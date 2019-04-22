Объявлена информационная война! Пять шагов Зеленского по поводу Донбасса

Цель этой битвы, как говорит создатель 95 - го квартала, «чтобы закончился огонь». Позицию бывшего шоумена по поводу Донбасса эксперты называют невнятной. Как водится, когда не знаешь, что делать, – объяви войну. Хотя бы информационную. Ее основа – никакого особого статуса Донбассу и никакой амнистии военнослужащим ДНР и ЛНР. Но и это еще не все планы Зеленского. «Комсомолка» приводит наиболее яркие цитаты, которые касаются жителей нашего региона.

1. Позовет журналистов и блогеров

«Мы должны достучаться до каждого человека, который живет на востоке, на временно оккупированных территориях. И объяснить людям, что мы все украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозги, это все информационная война, а мы всех победим. Скоро обо всем договоримся, стрельба закончится, территории вернутся в состав Украины».

2. Перезагрузит Минск-2

«Будем выстраивать отношения с Россией в нормандском формате, перезагрузим процесс. Привлечем к переговорам США и Великобританию. Будем добиваться прекращения боевых действий, деоккупации Донбасса и возвращения Крыма. Этих инициатив со стороны Украины фактически не было. У нас будут кадровые замены. Мы будем идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь».

3. Вернет всех военнопленных

«Для нас сейчас задача номер один - вернуть всех наших военнопленных, моряков. Я общался с родителями, на это нельзя спокойно реагировать. Не могу обещать, но я сделаю все».

4. Будет избавляться от русского языка

«Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать... Мы - за закон об украинском языке. (Согласно ему русский язык вытесняется из всех сфер жизни. – Ред.). Сейчас этот законопроект находится в Верховной раде, там есть какие-то вопросы».

5. Попытается «протолкнуть» миротворцев

«Миротворцы проходят линию разграничения, затем заходят в города и села и потом уже переходят в Луганск и Донецк. И тогда хотя бы прекращается огонь».

КОММЕНТАРИЙ

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко: «Зеленский не является главным игроком украинской политики"

На данный момент Владимир Зеленский является объектом, а не субъектом украинской политики. За него голосовали в знак протеста против проолигархического курса Порошенко и коррупции окружения «шоколадного короля», у Зе нет фракции в парламенте, министров в правительстве и т.п.

Он бессилен и окружен маловлиятельными в официальном Киеве общественными активистами, работниками шоу-индустрии и недорогими политологами. В течение полугода Зеленскому предстоит в борьбе доказать, сможет ли он проводить СВОЮ политику, а не всего лишь уклоняться от ударов оппонентов и следовать хотелкам того же Коломойского.

Главная задача Зеленского - не дать себя снять (например, в результате обнаружения в кармане или автомобиле нескольких граммов кокаина) и создать свое большинство в парламенте. Пока нет инструмента для работы с парламентом, главным игроком украинской политики Зеленский не является».