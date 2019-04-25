Донецкий политолог Николай Рагозин: Выдача паспортов – это предупреждение Украине – как раньше уже не будет

Разговор с завкафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидатом философских наук Николаем Рагозиным начался с поздравлений друг друга с событием, которого все ждали пять лет. Поздравления с обеих сторон были довольно сдержанные. Думаю потому, что разговаривали мы через полчаса, как новость хлынула из интернета, и в реальность происходящего верилось не особо.

- Николай Петрович, почему именно сейчас появился этот указ?

- Самое главное, что этот указ вышел до того, как новый президент Украины вступил в должность. Это знак украинским властям, новому президенту – теперь Россия по-другому будет вести переговоры о судьбе Донбасса. Идея о том, что Донбасс должен непременно вернуться в состав Украины, как интерпретировались минские соглашения, теперь уйдет в прошлое. С самого начала идея, что Донбасс должен стать инструментом превращения из антироссийской Украины пророссийскую, являлась утопической и надуманной. Эта идея себя давно изжила. Та Украина, которая заявила в 2014 году, что она не принимает «госпереворота» должна сама определиться, будет ли она дальше жить в рамках антироссийской политики или не будет. И Донбасс тут ей (Украине, - ред.) лишь пример, но никак не сила, которая может заставить изменить антироссийскую политику на пророссийскую. Что касается положения граждан ДНР, которые проживают здесь постоянно, этот указ открывает им какие-то ясные жизненные перспективы. И показывает, что у нас судьба не какого-то подвешенного в воздухе, никем не признанного анклава, а что мы люди, которые являются гражданами Российской Федерации и можем пользоваться всеми правами этого государства. В особенности это важно для молодежи.

- Что Украина должна понять из этого факта?

- С началом массовой выдачи документов о вступление в гражданство Российской Федерации, украинские власти должны будут понять, что дальнейшее безобразие, когда прикрываясь минскими можно исподтишка убивать наших граждан, вести боевые действия и сваливать все на Россию – закончились. Россия да, будет нести за это ответственность, но она уже будет нести ответственность за своих граждан. То есть, может в случае необходимости ввести сюда войска для защиты. Я думаю, что это подтолкнет Украину к тому, чтобы наконец прекратить постоянные обстрелы и гибель наших людей. И начать думать о том, чтобы выстраивать равноправные отношения с нашими республиками.

- Военный конфликт в ближайшее время утихнет или наоборот – пойдут ва-банк – сгорел сарай гори и хата?

- Я думаю, что они ва-банк не пойдут. Их западные партнеры на этот ва-банк не согласятся. Прежде всего Европа. Они понимают, что Украина не может пойти на прямой конфликт с Российской Федерацией. Да и США вряд ли станут толкать Украину на этот самоубийственный шаг. Путин еще до выборов ясно сказал Украине – если они усилят на Донбассе военные действия, то это может закончиться катастрофой для украинской государственности. И пока никто этих слов не отменял. И то, что эта катастрофа может наступить показывает пример с Грузией, который был проделан в 2008-м. Можно осуществить принуждение к миру и Украины, ссылаясь на гуманитарные обязательства Российской Федерации, о необходимости защиты своих граждан от вооруженной агрессии. Я во всех отношениях приветствую этот указ.

- Что еще даст этот указ?

- Он даст новый импульс развития наших Республик. Можно будет думать над тем, каким образом усилить экономическое взаимодействие с Россией. Я не думаю, что здесь будут приняты такие же федеральные целевые программы, как в Крыму. Потому как Крым – это все-таки составная часть Российской Федерации и, понятно, что она на своей территории осуществляет полноценные программы. Но даже без таких программ найдутся способы усиления экономических взаимодействий наших Республик с Россией.

- После публикации указа в сети появились комментарии, что выдача паспортов влетит России в копеечку. Вы считаете, мы сможем сами себя обеспечить

- Сами паспорта Российской Федерации конечно же может выпускать только лишь уполномоченные органы самой российской федерации.

- Речь не о стоимости бланков, а о том, что сказал А говори и Б и придется проводить какие-то дополнительные мероприятия

- С получением нашими гражданами российских паспортов возникнет вопрос о том, чтобы те социальные выплаты, которые полагаются гражданам России, были распространены и на вновь принятых граждан, проживающих на территории ДНР и ЛНР – получение пенсий, пособий и так далее. Но дело заключается в том, что Россия и сейчас дотирует наш бюджет. И те, кто получает здесь пособия, они только частично покрываются доходами нашего местного бюджета. Так что какого-то резкого роста расходов Российской Федерации – не предвидится. А вот улучшение экономических связей и подъем экономики скорей всего помогут тому, что у нас будут собственные средства, чтобы формировать собственный бюджет. Поэтому паника, которая распространяется среди граждан России, что, дескать, посадят нам нахлебников на шею – совершенно беспочвенно. Донбасс не будет нахлебником у России. Если создать нормальные условия для развития экономики, то очень скоро мы можем превратиться в регион-донор бюджета Российской Федерации. Так, собственно, всегда и было – и в Советском Союзе, и в Украине. Мы никогда не были тем регионом, который сидел на шее у других регионов. Я знаю, есть такие настроения – дескать, зачем нам это нужно, их кормить. Ничего подобного. Ничего этого не требуется. Даже те регионы, Крым, например, который был дотационным регионом, когда Россия начала проводить там нормальную экономическую политику теперь у них совсем другой бюджет. Да, они сейчас срочно наверстывают финансовые прорехи, которые образовались за двадцать с лишним лет пребывания в украинском плену и пока еще дотируются из бюджета. Но посмотрите, как у них увеличивается бюджет за счет увеличения количества отдыхающих. Так что в скором времени этот регион будет как минимум самообеспечивающим. Донбасс, я думаю, будет точно таким же. Так что все эти панические настроения идут от мещан, которые ничего не хотят ничего видеть, кроме своих потребностей. Не понимая, что есть общегосударственные интересы, которые важней, чем сиюминутные. Я думаю, что в Кремле, в администрации президента все хорошо просчитали, взвесили все за и против. Уж точно мы не садимся на шею российскому бюджету.