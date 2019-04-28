2019-04-29T00:29:27+03:00
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями и что их не жалко [видео]
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Фото: beztabu.netФото: beztabu.net
Изменить размер текста:

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями. Кроме того, министр сказал, что ему их не жалко. Министр высказался так резко, что даже украинская журналистка пыталась урезонить чиновника. В качестве аргументов звучали вопросы – о европейском государстве и о цивилизованном пути в Европу. Но Рева был непреклонен.

- Все кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там из-за этих мразей, – заявил Рева.

Министр Рева назвал жителей ЛНР и ДНР мразями.! другой источник

Слова министра социальной политики попали в сюжет BBC и уже показаны по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Взрыв а шахте «Схидкарбон» в Донбассе: родственники горняков, которые находятся под завалами, держатся вместе – горе объединяет людей
Наш источник, который находится непосредственно на шахте «Схидкарбон», где вчера взорвался метан, рассказал «Комсомолке» что на данный момент происходит на месте трагедии [видео]
Новости 24
Морпеха ВСУ, который хотел пресечь кражу топлива, застрелили сослуживцы
Донецк украсили пасхальными яйцами с изображениями Джона Юза, Артема и Иосифа Кобзона
Командование Наева привело к росту небоевых потерь и дезертирств в ВСУ
В Донбасс прибыл разведбатальон ВСУ, который специализируется на диверсионных операциях
В Новозвановку прибыли украинские снайперы
На КПП «Марьинка» Киев ужесточил режим пропуска
Обстрелы ДНР: Украинская армия выпустила по территории ДНР порядка 70 боеприпасов
Обстрелы ЛНР: за минувшие сутки украинские силовики шесть раз обстреляли территорию Республики
Погода в Луганске: синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла, местами слабый дождь
Погода в Донецке: праздничный день обещает быть теплым – до +24
Денис Пушилин: Хочу пожелать, чтобы в праздник Пасхи мы сохранили чувство духовного единства
Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник
Трагедия на шахте «СхидКарбон»: омбудсмен ДНР выразила искренние соболезнования родным и близким погибших шахтёров
Стала известна программа празднования 9 мая в Луганске
ВСУ вывели из строя беспилотник ОБСЕ на юге Донбасса
Погода в Донецке 28 апреля: днем будет до 18 градусов тепла, без осадков в первой половине дня
В ЛНР отменили комендантский час на Пасху и сократили на майские праздники
В преддверии Пасхи ВСУ создают искусственные очереди на КПП «Станица Луганская»
Даниил Безсонов предупредил жителей Горловки о прибытии снайперов ВСУ
Леонид Пасечник: Семьям погибших и пострадавших горняков шахты «Схидкарбон» окажем всю необходимую помощь и поддержку
В Донецке состоялся открытый мини-марафон среди людей с ограниченными физическими возможностями
Луганский ансамбль «Combo» 30 апреля приглашает на программу к Международному дню джаза
В ВСУ на Луганщине за прошедшую неделю зафиксировано 320 случаев заболевания корью и краснухой
С начала апреля на Луганщине на собственных минах подорвалось шесть бойцов ВСУ
Жителю Тореза грозит до 3 лет тюрьмы за хранение марихуаны
27 апреля ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив больше 400 боеприпасов
Российские спасатели подарили луганским коллегам спасательное оборудование