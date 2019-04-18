Сербский актер Гойко Митич в Донецке: «Война в Югославии и война в Донбассе разыграны по одному сценарию. И мы знаем, кто его пишет»

О приезде в Донецк Гойко Митича знали не многие. Его визит для жителей Республики стал хорошим сюрпризом. Первый день пребывания знаменитого актера был распланирован поминутно. Экскурсия по городу, несколько встреч с журналистами и коллегами, но вечернюю встречу со спортсменами и поклонниками «главный индеец Советского Союза» ждал больше всего.

С дублерами не работает

По прибытию актер направляется на экскурсию по спортивному комплексу. Сначала ему показывают ринг, где дерутся спортсмены, потом залы тренировок и фитнеса. После краткого обзора Гойко Митич выделяет время на общение с журналистами и спортсменами.

Сербский актер рассказывает, что в Донецк приехал с большим желанием пообщаться с местным населением, увидеть всю правду о войне в Донбассе и презентовать фильм «Балканский рубеж».

- Когда продюсер предложил мне сняться в этом фильме, я спросил его: «О чем он будет?» Тот ответил, что это - фильм совместной продукции русских и сербов о Коссово, - вспоминает Гойко Митич. - Я даже не догадывался, кого я буду играть, но зная тематику кинокартины, я без раздумий согласился.

Визит Гойко Митича для жителей Республики стал хорошим сюрпризомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Оказывается, что когда началась работа над фильмом, на съемочной площадке актер увидел свою копию – дублера. Его это слегка обидело. Ведь за десятки лет работы Митич ни разу не использовал дублеров. Все трюки он выполнял только сам.

- Я спросил: «Что он здесь делает?» После этого четко заявил, что я буду работать без дублера. Так и получилось – все трюки выполнял самостоятельно. Слава Богу, физические возможности позволяют делать это без проблем.

Не представляет себя без спорта

Не случайно эта встреча проходила в спортивном комплексе. Спорт занимает особое место в жизни знаменитости. Каждое утро актера начинается с зарядки, а в течение всего дня он старается проявлять физическую активность.

- Даже лифтом стараюсь не пользоваться. В том случае, если я не спешу, я лучше пойду по ступенькам. Занимаюсь плаванием и веду здоровый образ жизни. Совсем не пью уже лет пять. Я и до этого сильно не увлекался, но немного вина позволить себе мог. А сигарет в моей жизни нет. Вовсе не курю. Когда я играл индейцев, и мне нужно было курить трубку мира, это было тяжело – особенно если было больше десяти дублей.

Встречу со спортсменами и поклонниками «главный индеец Советского Союза» ждал больше всегоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Гойко Митич рассказывает, что в Донецк приехал поздним веером, когда улицы были пустынными – без людей и машин.

- Меня удивила эта картина. Я не знал, что здесь действует комендантский час. Уже утром мое представление о Донецке изменилось. Улицы центра заполонили машины, люди прогуливались по пешеходным улочкам. Казалось бы, попал в мирный город. Но экскурсия к аэропорту заставила меня вернуться в реальность.

Прифронтовой Донецк вернул в реальность

В прифронтовой зоне серб увидел другую сторону медали. Перед ним открылся обзор на разрушенный аэропорт, разбитый женский монастырь и кладбище.

- Я увидел домики, каждый из них пострадал от обстрелов. Увидел людей, которые там живут. Это ужасающая картина. Война в Югославии и война в Донбассе – картина одинаковая. Всё это разыграно по одному сценарию. И мы знаем, кто его пишет. Не зря я играл роли индейцев. Судьбы индейцев - описывают геноцид, с которого, наверное, все и началось. Мы всё это показывали с исторической точки зрения.

Гойко не исключает, что если ему предложат сняться в фильме о событиях в Донбассе, он даст свое согласие. Возможно, сыграл бы сербского добровольца, который приехал защищать мирное население. Таких на донецкой земле было немало.

Знаменитый актер приехал в столицу Республики, чтобы презентовать фильм «Балканский рубеж»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В мае позапрошлого года актера занесли в черный список украинского сайта «Миротворец». Его фамилия появилась в разделе «Чистилище» после того, как актер посетил Крым. Въехал туда через Россию. «Вердикт» незалежной звучал так – незаконное пересечение государственной границы. Тогда Гойко заявил, что не боится никаких санкций.

- Никакие угрозы в мой адрес не поступали, во всяком случае, до меня они не доходили. Но если вдруг мне будут угрожать, пусть знают, у меня есть оружие, с которым я умею обращаться. Не только револьвер. Ещё я очень хорошо стреляю из лука, - шуткой отвечает знаменитый актер.

Гойко Митич сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и другихФото: кадр из фильма

Гойко Митич – югославский и сербский киноактёр, режиссёр и каскадёр, стал знаменитым как исполнитель ролей индейцев. Всего сыграл в 15 фильмах, где ему довелось исполнить роли Чингачгука, Текумсе и других. Сейчас Гойко Митичу 78 лет. Живет он в Германии. Практически ежедневно актер трудится над новыми ролями. Играет не только в кино, но и в театре. Роль индейца преследует знаменитость всю жизнь. В 2016 году он сыграл вождя краснокожих в постановке берлинского театра.

В 1999 году Гойко потерял маму. Женщина умерла после натовских бомбежек. От разрыва бомб она испытала стресс, после которого спустя некоторое время у нее остановилось сердце.