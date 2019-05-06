По Остапу Бендеру: Как на Украине предлагают переселенцам обменять жилье в Донецке на Николаев и Кировоград

Депутатам Верховной рады нынешнего созыва осталось работать всего ничего. Если их в мае не распустит избранный президент Владимир Зеленский, то наверняка переизберут осенью. Вот и придумывают сейчас нардепы законопроекты для своего пиара перед будущими избирателями. А еще с надеждой успеть хоть что-то урвать от бюджетного пирога.

Кто бы мог подумать, что заботу о переселенцах из Донбасса проявит скандально известный нардеп Сергей Мельничук. Тот самый, который был первым командиром батальона «Айдар» (запрещенной в РФ организации). Зверства и бесчинства в Донбассе карателей из этого батальона были такими резонансными, что в Киеве вынуждены были возбуждать уголовные дела против «патриотов».

БЛАГАЯ ИДЕЯ С МУТНОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ

И вот теперь Мельничук и еще двое депутатов зарегистрировали в украинском парламенте законопроект «О проведении эксперимента по обмену жилья, находящегося в собственности внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поскольку сроки завершения операции объединенных сил (ООС) затягиваются, то одним из способов обеспечения прав собственности граждан на жилище является добровольный обмен жилья переселенцев, которое находится в ЛДНР, на другое равноценное госжилье на подконтрольной Киеву территории.

На первый взгляд, идея благая. Всем известно, что многие из дончан и луганчан, уехавших на украинскую территорию, испытывают большие проблемы с жильем. Но у любого здравомыслящего человека, знающего реалии войны в Донбассе, сие предложение вызовет по меньшей мере удивление. ДНР и ЛНР давно живут по своим законам, которые не признает Украина. Да и кто из мирного Николаева обменяет свою квартиру на жилье в обстреливаемом Донецке?

Но депутаты придумали хитрость, которой позавидовал бы сам Остап Бендер. Они предлагают провести эксперимент в Кировоградской и Николаевской областях. Этим регионам в течение трех лет будут предоставляться из госбюджета субвенции на приобретение жилья с целью его последующего обмена на жилье переселенцев. Житель Донбасса после заключения с облгосадминистрацией договора мены жилья сможет получить жилье в Николаеве или Кировограде (в ходе «декоммунизации» переименован в Кропивницкий), а его «квадратные метры» в том же Донецке станут государственной собственностью. Оно будет числиться в распоряжении Кировоградской и Николаевской облгосадминистраций. А после освобождения (!) неподконтрольного Донбасса и установления там украинской власти, данное жилье передадут в собственность территориальных громад Донецкой и Луганской областей. Такая вот «картина маслом» получается. С очень мутной перспективой получения жилья в Донецке и Луганске для украинских госструктур.

КВАРТИРЫ ГОТОВЯТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ АТО

Нардепы даже придумали, откуда взять деньги на такой масштабный проект. Оказывается, Украина ежегодно тратит 1 миллиард гривен на обеспечение льгот жителей горных населенных пунктов (это запад страны). Эти льготы появились в 1995 году. И теперь льготников собираются лишить финансирования.

- Таким образом, будет достигнута определенная национальная консолидация жителей западных и восточных регионов. Предложенное законопроектом решение, имеет глубокий нравственный смысл, – считают народные депутаты.

Тут, конечно, Мельничук и сотоварищи хватили лишку. Насчет консолидации. И по поводу нравственного смысла - не факт, что в случае успеха финансирования эксперимента квартиры получат обычные переселенцы. Не секрет, что в 2014 году в нацбатах воевало немало дончан и луганчан. По этой причине им дорога в республики теперь заказана. Вполне возможно, что именно «ветераны АТО» станут владельцами квартир, купленными за госсчет.

А еще не факт, что миллиард гривен попросту не «распилят» чиновники и сами депутаты…