2019-04-24T16:29:13+03:00
Общество

В Донецке Петровку бомбили беспилотники ВСУ мусором

Об этом «Комсомолке» сообщили жители прифронтового района
Роман ПОБЕРЕЖНЮКОльга ГАЛЬСКАЯ
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Самое старое кладбище Петровского района находится возле шахты 11 бис. Фото: donjetsk.comСамое старое кладбище Петровского района находится возле шахты 11 бис. Фото: donjetsk.com
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Цинизму вооруженных формирований незалежной уже не удивляется никто. Но случай, который произошел 23 апреля, потряс своей абсурдной жестокостью.

- Утром я приехал с женой убрать могилы родных на кладбище возле шахты 11 - бис, - рассказывает «КП» Олег Вячеславович. – Около 11 часов услышал хлопок в небе. И оттуда буквально посыпался мусор! Пакеты, бумажки, предметы женской гигиены… Это был кошмар! Все разлеталось и застревало в деревьях, на могилах. Потом все повторилось около 12.00. Свои слова я могу подтвердить кому угодно!

Пожилая жительница, которая тоже пришла убирать могилу, подумала, что это голуби…

- Какие голуби?! – негодовал Олег Вячеславович. – Они просто уже не знают – как нас унизить! Вся Петровка в этой гадости.

- Я уже ничему не удивляюсь, - рассказала «КП» еще одна жительница района. – Меня спрашивают с той стороны, когда узнали об этом случае, мол, зачем вас «бомбить мусором»? А зачем стрелять по жилым домам, убивать стариков и детей? Их цинизму нет предела. Знают же, что сейчас люди убирают к Пасхе и могилки, и дворы.

Чиновники без согласования с городской властью от комментариев отказались. Но и не опровергли информацию жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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