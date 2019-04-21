На Украине вынуждены признавать документы, выданные в республиках Донбасса

На днях коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда приняла важное для жителей республик Донбасса решение. Оно касается документов, выданных органами власти ДНР и ЛНР. Эти документы должны признаваться на Украине, если их непризнание влечет за собой серьезные нарушения или ограничения прав граждан.

Коллегия судей рассматривала дело по иску жителя Донбасса к Красноармейскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Выяснилось, что в ПФУ отказали дончанину в назначении пенсии по возрасту. Мол, согласно предоставленным мужчиной документам, его страховой стаж составляет меньше необходимых 15 лет. При этом в Пенсионном фонде не стали учитывать архивные справки, подписанные должностными лицами ДНР.

И тогда дончанин, по совету юристов, обратился в суд. Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования, отменив решение об отказе в назначении пенсии, и обязал ПФУ повторно рассмотреть заявление истца и принять решение с учетом архивных справок. В Пенсионном фонде обжаловали это постановление в апелляционном суде. Но безрезультатно. Так дело оказалось в Верховном суде.

Там коллегия судей при вынесении вердикта сослалась на «намибийские исключения» Международного суда ООН: документы, выданные «оккупационными властями» (ДНР. – Авт.), должны признаваться, если их непризнание влечет за собой серьезные нарушения или ограничения прав граждан. Также судьи обратили внимание на позицию Европейского суда по правам человека, который развивает этот принцип в своей практике.

- Обязательства игнорировать, не принимать во внимание действия существующих de facto органов и институтов (ДНР. – Авт.) далеко от абсолютного... Для людей, проживающих на этой территории, жизнь продолжается. И эту жизнь нужно сделать более сносной и защищенной фактической властью, включая их суды, – говорится в решении, опубликованном в «Судебной власти».

Впрочем, в Верховном суде почеркнули, что признание актов ДНР в ограниченном контексте защиты прав местных жителей никоим образом не легитимизирует власть в Республике.

Как говорится, и на том спасибо.