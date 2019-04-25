Донецкий пасхальный кулич стоит на четверть дешевле украинского

Приближается православная Пасха – в этом году ее будут праздновать 28 апреля. Самое время печь пасхальные куличи.

- Нынче паска в «копеечку» обойдется, - говорит знакомая кулинар Валентина Васильевна. – За год подскочили цены на муку, сахар и масло.

Действительно, килограмм муки подорожал по сравнению с апрелем 2018 года почти вдвое. Сейчас в магазинах двухкилограммовая пачка муки местного производства продается по 58-59 рублей. Год назад она стоила 30 рублей. Сахар вырос с 31 рубля до 40. Сливочное масло – с 250 до 350.

Впрочем, цены на яйца немного подешевели по сравнению с прошлым годом. А в предпасхальные дни их цена почти не выросла.

«Комсомолка» решила подсчитать, во сколько обойдется дончанам приготовление пасхального кулича в домашних условиях. А заодно и сравнить с украинскими ценами.

Для расчета возьмем килограмм муки, из которой можно испечь три 700-граммовых паски. В состав ингредиентов мы не включили соль. Не подсчитывали и стоимость различных приправ и украшений. У каждой хозяйки свои предпочтения и хитрости.

Стоимость приготовления пасхального кулича

Итак, для приготовления одного 700-граммового кулича жителю Донецка придется затратить почти 80 рублей. Это без стоимости различных приправ и украшений. На Украине паска обойдется на 25% дороже. Кстати, по оценкам специалистов Украинской аграрной конфедерации пасхальный кулич в незалежной подорожал почти на 8%. В основном за счет роста цен на муку, сливочное масло, изюм и молоко. В ДНР рост почти двукратный. Прежде всего, сказалось подорожание муки и сливочного масла. Тем не менее, стоят они дешевле, чем на Украине (см. таблицу).

Ну а те, дончане, которые не хотят тратить время на выпекание куличей, могут свободно купить их в магазинах и на рынке. Средняя цена 250-граммовой паски – 40-45 рублей.