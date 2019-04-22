Наев планирует очередные провокации в Донбассе

Официальный Киев подготовил дополнительные группы специалистов радиоэлектронной борьбы для глушения беспилотников ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Командующий оккупационными силами Наев решил продолжить практику глушения беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ. В этих целях от 502-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы выделены дополнительные маневренные группы для действий на мариупольском и донецком направлениях, - рассказал Эдуард Александрович.

Глушение беспилотников миссии вооруженными силами Украины осуществляется регулярно с целью скрыть тяжелое вооружение вблизи линии соприкосновения.

Напомним, что в ночь на 19 апреля украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы вывели из строя беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса. Потеря контроля над ним привела к его крушению под Горловкой.

ВСУ продолжают обстреливать территорию Республики. Нередко военнослужащие и мирные жители получают ранения, страдает инфраструктура и жилье.