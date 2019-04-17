2019-04-17T08:36:16+03:00
Общество

В Донецке пять дней будет работать выставка уникальных икон «Нерушимая стена»

Потом иконы подарят школам, интернатам и больницам Донецка, Горловки и Докучаевска
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На выставке икон «Нерушимая стена»На выставке икон «Нерушимая стена»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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До 21 апреля в Донецке в художественном музее «Арт-Донбасс» будет работать выставка икон «Нерушимая стена». Произведения духовной живописи, в том числе и резные иконы, написанные художниками-иконописцами из Владимирской области, а также из Брянска, привезла член правления «Землячества Донбассовцев» в Москве Елена Романенко.

- Иконы были освящены в Свято-Николаевском храме поселка Мстера с любовью, верой в победу и пожеланием мира несломленному народу героического Донбасса, - сказала «Комсомолке» Елена Михайловна. – После выставки подарим их школам, интернатам и больницам Донецка, Горловки и Докучаевска.

Елена Романенко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Елена РоманенкоФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На выставку вход свободный.

Как отметила директор «Арт-Донбасса» Екатерина Калиниченко, выставка была организована в кратчайшие сроки, ведь идея о ее создании возникла только вчера на встрече представителей «Землячества Донбассовцев» в Москве с главой администрации города Донецка Алексеем Кулемзиным.

Напомним, что 15 апреля икона Богородицы «Нерушимая стена» была доставлена в ДНР и торжественно внесена в часовню на Саур-Могиле. Благословленная икона написана специально для храма часовни святого князя Александра Невского в память о погибших при обороне Саур-Могилы воинов и защиты православного Донбасса от врагов.

С первых дней войны волонтерская группа «Москва-Донбасс» («Землячество Донбассовцев») оказывает помощь попасшим в беду своим землякам. В том числе духовную – концерты, выставки, благотворительные вечера и акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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