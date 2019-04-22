2019-04-22T16:30:50+03:00
Политика

Из-за тараканов в центре Донецка загорелся дом

На проспекте Ильича в жилом доме загорелась квартира
Ольга ГОРДО
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Жилища соседей не пострадалиЖилища соседей не пострадалиФото: Ольга ЖУКОВА
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Сегодня днем в самом центре Донецка загорелась квартира на втором этаже. Прибывшие на место пожарники потушили огонь, но квартира на втором этаже существенно пострадала. Как сообщили «Комсомолке» жильцы дома, в квартире проживает пожилая женщина.

- Это наша бабушка там живет, - сообщила «Комсомолке» родственница владелицы пострадавшей квартиры, - в квартире завелись тараканы. Мы вызвали специалистов из частной санэпидемслужбы. Они приехали, все обработали, сказали, что дня на два бабушке лучше пожить где-то в другом месте, чтоб не дышать токсичными испарениями. Конечно же мы собрали бабушку и отвезли к себе. Мы только приехали, зашли в дом, как нам позвонили соседи, что у нас пожар и вызвали МЧС. Мы, уезжая, все проверили, все было выключено. Видимо санстанция все так тщательно залила, что где-то коротнуло.

Сотрудники пожарной службы затруднились ответить на вопрос о причине возгорания, но сообщили, что пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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