2019-04-16T17:41:42+03:00
Политика

Задолжали полмиллиона гривен: Почему в Донбассе на президентских выборах люди отказываются работать в избиркомах

В одной только в Луганской области не смогли укомплектовать комиссии в пяти округах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Пострадавшие члены участковых комиссий в Рубежном не поверили обещаниям и написали заявления в полицию. Скриншот видео ТК «UA:Донбасс»Пострадавшие члены участковых комиссий в Рубежном не поверили обещаниям и написали заявления в полицию. Скриншот видео ТК «UA:Донбасс»
Изменить размер текста:

В Рубежном Луганской области, где располагается территориальный избирательный округ № 112, разгорелся скандал. За работу во время первого тура президентских выборов члены участковых избирательных комиссий (УИК) не получили более 500 тысяч гривен. Всего без зарплаты остались 800 человек.

Члены избиркомов обвиняют в этом председателя окружной избирательной комиссии (ОИК) Наталью Пилипенко. Мол, она что-то «намутила» с финансами. Сама Пилипенко утверждает, что проблема в смене состава окружной комиссии. Новый руководитель окружкома своими действиями фактически лишила Наталью права подписи.

Новая председатель ОИК № 112 Марина Большакова заверила работников избиркомов, что зарплаты они получат, но… без премиальных.

- Есть недостатки по бухгалтерии, есть очень большие долги по оплате договоров, по оплате зарплат участковых комиссий, - констатировала Большакова.

Пострадавшие члены участковых комиссий и 15 членов окружной комиссии не поверили обещаниям и написали заявления в полицию.

Кстати, скандал отразился на формировании новых составов участковых избиркомов в Луганской области. В Центральной избирательной комиссии сообщили 15 апреля (последний день, когда должны быть сформированы избиркомы), что у них нет возможности укомплектовать составы УИК в пяти округах в Луганской области – ТИО № 106, 107, 112, 113, 114.

А всего по Украине не укомплектованы 33 территориальных избирательных округа, к которым «приписаны» более 30 миллионов избирателей. Можно только догадываться, сколько нарушений произойдет во втором туре при такой плачевной организации работы избирательных комиссий.

Между прочим, на Украине, в том числе Мариуполе, продолжают фиксировать нарушения, связанные с выборами. По данным геоинформационной системы МВД, в Мариуполе с 1 по 14 апреля было зафиксировано 25 нарушений. Это подделка или незаконное изготовление, использование или хранение незаконно изготовленных или поддельных избирательных документов, воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник ополченца, который пятый год выживает в украинском плену: «Только вера в нас наших родных и близких помогает найти в себе силы бороться против беззакония»
«Комсомолка» публикует письма ополченца, который в самом начале войны в Донбассе попал в украинский плен [Часть 3]
В Республике стартовал проект «Донецкая эра» - на велосипедах по Юзовке 1918 года
Каждому представится уникальная возможность перенестись на сто лет назад, в Юзовку и почувствовать себя антрепренером из Мариуполя, который приехал в наш город с премьерой. По дороге он решает свои дела и посещает знаковые места того времени
Пять лет провозглашения ДНР: Донбасс встал задолго до событий на майдане
Противостояние фашизму в Донбассе началось задолго до событий 2013-2014 года. Как боролись в нашем регионе с националистическими организациями, «Комсомолке» рассказал председатель Союза ветеранов военно-морского флота СССР Сергей Рязанцев
Дневник ополченца, который пятый год выживает в украинском плену: «Из мариупольского аэропорта живыми бы не вышли, а в здании спецслужб нас ожидали долгие пытки»
«Комсомолка» публикует письма ополченца, который в самом начале войны в Донбассе попал в украинский плен [Часть 2]
Новости 24