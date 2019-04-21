Новый вице-премьер ДНР возглавлял «Внешторгсервис»

В руководстве Правительства Донецкой Народной Республики появился еще один выходец из ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС). Глава ДНР Денис Пушилин назначил гендиректора ВТС Владимира Пашкова заместителем председателя Правительства Республики. Соответствующий указ опубликован на официальных сайтах Главы и Правительства.

- Назначить заместителем председателя Правительства Донецкой Народной Республики Пашкова Владимира Игоревича, — сказано в указе № 107, который вступил в силу с момента его подписания – 18 апреля 2019 года.

Таким образом, у премьера Александра Ананченко, который до назначения в сентябре главой Правительства был советником у Пашкова, появился четвертый заместитель. Сейчас в состав Правительства входят три вице-премьера: Владимир Антонов, Игорь Мартынов и Татьяна Переверзева.

Пока неизвестно, чем займется в Правительстве Владимир Игоревич. Произойдет ли перераспределение функций между вице-премьерами или у Пашкова будет новый фронт работы?

Напомним, что ЗАО «Внешторгсервис» управляет в ДНР и ЛНР рядом крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса.