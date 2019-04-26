2019-04-26T15:28:18+03:00
Политика

Какие документы нужны для получения паспорта ДНР

Паспорт ДНР - главный документ для получения российского паспорта жителям республик
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Без паспорта ДНР документы на российское гражданство от жителей республики не примутБез паспорта ДНР документы на российское гражданство от жителей республики не примутФото: Юрий СОБОЛЕВ
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на сегодняшний момент паспорт ДНР имеют 250 тысяч дончан, а ЛНР — 150 тысяч луганчан. Наверное, сейчас возрастет количество заявок на его получение.

Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20190425/1023458553.html

на сегодняшний момент паспорт ДНР имеют 250 тысяч дончан, а ЛНР — 150 тысяч луганчан. Наверное, сейчас возрастет количество заявок на его получение.

Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20190425/1023458553.html

Известно, что на сегодняшний момент паспорт ДНР имеют 250 тысяч дончан, а ЛНР — 150 тысяч луганчан. Наверное, сейчас возрастет количество заявок на его получение.

Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20190425/1023458553.html

На сегодняшний день паспорта ДНР имеют 250 тысяч дончан и 150 тысяч луганчан. После Указа Президента РФ Владимира Путина о получении упрощенном получении российских паспортов, желающих иметь республиканский паспорт станет в разы больше. Ведь без паспорта ДНР или ЛНР документы от жителей республик на гражданство РФ не примут.

Миграционная служба МВД ДНР разъясняет - какие документы нужны для получения республиканского паспорта.

Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики выдается территориальными подразделениями Миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики по месту жительства каждому гражданину Донецкой Народной Республики по достижении им четырнадцатилетнего возраста. А потом, в случае необходимости, обменивается, выдается взамен утраченного, похищенного или испорченного.

В соответствии с изменениями в законодательстве, теперь срок действия паспорта будет изменён:

♦ от 14 до 20 лет;

♦ от 20 лет до 45 лет;

♦ от 45 лет — бессрочно.

По достижению физическим лицом возраста 20 лет и 45 лет паспорт подлежит замене.

Для оформления паспорта гражданин предоставляет:

— заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики;

— свидетельство о рождении (если записи в свидетельстве о рождении сделаны не на русском языке, предоставляется нотариально заверенный перевод на русский язык или справка о рождении, выданная органом регистрации актов гражданского состояния, оформленная на русском языке);

— две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 на 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол;

— документы, свидетельствующие о принадлежности к лицам, имеющим право на получение паспорта гражданина Донецкой Народной Республики (если требуется подтвердить статус лица, обратившегося за получением паспорта);

— документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (свидетельства о рождении детей в возрасте до четырнадцати лет, свидетельство о браке, документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства);

— квитанцию об оплате республиканской пошлины или копию документа об освобождении от уплаты;

— в случае хищения/утраты ранее выданного паспорта гражданина Донецкой Народной Республики — справку из органов внутренних дел о регистрации данного факта в органе внутренних дел по месту регистрации проживания/по месту обращения;

— документы, подтверждающие факт изменения персональных данных.

Заявителем предоставляются оригиналы документов и их копии. Документы и личные фотографии граждане предоставляют в территориальные подразделения Миграционной службы лично. Документы для оформления или замены паспортов гражданам, признанным судом ограниченно дееспособными или недееспособными, оформляются на основании заявления попечителя или опекуна соответственно.

В приеме документов лицу может быть отказано в случае, если не предоставлены все необходимые документы или они не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.

Граждане, достигшие 14-летнего возраста, для получения своего первого документа могут обратиться в территориальные подразделения Миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики по месту жительства.

Для получения паспорта молодым людям необходимо предоставить:

— заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики;

— две личные фотографии размером 35 на 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол;

— квитанцию об уплате республиканской пошлины за выдачу паспорта или копию документа об освобождении от уплаты республиканской пошлины за выдачу паспорта,

— копии и оригиналы следующих документов:

1) свидетельство о рождении (на русском языке);

2) справка о присвоении ИНН;

3) паспорта родителей, если родители в разводе — свидетельство о разводе;

4) подтверждение факта регистрации;

5) справка с места учебы (при необходимости).

ИСТОЧНИК KP.RU

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