чтобы мне подняли мотоцикл, а дальше сама занимаюсь. За десять лет я свой мотоцикл уже изучила; знаю, где у него слабые места, и на что обратить внимание.

Если во Владивосток Юля ехала в группе, то Европу проехала одна.

– У байкеров большая взаимовыручка на дороге. И в обиду не дадут, и помогут.

– Это же, наверное, очень дорого – круиз по Европе?

– У меня с собой печка, пачка гречки, чай, кофе, овсянка. В супермаркетах докупаю скоропортящиеся продукты. Ты же понимаешь, туристам показывают одно, а когда ты едешь, как простой человек, когда происходит полное погружение в другую страну – это совсем другое. Благо, сейчас переводчики в смартфонах есть, и все можно объяснить. Главное выучить числа, чтобы на заправках понимать, какая колонка.

Во время путешествия по Европе. Фото: личный архив Ю.Денисовой

– А в Германию заезжала? Хотелось бы узнать, как там – помнят, кто Великую Отечественную выиграл? Или как в Америке, считают, что это был кто угодно, только не Россия?

– Я познакомилась с одним немцем в Берлине. Так вот, его дед воевал в гитлеровской армии. Мой, понятно, в советской. И мы об этом много говорили. Кстати, обычные немцы хорошо относятся к России, очень уважают Путина и его политику. Ненавидят Меркель. Его дед погиб в апреле 1944. И есть в них чувство вины. Я об этом слышала и раньше, а тут увидела. А еще, знаешь, какой прикол был? Еду я по Германии, подъезжаю к Берлину, я все время с музыкой езжу. У меня в плей-листе триста песен. И вот только я проезжаю указатель Берлин – у меня в наушниках – прощание Славянки! Думаю, ну, ничего себе знаки! Почувствуй себя потомком победителей!

– Без какого качества к мотоциклу лучше не подходить?

– Без уверенности в себе.

Как из пай-девочки сделать байкера

Еще одна интересная история. Тут целая байкерская семья. Знакомьтесь – Малаховы – Андрей, Кристина и София. Сначала байкером был только Андрей. Кристина ездила вторым номером. Потом и ей захотелось.

- Покажи, научи, расскажи. Рассказал, поняла, завелась, поехала. Типичная ошибка всех начинающих – газ выкрутила, мотоцикл зарычал – упала. Осмотрел Кристину, мотоцикл, вроде все целые. Она смотрит – и что? Орать не будешь? Я говорю – чего орать? Все целы. Уже темнеет, поехали домой. А она – а мы что, сегодня учиться не будем? На следующий день поехал, заказал ей мотоцикл. Весной покаталась, потом в Мариуполь съездили, потом в Крым. Дочь выдержала спокойно выдержала дорогу в Крым на мотоцикле. Самой учится ездить пока нет желания

- Вообще-то есть, - возражает Соня

- Да, - подключается Кристина, - и мечта у нас есть – Хонда спорт. Так что копи денежку папа.

- Соня, а ты переживаешь за родителей?

- Очень. Особенно когда их ночью нету.

Пока без своего байка в семье только СоняФото: Ольга ЖУКОВА

- Кристина, а ты помнишь свои первые ощущения, когда сама на байке проехала

- Конечно. Как в детстве, когда сильно раскачивалась на качелях, помнишь? Когда дух захватывает? Вот это те ощущения, которые возникают при езде на мотоцикле. Наверное, все байкеры до сих пор и ездят, чтобы это ощутить.

Андрей: Каждый раз как в первый раз. И ощущения этого щенячьего восторга не притупляются. Когда ездишь в городе, постоянно сосредоточен, смотришь, чтоб тебя никто не зашиб, чтобы ты никого не зацепил. А когда выезжаешь на трассу, на пятую передачу выходишь, выкручиваешь до отказа – это ни с чем несравнимые ощущения. Это словами не передать.

- А как в Сониной школе относятся к тому, что родители байкеры?

Кристина: Соня сначала почему-то стеснялась. Мы старались в наших прикидах школу не посещать. Но несколько раз пришлось. То на первый звонок ее отвезли, то на последний, то на родительское собрание опаздывали, не успели переодеться. Зато в полном восторге мои ученики!

К слову, Кристина - музыкант, кларнет, саксофон и учитель музыки в музыкальной школе.

Кристина: меня ученики бывает спрашивают: - Кристина Евгеньевна, а как так случилось, что вы играете классическую музыку и вы байкер? Я говорю – дети, я стала байкером в 39 лет. А до этого была очень хорошей девочкой.

Вот так все начиналось. Фото: личный архтв А.Малахова

Андрей: Теща долго не знала, что у Кристины свой мотоцикл. И вот поехали мы забирать Соню от бабушки, с каникул. Когда теща увидела из окна, что въезжает не один, а два мотоцикла…

Кристина: …У нас дома стоят «колодцем» и вот мама на весь этот колодец кричала «Я тебя убью!»

Андрей: Она отправила в Донецк воспитанную девочку в платье в горошек. А приехала чувиха в кожанке, в шлеме, на своем байке под звуки хэви-мэтал.

Кристина: Я сначала боялась даже в подъезд зайти. Когда мы поднялись, мама долго меня обхаживала, а потом сказала – ты воплотила мою мечту. Я всю жизнь хотела ездить на мотоцикле.

- На дальние расстояния на машине же как минимум удобней

Андрей: я и автомобилист и мотоциклист. Так вот поехали как-то в Крым на машине. В конце пути я вымотался так, как будто я пешком шел.

Кристина: в машине засыпаешь, картинки за окном не воспринимаешь.

Андрей: А на мотоцикле ты часть пейзажа, часть дороги.

Кристина: На мотоцикле ты все чувствуешь – ветер, смену температур, запахи. Ощущение тридэ, которого нет в машине. И глупо себя лишать такого удовольствия.

И вот так красиво продолжается. Фото: личный архив А.Малахова

Вот наслушаешься рассказов и поймешь, что-то в этой жизни проходит мимо тебя. А вообще нормальными ребятами оказались эти байкеры. Конечно, и крепкие словечки проскакивают, и юмор специфический, и грубоваты.

Соревнования по поднятию мотора среди всех возрастных категорий байкекровФото: Ольга ЖУКОВА

Талисман Степных ПсовФото: Ольга ЖУКОВА

Но в общем – такие же люди, как мы, только с байком.

Это на вид они грозные. А так - очень даже улыбчивыеФото: Ольга ЖУКОВА

... и романтичныеФото: Ольга ЖУКОВА

Как видите – ничего страшного. Ну как ничего? Когда они все вместе начинают газовать – хочется спрятаться куда-то в тихое прохладное место. Но с другой стороны – это какие-то совершенно новые ощущения.

Перефразируя Пушкина, с уверенностью можно сказать, что и байкам все возрасты покорны. И нет ничего невозможного для человека на мотоцикле. А еще, насколько успела заметить, у них там реально сплоченное братство.

В общем, если давно собирался попробовать что-то новое, да все никак, байк вам в помощь. Сейчас самое время! Место сбора - заправка на Мариупольской развилке, каждую пятницу.