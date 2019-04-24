Житель Донбасса сыграл свадьбу в возрасте 100 лет. Его избранницей стала невеста, которой 80

Похоже, тост-пожелание, который часто звучит в день рождения – дожить до ста лет и жениться, у кого-то все-таки сбылся.

Вчера в Горловке прошло необычное бракосочетание – законным браком сочетались жених – ветеран Великой Отечественной, полковник в отставке Носок Василий Нестерович, которому сто лет, и невеста Таисия Бойко, которой восемьдесят. По понятным причинам, молодые заказали выездную церемонию. Они хоть и молодые, но возраст есть возраст.

Сотрудники ЗАГСа услышав дату рождения, несколько раз переспросили – «сколько-сколько вам лет??!!». И действительно – тут есть чему удивляться. Событием считается сам факт столетнего юбилея. Такие дни рождения случаются крайне редко. Поздравлять таких юбиляров приезжает администрация города. Но так чтоб жениться в сто лет??? Такое впервые

–Это очень большая редкость, жених отпраздновал 7 марта день рождения, ему исполнилось сто лет. В моей практике, я работаю в ЗАГСе более 14 лет – это в первый раз, - рассказала Татьяна Сухарева, начальник Горловского городского ЗАГСа.

Белого платья и фаты не было, но все остальное как положено:

– Согласны ли вы, Таисия Бойко взять в мужья Василия Нестеровича?

- Согласна

- Согласны ли вы Василий Нестерович взять в жены Таисию?

Поскольку жених слышит уже не важно, невеста заботливо повторяет:

- Спрашивают, женится на мне хочешь?

Василий Нестерович согласно кивает и говорит «да».

После росписи, как положено, поцелуй и «Объявляю вас мужем и женой».

Всех, конечно же интересует – а как? Как познакомились, как вообще роман развивался??? Оказывается, Таисия и Василий вместе уже двадцать лет. А познакомились они в 1997 году, не поверите, на огороде. (Поняли, девочки, да? Где с полковниками-то надо знакомиться? Начало дачного сезона нам в помощь, - ред.)

Роману поспособствовала подружка Таисии:

– Она говорит, что “Ты одинокая, муж умер, а вот есть тут… давай поговорим”. Вот и с этого все началось. Вот, как в жизни бывает. Мы живые и радуемся жизни и желаем и вам здоровья, мира, тепла и благополучия в ваших семьях.

С тех пор жили гражданским браком. Разумеется, всех интересовал вопрос – как прожить так долго и счастливо? Рецепт прост, как все гениальное. Записывайте.

- Острое не кушать, соленное не кушать и любить друг друга, - поделилась с гостями невеста.

В общем, как говорят в Одессе - Чтоб я так жил!

«Комсомолка присоединяется к поздравлениям! И кричит молодым «Горько!» всей редакцией!