Зачем в Мариуполе полицейские тащили привязанную к машине собаку

Размещенная в Интернете видеозапись, на которой патрульные полицейские привязали собаку к своему авто и тащили ее за собой, стала предметом разбирательств.

В пресс-службе патрульной полиции Донецкой области подтвердили информацию, заявив, что предшествовало инциденту. Оказывается, экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что на улице лежит без сознания мужчина, рядом с которым сидит большая агрессивная собака. По этой причине жители не могут безопасно пройти мимо. Пес не подпускал никого: ни полицейских, ни медиков.

- Чтобы обезвредить собаку, согласно статье 46 Закона Украины «О национальной полиции», патрульные должны использовать оружие против животного, но они пожалели пса. Чтобы животное не нанесло вреда полицейским, они сели в автомобиль и на маленькой скорости сопроводили его к дому хозяина, где в дальнейшем привязали к дереву, чтобы собака не убежала, - сообщили в пресс-службе.

Тем временем, врачи госпитализировали хозяина в медицинское учреждение, где оказали ему помощь. Когда мужчина пришел в себя, патрульные сообщили владельцу, где его пес.

Под этим разъяснением пресс-службы в соцсети тут же появились комментарии жителей.

- Как всегда, полиция своих отмазывает. Если собака никого не подпускала, как её привязали к автомобилю? – задается вопросом Александр Ушаков.

- Если мне не изменяет память у нас в городе есть специальная служба и у них даже есть спецавто. Они занялись бы собакой - это их спецификация! А вы у них хлеб отбираете, - считает Роман Кубрин.