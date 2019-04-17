2019-04-17T06:51:35+03:00
Политика

За "кусты смородины" и "клубни" - пять лет тюрьмы

В Луганской области вынесен приговор якобы осведомительнице
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В Луганской области вынесен приговор якобы осведомительнице. ФОТО:112.uaВ Луганской области вынесен приговор якобы осведомительнице. ФОТО:112.ua
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Охота на "ведьм" в незалежной продолжается. И приговоры для попавшихся по доносу, или оперативной разработке - гораздо суровее, чем, к примеру, грабителям и насильникам.

Недавно суд приговорил жительницу Луганской области к пяти годам лишения свободы за передачу разведывательной информации о Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Новоайдарский районный суд Луганской области признал жительницу Трехизбенки виновной в содействии террористам и в сговоре направленном на изменение границ территории и государственной границы Украины.

По версии следствия, с февраля по март 2017 года женщина, находясь на подконтрольной Украине территории, передавала разведданные военного характера своему сыну - военнослужащему «13-го батальона территориальной обороны 2-й бригады 2-го армейского корпуса» ЛНР.

В целях конспирации, она это делала иносказательно, для чего был специально разработан словарь.

Женщину прослушивали и правоохранители зафиксировали 16 таких телефонных разговоров.

Эксперты - лингвисты сделали вывод, что женщина называла военнослужащих ЛНР "филателистами", количество военной техники - "кустами смородины", гусеничный БТР - "гусеницей", колесную военную технику - "клубнями", а также использовала другие завуалированные названия для наименования разновидностей военной техники, их местоположения и передвижения», - говорится в сообщении прокуратуры.

В дальнейшем сын передавал полученную в телефонном разговоре информацию военным Народной милиции.

В судебном заседании осужденная признала свою вину только частично.

Ее сын объявлен в розыск.

- Приговор вынесен без конфискации имущества, - пояснил наш источник в правоохранительных органах. - Значит, корыстный мотив не доказан. По моим данным, на женщину донесли знакомые и спецслужбы стали прослушивать ее телефон. Она пошла на сделку со следствием - выхода не было. Женщина пыталась спасти сына, говорила, что он не служит в ЛНР. Тем не менее, на него завели уголовное дело. Суды Украины очень жестоки ко всяким осведомителям, шпионам. Они часто выносят мягкие приговоры (особенно участникам АТО с поломанной психикой) за грабежи, и даже насилие. А вот к таким, как эта женщина, жестоки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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