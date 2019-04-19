2019-04-19T14:15:38+03:00
Политика

В Горловке пресекли торговлю нацистской символикой

Горловский ювелир прорекламировал свое умение перстнем с символикой дивизии СС
Ольга ГОРДО
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В одном из горловских пабликов появилась реклама ювелирного салона. Чтобы привлечь клиентов, мастер-ювелир среди прочих изделий, выставил фотографию внушительных размеров перстня-печатки с изображением зиг руны, символом фашистских охранных отрядов СС "Schutzstaffel". Реклама ювелирки попалась на глаза руководителю республиканского поискового объединения «Донбасс» Александру Мальцеву, который по сей день пребывает на той, Великой Отечественной войне, отыскивая в донбасской земле погибших за нее. По возможности разыскивает родственников погибших бойцов. Далее перезахоронение со всеми почестями. Более того, Александр принимал участие в боевых действиях начиная с 2014-го. Понятно, что увидев такую рекламу, Александр Мальцев возмутился. Впрочем, как и все дончане.

Фото: http://ezoterik-page.com

Фото: http://ezoterik-page.com

Дончане, не веря в реальность происходящего, как такое возможно, неуверенно уточняли – а может это просто похожая на символику СС руна? Это хоть какое-то разумное объяснение. В то, что в Горловке вот так запросто торгуют символикой СС не верилось от слова «совсем». Но поисковик со стажем был непреклонен – нет. Не совпадение. Не похожая. Это она и есть – зиг руна.

Фото: http://ezoterik-page.com

Фото: http://ezoterik-page.com

Великая сила интернета сработала и в этот раз. Пост Александра прочитала командир горловского артиллерийского дивизиона «Корса» гвардии полковник Ольга Корса (Качура), которая пообещала разобраться. И сегодня утром наведалась в мастерскую, где с порога попросила показать колечко с рекламы. Мастер Дмитрий был удивлен визитом такой гостьи и сообщил Ольге:

- У нас нет готового, только под заказ.

- Вы вообще знаете, что вы продаете?

- Нет.

- Это символика одного из подразделений СС.

- Это старославянская руна, как мне объяснили

- Свастика – тоже старославянская руна. Может быть вы и ее изготовите? Мне очень неприятно, что это появилось на территории военного города, который воюет в том числе за то, чтобы этих старославянских рун здесь никогда не было.

- Я не знал, я думал, это старославянская, мне так сказали. Я сделал.

- Любой юрист тебе скажет, что незнание не освобождает от ответственности. Я настоятельно рекомендую хотя бы гуглить, перед тем как принять заказ. Убери все эти картинки со всех сайтов.

- Я понял. Я сейчас же позвоню администратору и уберу все.

Далее Дмитрий извинился, Ольга Качура вежливо попрощалась, на том и расстались. Со слов Ольги Сергеевны, парень быстро понял, что не прав, два раза объяснять не пришлось.

С сайта все убрал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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