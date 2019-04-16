Задолжали полмиллиона гривен: Почему в Донбассе на президентских выборах люди отказываются работать в избиркомах

В Рубежном Луганской области, где располагается территориальный избирательный округ № 112, разгорелся скандал. За работу во время первого тура президентских выборов члены участковых избирательных комиссий (УИК) не получили более 500 тысяч гривен. Всего без зарплаты остались 800 человек.

Члены избиркомов обвиняют в этом председателя окружной избирательной комиссии (ОИК) Наталью Пилипенко. Мол, она что-то «намутила» с финансами. Сама Пилипенко утверждает, что проблема в смене состава окружной комиссии. Новый руководитель окружкома своими действиями фактически лишила Наталью права подписи.

Новая председатель ОИК № 112 Марина Большакова заверила работников избиркомов, что зарплаты они получат, но… без премиальных.

- Есть недостатки по бухгалтерии, есть очень большие долги по оплате договоров, по оплате зарплат участковых комиссий, - констатировала Большакова.

Пострадавшие члены участковых комиссий и 15 членов окружной комиссии не поверили обещаниям и написали заявления в полицию.

Кстати, скандал отразился на формировании новых составов участковых избиркомов в Луганской области. В Центральной избирательной комиссии сообщили 15 апреля (последний день, когда должны быть сформированы избиркомы), что у них нет возможности укомплектовать составы УИК в пяти округах в Луганской области – ТИО № 106, 107, 112, 113, 114.

А всего по Украине не укомплектованы 33 территориальных избирательных округа, к которым «приписаны» более 30 миллионов избирателей. Можно только догадываться, сколько нарушений произойдет во втором туре при такой плачевной организации работы избирательных комиссий.

Между прочим, на Украине, в том числе Мариуполе, продолжают фиксировать нарушения, связанные с выборами. По данным геоинформационной системы МВД, в Мариуполе с 1 по 14 апреля было зафиксировано 25 нарушений. Это подделка или незаконное изготовление, использование или хранение незаконно изготовленных или поддельных избирательных документов, воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко.