2019-04-24T23:05:20+03:00
Политика

При оформлении российского паспорта жителям Донбасса не нужно будет отказываться от украинского гражданства

Также у данной категории граждан появится возможность оформить заграничный паспорт гражданина Российской Федерации [видео]
Никита МАКАРЕНКОВ
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При оформлении российского паспорта жителям Донбасса не нужно будет отказываться от украинского гражданстваПри оформлении российского паспорта жителям Донбасса не нужно будет отказываться от украинского гражданстваФото: Евгения ГУСЕВА
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После того, как жители Донбасса узнали о том, что смогут стать гражданами России, у многих появились вопросы. Где нужно будет подавать документы? Кто имеет право получить российский паспорт? Нужно ли будет отказываться от украинского гражданства?

Ответы на некоторые вопросы можно прочитать в официальном заявлении пресс-центра Министерства внутренних дел России, которое появилось на официальном сайте ведомства вечером 24 апреля.

- Указанная категория граждан вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства России, не отказываясь от украинского гражданства, - говорится в сообщении.

На официальном сайте ведомства сказано, что планируется, что приём заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц Донецкой и Луганской Народных Республик и рассматриваться на территории Ростовской области.

- В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина Российской Федерации, - сообщают в пресс-центре. - Данная категория лиц также сможет получить при желании документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (загранпаспорт).

Официальный комментарий: Жители республик Донбасса смогут оформить российский паспорт без отказа от украинского. Видео: Официальный сайт Министерства внутренних дел России.

Сейчас прорабатываются механизмы реализации Указа президента России Владимира Путина. В это время жители Донбасса с воодушевлением собирают необходимые документы.

- Перед нами открываются новые возможности, - комментирует «Комсомолке» дончанка Ирина Дудникова. – Я думала, что придется отказываться от украинского гражданства, а в Украине у меня живут родственники, которых нужно навещать. Но нет – отказываться не нужно. Это приятная новость. А у нашей молодежи появится возможность получить загранпаспорт и путешествовать по другим странам. Как ж долго мы ждали этого шага от России.

Несмотря на более конкретное разъяснение, вопросы ещё остаются. Надеемся, что в скором времени мы получим на них ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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