Владимир Зеленский исключил возможность амнистии военнослужащим республик Донбасса в случае своего избрания

Донбассу не стоит ждать изменения ситуации ни от одного из кандидатов в президенты Украины. И все-таки большинство считает, что если от Порошенко и ждать изменений, то только в худшую сторону. В то время как от Зеленского пока неизвестно чего ждать, и есть надежда, что может что-то и изменится в лучшую сторону.

Но кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уже не единожды озвучивал свою позицию по Донбассу. И увы – не сказал ничего обнадеживающего. В очередной раз в интервью украинскому изданию Зеленский заявил, что Путин является для него врагом. На вопрос о том, является ли Путин лично для него врагом, Зеленский ответил: «Конечно». Кроме того, Зеленский исключил принятие закона, который бы гарантировал амнистию для военнослужащих ДНР и ЛНР.

Высказывание Зеленского «Комсомолка» попросила прокомментировать политолога Николая Рагозина.

- Это лишний раз говорит о том, что Украина остается на прежних своих позициях. Они не собираются выполнять минские соглашения. Хотя в комплексе мер записано, что должна быть проведена амнистия. А если они не собираются выполнять, тогда как они собираются жить с нами дальше? Очевидно, что никакого мирного процесса не будет. Будет силовое решение – либо военный, либо с помощью западных миротворцев. Украина продолжит душить Донбасс, как они это делали с 1991 года. Разницы между Порошенко и Зеленским нет никакой. У обоих один куратор как был, так и остался – Соединенные штаты Америки. Цели у этого куратора те же самые, а именно – поддерживать вооруженный конфликт под боком у России. Те, кто считает, что Зеленский чем-то лучше Порошенко, очень заблуждаются. Он так же, как и Порошенко, не самостоятельная фигура. Поэтому подвижек к миру не будет.