Из-за тараканов в центре Донецка загорелся дом

Сегодня днем в самом центре Донецка загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие на место пожарники потушили огонь, но квартира на втором этаже существенно пострадала. Как сообщили «Комсомолке» жильцы дома, в квартире проживает пожилая женщина.

- Это наша бабушка там живет, - сообщила «Комсомолке» родственница владелицы пострадавшей квартиры, - в квартире завелись тараканы. Мы вызвали специалистов из частной санэпидемслужбы. Они приехали, все обработали, сказали, что дня на два бабушке лучше пожить где-то в другом месте, чтоб не дышать токсичными испарениями. Конечно же мы собрали бабушку и отвезли к себе. Мы только приехали, зашли в дом, как нам позвонили соседи, что у нас пожар и вызвали МЧС. Мы, уезжая, все проверили, все было выключено. Видимо санстанция все так тщательно залила, что где-то коротнуло.

Сотрудники пожарной службы затруднились ответить на вопрос о причине возгорания, но сообщили, что пострадавших нет.