2019-04-25T10:52:53+03:00
Политика

Донецкий пасхальный кулич стоит на четверть дешевле украинского

В канун праздника «Комсомолка» подсчитала, во сколько обойдется приготовление паски в домашних условиях
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
По традиции на праздничном столе на Пасху должны быть куличи и крашеные яйца. Фото: mishanya-g.ruПо традиции на праздничном столе на Пасху должны быть куличи и крашеные яйца. Фото: mishanya-g.ru
Изменить размер текста:

Приближается православная Пасха – в этом году ее будут праздновать 28 апреля. Самое время печь пасхальные куличи.

- Нынче паска в «копеечку» обойдется, - говорит знакомая кулинар Валентина Васильевна. – За год подскочили цены на муку, сахар и масло.

Действительно, килограмм муки подорожал по сравнению с апрелем 2018 года почти вдвое. Сейчас в магазинах двухкилограммовая пачка муки местного производства продается по 58-59 рублей. Год назад она стоила 30 рублей. Сахар вырос с 31 рубля до 40. Сливочное масло – с 250 до 350.

Впрочем, цены на яйца немного подешевели по сравнению с прошлым годом. А в предпасхальные дни их цена почти не выросла.

«Комсомолка» решила подсчитать, во сколько обойдется дончанам приготовление пасхального кулича в домашних условиях. А заодно и сравнить с украинскими ценами.

Для расчета возьмем килограмм муки, из которой можно испечь три 700-граммовых паски. В состав ингредиентов мы не включили соль. Не подсчитывали и стоимость различных приправ и украшений. У каждой хозяйки свои предпочтения и хитрости.

Стоимость приготовления пасхального кулича

Стоимость приготовления пасхального кулича

Итак, для приготовления одного 700-граммового кулича жителю Донецка придется затратить почти 80 рублей. Это без стоимости различных приправ и украшений. На Украине паска обойдется на 25% дороже. Кстати, по оценкам специалистов Украинской аграрной конфедерации пасхальный кулич в незалежной подорожал почти на 8%. В основном за счет роста цен на муку, сливочное масло, изюм и молоко. В ДНР рост почти двукратный. Прежде всего, сказалось подорожание муки и сливочного масла. Тем не менее, стоят они дешевле, чем на Украине (см. таблицу).

Ну а те, дончане, которые не хотят тратить время на выпекание куличей, могут свободно купить их в магазинах и на рынке. Средняя цена 250-граммовой паски – 40-45 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Донецкий политолог Николай Рагозин: Выдача паспортов – это предупреждение Украине – как раньше уже не будет
Будет ли военное обострение? Почему именно сейчас Россия приняла такое решение? Станут ли республики обузой для бюджета России? Что будет с минскими? На эти и другие вопросы «Комсомолке» ответил политолог Николай Рагозин
Новости 24
На Минские переговоры приехал только один представитель Украины
Глава ДНР планирует облегчить процесс пересечения границы с Россией для получения паспортов РФ
ВСУ приблизились к позициям республик Донбасса и роют новые окопы
На майские праздники в ЛНР усилят таможенные посты
Наталья Никонорова – об аресте руководителя Представительского центра Республики в Марселе: Уверена, что господин Фаяр будет освобожден, а его доброе имя - полностью восстановлено
В Снежном перевернулся грузовой автомобиль
Дети из Донецка заняли пять первых мест на Международном фестивале «Звёздный дождь» в Ростове-на-Дону
ВСУ обстреляли три населенных пункта ЛНР
Украина из злости усилила обстрелы Донбасса после того, как жители республик принялись собирать документы на российский паспорт
Комендантский час в ДНР отменят в ночь с 11 на 12 мая
Цена российского паспорта для жителей ДНР и ЛНР: "И не знали, какой кровью мы оплатим паспорта"
МИД Украины уже призывает дончан не принимать паспорта РФ
Денис Пушилин прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства России: «Благодарю за такое важное для наших граждан решение»
Донецкий политолог Кузьменко об Указе Путина по получению жителями ДНР и ЛНР упрощенного гражданства РФ: Донбасс не слили, как мечтали в незалежной
Стало известно, где будет находиться первый пункт выдачи российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Дождались. Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства жителями ДНР и ЛНР
Завтра открывается новая лава на шахте Скочинского: запас угля в ней более 800 тысяч тонн
Обстрелы ДНР: на территорию Республики легло почти 100 боеприпасов со стороны Украины
В Горловке женщина въехала в подъезд пятиэтажки, в результате плита упала на ее автомобиль
Пасха 2019 в Донецке: что ждет дончан на празднике в столице ДНР
"Самым умным" стал студент медицинского университета Донецка
Обстрелы Докучаевска: жилой дом и два автомобиля попали под минометный обстрел украинских боевиков
Донецкому краеведческому музею подарили уникальные книги 1880 года