Алексей Поддубный – Джанго: «Донбасс сейчас пишет свой Новый Завет»

С Джанго мы созвонились между его выступлением в Донецком национальном университете и поездкой с концертом в Горловку. Причем позвонил сам Алексей, которому верный читатель «Комсомолки» в Германии дал контакты донецкой редакции. Предупредил, что придет без гитары, потому что говорить хочет не совсем о музыке, точнее, не только о ней. И слово свое сдержал.

Несмотря на плотный гастрольный график, в Донбассе бывает несколько раз в год. Фото: Игоря Иванова

- Вот какую знаковую фотографию сделал на днях из окна своей гостиницы, - говорит Алексей и показывает мне снимок панорамы Донецка, а на переднем плане лежит «Новый Завет». – Назвал это фото: Донбасс – Новый Завет. Это знак того, что все должно зиждиться на духовной основе. У меня есть серьезные наставники-священнослужители. Один из них служит в Русской православной церкви в Абхазии, кроме того, по первому образованию - геолог. Он спросил у меня как-то: «Знаешь, что такое уголь? Уголь — это останки животных, растений и т.д., спрессованные под колоссальным давлением и выдержанные во времени. Ты представляешь, какая энергетика там присутствует в Донбассе? Чтобы эта земля правильно развивалась, нужны не деньги, они там всегда будут, не олигархи, а правильный дух». Это должно быть в людях. Нужен Новый Завет. Он нужен России, он нужен Донбассу. Это когда каждый почувствует, что духовное важнее материального.

Знаковое фото, что и говорить. Фото: архив Алексея Поддубного

- Только ли в Донбассе? А с Украиной-то как? И считаешь ли сам себя украинцем, ты ведь родился в Киеве? – спрашиваю я.

- Я – русский по духу и вот уже полгода гражданин РФ и никогда никаким «самостийничеством» не болел. Украина без России ничто. Она не может без России существовать, чтобы не рассыпаться на мелкие княжества, бесконечно враждующие с собой. Вы посмотрите, что сейчас там творится? Это уже даже не днище. Страна, считающая себя европейской, ведет дикую полемику. Кто ею управляет? Вспомним индуистские касты. Самая высшая – жрецы – те же наши духовники, священнослужители; за ними следуют кшатрии – воины, защищающие страну; далее - вайшьи - ремесленники, это наши производственники и неважно пекут они булочки или плавят сталь; за ними идет каста торговцев, следом - рабы, а ниже всех – неприкасаемые. Кто правит Россией? Кшатрий – воин. Это для всех несомненно. Теперь смотрим, кто управляет Украиной? Это на две касты ниже - торговец. Как может торговец управлять государством? И это еще ниже, если им станет Зеленский. Тот вообще шут гороховый и разве что способен быть марионеткой в руках более серьезных людей. Ну, посмотрите вы на лица украинской власти! Да им всем можно в «Бесах» играть. Хочется порой кричать – украинцы, что с вами? Те, кто в любом другом нормальном обществе считался бы маргиналитетом, сегодня там правят бал. Но если народ такое выбирает, значит он этого заслуживает? Такой вывод. Строить государственную политику на ненависти и культе смерти это ужасно. Но иногда мне кажется человеку проще поверить в самую гадкую ложь и мистификацию, чем признать, что он был не прав.

Сколько раз был в Донбассе давно не считает. Фото: Игоря Иванова

- Ладно, оставим Украину. И в чем ты видишь спасение Донбасса?

- Не нужно сравнивать весь мир со своей Родиной. Возьми все лучшее оттуда и привези в свою страну. А не свою страну увози в Москву, Рим, Париж или еще куда-то. Искать спасения всем нам нужно в государственности, православии, патриотизме. Прямого маршрута к этим станциям нет, но можно прийти к православию, а от него уже к государственности и патриотизму. Кстати, русский человек способен соединять в себе веру во Христа и любовь к Родине. Для нас не должны являться целью потребительство, западная поп-культура. Чем берут, грубо говоря, индейцев? Не обязательно оружием. Можно бухлом, наркотиками, болезнями. Так вернее. Внедряются упаднические настроения: «жизнь-дерьмо», «все решают бабки», молодежь втягивается в различные пороки, а потребительство, секс и самолюбование заменяют все остальное – и, в принципе, можно уже не воевать. Человек превращается в животное, когда совесть, сострадание, честь заменяются материальным, а сами понятия божественного в человеке высмеиваются. Изречение про воспитание детей своего врага, думаю, известно всем и оно работает.

