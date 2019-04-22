Чем займется в Правительстве ДНР бывший глава «Внешторгсервиса»

18 апреля Глава ДНР Денис Пушилин назначил гендиректора ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) Владимира Пашкова заместителем председателя Правительства Республики. Соответствующий указ был опубликован на официальных сайтах Главы и Правительства. Известно, что «Внешторгсервис» управляет в ДНР и ЛНР рядом крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса. Какими задачами займется новый вице-премьер было неизвестно до личной встречи Дениса Пушилина с Владимиром Пашковым. Сегодня в пресс-службе Главы ДНР рассказали подробности этой встречи.

- Вы с 2015 года были советником первого Главы Республики, поэтому в курсе острых текущих моментов. Затем вы возглавили ЗАО «Внешторгсервис», - сказал Денис Пушилин. - Необходимо, чтобы вы уже как заместитель председателя Правительства ДНР по экономическим вопросам продолжили держать руку на пульсе. Предприятия группы «ВТС» являются для нашей экономики краеугольным камнем. Это десятки тысяч рабочих мест, большие поступления в бюджет и, конечно же, социальные проекты.

ПУНКТЫ ПРОПУСКА И АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Еще один вопрос, на котором Денис Пушилин сконцентрировал внимание Владимира Пашкова, был связан с работой пунктов пропуска на линии разграничения.

- Мы должны ускорить процессы по улучшению инфраструктуры, созданию благоприятных условий для наших граждан, которые пересекают границу между Донецкой Народной Республикой и Украиной, - отметил руководитель государства. - Следующий вопрос – ремонт дорог. Нужно рассматривать новые технологии, которые позволят увеличить долговечность дорожного покрытия.

Новому вице-премьеру поручено разобраться и в подзаконных актах в аграрной сфере.

- Приняты законы, но они еще не все работают. Просьба взять это под особый контроль, потому что сельхозпроизводители долгое время были в очень зажатых условиях. Сейчас нам необходимо создать благоприятные условия для их работы. От этого зависит продовольственная безопасность Республики, - сказал Денис Пушилин.

ДОРОГИ И ПРОСТАИВАЮЩИЕ ПРЕДПРИТИЯ

А еще Владимиру Пашкову необходимо сделать акцент на запуске простаивающих предприятий. Нужны конкретные предложения, чтобы понять, чего именно не хватает для работы предприятий.

- Кроме того, необходимо проанализировать ситуацию на тех предприятиях, которые работают, но не загружены на полную мощность. Нужно разобраться в причинах. Нужны предложения, где может подключиться государство, где мы можем помочь. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятия работали. От этого уже будет зависеть выполнение тех задач, которые в целом стоят перед нами: это повышение заработных плат, пенсий. Но без полноценного запуска экономики и, соответственно, этих предприятий, этого сделать не получится.

Очень важная задача перед вице-премьером по экономике – это закупка коммунальной техники, автобусов, машин «скорой помощи». Цифры по закупкам уже определены, необходимо организовать все процессы.

Также Владимир Пашков должен проанализировать предложения и выйти на связь со всеми представителями предприятий, которые предложили свое сотрудничество во время Ялтинского международного экономического форума.

О КРИТИКЕ В АДРЕС ВТС

Заместитель председателя Правительства поблагодарил Главу Республики за оказанное доверие и ответил на больной вопрос, который часто звучит в соцсетях.

- К сожалению, вынужден констатировать, что критика, которая звучит в адрес ВТС, зачастую справедлива. Но это не вина ВТС, а сложившихся обстоятельств. Считаю, что монополизация, которая есть в экономике, это, к сожалению, объективная данность, которую необходимо исправлять, - сказал Владимир Пашков. - Одна из первейших задач – анализ ситуации и выход на предложения, а также принятие решений, которые позволили бы минимизировать удельный вес ВТС.

Также новый вице-премьер считает одной из первейших задач – улучшение и совершенствование межведомственного взаимодействия. А еще - построение управленческого каркаса за счет внедрения технологий цифровизации.

- Наша главная задача – это повышение качества жизни людей, – подчеркнул Пашков.