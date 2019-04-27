Смогут ли жители республик Донбасса получить российскую пенсию, сохранив украинскую

Тема получения российских паспортов стала главной в разговорах среди дончан. Каждый возлагает свои надежды на обладание корочкой гражданина РФ. Кто помоложе - надеется, что сможет официально устроиться в России на работу, оформить медстраховку и получать другую помощь государства. А вот люди постарше вряд ли переедут в РФ. Зато они мечтают, что пенсию им здесь поднимут до российской.

- Как думаешь, сразу в нашем Пенсионном фонде пересчитают пенсию после получения паспорта? А насколько она может вырасти? – интересуется моя знакомая - жительница Макеевки Валентина Петровна.

Увы, вынужден ее разочаровать. На днях Пенсионный фонд России (ПФР) дал разъяснение по этому поводу. Оказывается, для получения российской пенсии надо сначала уехать на постоянное место жительства в РФ. А людям, проживающим в ДНР и ЛНР, даже если они стали гражданами России, пенсию должна платить Украина.

А КАК ПО ЗАКОНУ

Оказывается, есть такое Соглашение о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения от 1992 года. Несмотря на то, что Украина уже вышла из ряда договоров СНГ, она продолжает оставаться участником этого соглашения. А там записано следующее: «Пенсионное обеспечение граждан государств – участников настоящего соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают».

ДНР и ЛНР (или как их официально называют – отдельные районы Донецкой и Луганской областей) остаются территорией Украины. Это признают даже в России.

Рассказываю об этом Валентине Петровне. Она разочарована. Но духом не падает (надо знать упрямый характер наших пенсионеров!).

- Ну, поеду я, к примеру, в Ростов. Пропишусь там у своих родственников. А как дальше, что нужно для оформления российской пенсии? Что-то Пенсионный фонд сказал по этому вопросу?

- Говорят, понадобится стандартный набор документов для страховой пенсии по старости. Список этот есть на сайте Пенсионного фонда России.

И я начинаю перечислять:

- паспорт гражданина РФ;

- трудовая книжка и другие документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные (нестраховые) периоды;

- справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года в течение трудовой деятельности – это при необходимости;

- другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.

Кстати, в ПФР пообещали всячески содействовать для подтверждения стажа и заработка бывших дончан и луганчан. В частности, высылать запросы в Пенсионный фонд Украины или Пенсионные фонды ДНР и ЛНР. Между прочим, в республиках Донбасса есть архив сведений о застрахованных лицах за периоды до 2014 года. Так, у Пенсионного фонда ДНР есть отчетность работодателей за период с 2000 года по сентябрь 2013 года.

НО ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ…

- Получается, на Украине и в ДНР узнают, что я стану получать российскую пенсию и лишат меня своей? – задает вопрос Валентина Петровна.

- Про ДНР пока не знаю, а вот Украина скорее всего лишит, - отвечаю.

- Тут надо хорошенько просчитать. Мой муж – бывший шахтер – сейчас хорошую пенсию на Украине получает. Вместе с республиканской получается приличная сумма. А я – наоборот, наверное выиграю от российской.

- Знаю, что минимальная пенсия в каждом регионе России разная. В Ростовской области она почти восемь с половиной тысяч рублей. А средняя пенсия по России – свыше 14 тысяч. В ДНР – 5 тысяч. Вот прикинь цифры. Хотя у каждого пенсионера все индивидуально.

Замысел Валентины Петровны мне понятен. Россия при выдаче своего паспорта оставляет дончанам и луганчанам украинский. Какой смысл при этом отказываться от украинской пенсии?

Кстати, так получилось, что после разговора с пенсионеркой из Макеевки показали по телевизору пресс-конференцию Владимира Путина в Пекине. Президент РФ не исключил, что кто-то из жителей Донбасса оформит российскую пенсию и сохранит за собой получение украинской.

- Вы знаете, какой уровень пенсии на Украине в среднем по старости? Почти в три раза меньше, чем в России. Поэтому уж если кто-то там получит еще и украинскую пенсию — дай бог, в российских рублях это 6 тысяч, - сообщил Путин.

Президент РФ отметил, что жители Донбасса живут в условиях войны, под пулями, у них в огородах разрываются снаряды.

На пунктах пропуска ежедневно сотни пенсионеров вынуждены обращаться за медицинской помощью. Фото: facebook.com/pressjfo.news

БОЛЬШИНСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ – «ТУРИСТЫ»

Сейчас в республиках Донбасса проживает 1 миллион 120 тысяч пенсионеров - в ДНР около 680 тысяч, в ЛНР — почти 440 тысяч. Около 300 тысяч из них живут только на республиканскую пенсию. Остальные ездят на Украину за своими законными выплатами. Какие круги ада проходят при этом – говорено много. Даже руководители украинского министерства соцполитики вынуждены признать, что большинство из полутора миллионов зарегистрированных на Украине переселенцев – это «пенсионные туристы» из Донбасса.

Можно не сомневаться – для них в незалежной придумают новые проблемы в связи с получением российских паспортов. И этим еще больше оттолкнут от «нэньки» пожилых дончан и луганчан. И поедут Валентина Петровна с мужем оформлять российскую пенсию. После украинского кошмара донбасским пенсионерам совсем не страшны любые бюрократы. А в помощь пожилым жителям будет работать целая индустрия помощников, коих в Донбассе расплодилось великое множество. Скоро в городах ДНР и ЛНР появятся объявления типа «Поездки в Ростов для оформления пенсии одним днем», «Помогу в оформлении ПМЖ в любом городе России»…