Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями. Кроме того, министр сказал, что ему их не жалко. Министр высказался так резко, что даже украинская журналистка пыталась урезонить чиновника. В качестве аргументов звучали вопросы – о европейском государстве и о цивилизованном пути в Европу. Но Рева был непреклонен.

- Все кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там из-за этих мразей, – заявил Рева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/705875" frameborder="0"></iframe> Министр Рева назвал жителей ЛНР и ДНР мразями.! другой источник

Слова министра социальной политики попали в сюжет BBC и уже показаны по всему миру.