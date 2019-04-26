2019-04-26T07:57:58+03:00
Политика

Зачем в Мариуполе полицейские тащили привязанную к машине собаку

В пресс-службе патрульной полиции разъяснили скандальный инцидент [видео]
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Действия патрульных полицейских вызвали неоднозначную реакцию у мариупольчан. Фото: facebook.com/MariupolPoliceДействия патрульных полицейских вызвали неоднозначную реакцию у мариупольчан. Фото: facebook.com/MariupolPolice
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Размещенная в Интернете видеозапись, на которой патрульные полицейские привязали собаку к своему авто и тащили ее за собой, стала предметом разбирательств.

В пресс-службе патрульной полиции Донецкой области подтвердили информацию, заявив, что предшествовало инциденту. Оказывается, экипаж патрульной полиции получил вызов о том, что на улице лежит без сознания мужчина, рядом с которым сидит большая агрессивная собака. По этой причине жители не могут безопасно пройти мимо. Пес не подпускал никого: ни полицейских, ни медиков.

- Чтобы обезвредить собаку, согласно статье 46 Закона Украины «О национальной полиции», патрульные должны использовать оружие против животного, но они пожалели пса. Чтобы животное не нанесло вреда полицейским, они сели в автомобиль и на маленькой скорости сопроводили его к дому хозяина, где в дальнейшем привязали к дереву, чтобы собака не убежала, - сообщили в пресс-службе.

Тем временем, врачи госпитализировали хозяина в медицинское учреждение, где оказали ему помощь. Когда мужчина пришел в себя, патрульные сообщили владельцу, где его пес.

Под этим разъяснением пресс-службы в соцсети тут же появились комментарии жителей.

- Как всегда, полиция своих отмазывает. Если собака никого не подпускала, как её привязали к автомобилю? – задается вопросом Александр Ушаков.

- Если мне не изменяет память у нас в городе есть специальная служба и у них даже есть спецавто. Они занялись бы собакой - это их спецификация! А вы у них хлеб отбираете, - считает Роман Кубрин.

Полицейские привязали к машине пса и на маленькой скорости сопроводили его к дому хозяина.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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