Джанго выступает не только в клубах в Донбассе, но и на передовой в красной зоне. Фото: Игоря Иванова

- Все это мы видели в Донбассе. Вот когда вопрошают: «Откуда появились эти прыщавые юнцы со смолоскипами, которые жарят сосиски на Вечном Огне и кричат: «Украина понад усэ!» Откуда они взялись?» Так это мы их сами и породили. А война она ведь не прекращалась никогда…

- А это у вас фото Олеся Бузины? – Алексей указывает на портрет писателя над моим столом. – Мы ведь с ним были знакомы, принимали участие в одной из передач «Вечер с Владимиром Соловьевым». Это знакомство состоялось за 1,5 месяца до гибели Олеся. Он подошел ко мне сам, протянул руку, и мы сразу перешли на «ты». Очень теплая получилась беседа. Он признался, что не раз меня встречал на Крещатике, но стеснялся подойти. А еще сказал, что из всех украинских исполнителей, я – единственный, кого он слушает. Я писал свои песни всегда по-русски, заметьте, не на русском языке, а именно по-русски. Это отметил Олесь. Киевскую музыкальную жизнь я знал довольно неплохо, но никогда не принимал участие в этих полунациональных-полужлобских тусовках.

Алексей родился и жил в Киеве, но "самостийничеством" никогда не страдал. Фото: Игоря Иванова

- Ты сказал о языке. Поясни?

- Изменения языка влекут за собой изменения ментальности, что впоследствии меняет всю нашу жизнь. Сейчас из русского языка делают английский. Все эти «оки», «стартапы» и прочее. Возьмем рэперов, там вообще непонятно, на русском ли языке это звучит, настолько все звуки преображены и приближены к английским. Звук «а» уничтожен напрочь, за него скоро война будет. В английском языке он краткий в отличие от нашего русского, например, в Москве, Владимире он звучит, как два «а». А его открытость и протяжность — это свойство широкой русской души. А когда «оце трохи для себе», «моя хата з краю» - то и получаем то, что видим сейчас на Украине. И это закономерно.

На концертах всегда аншлаги, дончане любят Джанго. Фото: Игоря Иванова

- А что делать со всеми теми, для которых подвиг советского человека в Великой Отечественной войне это «победобесие»?

- Мы не можем их утилизировать или отправить на рудники, это понятно. Мы просто должны заниматься своим делом. Не кричать: «Не слушайте их!», не митинговать против. Все это глупо. Христос как поступал? Он не выходил с протестами против фарисеев, книжников. Он просто нес свое Слово. Вот и мы должны нести свое. Как создали Бессмертный Полк, который объединил стольких людей. И что нам до либералов с их «победобесиями»? Да пусть себе кричат. Кроме того, настоящая русская культура завязана на Православии. Как только мы уберем из нее Православие, мы получим лапти и балалайку. Без высокого и духовного, это просто лубок. Часто слышу, что Православие архаично, что его нужно модернизировать. На это я предлагаю модернизировать воздух и воду.

А основным методом сопротивления должно стать образование. Я сейчас говорю о глобальном просвещении с глубокими знаниями истории и всего прочего, а не об уровне ЕГЭ, которое сводится к тому, где поставить плюсик. Нужно учить молодежь мыслить творчески и созидательно. Собственно то, что делали с успехом в Советском союзе. Образование должно равняться воспитанию.

А песня "Возвращайся" в Донбассе обрела новое звучание. Фото: Игоря Иванова

- Воспитывать на настоящих фильмах, а не таких, которые вызывают сочувствие к фашистам. А потом становятся возможными Коли с Уренгоя…

- Вот это бывает как раз, когда есть приоритет материального над духовным. Возьмем тот же фильм «Т-34». Снят он для аудитории, которой материальное ближе. Если это был ремейк «Жаворонка» (к/ф 1964 года о судьбе советских танкистов – авт.), то как можно было забыть самую мощную сцену из него? Помните, когда русские женщины в фашистском плену встречают в поле наших танкистов, бегут за танком и радостно кричат «Наши!» – Алексей даже не скрывает слез при этом воспоминании, я и сама плакала на этой сцене. – У меня ответ один – потому что не работают душой. Это же нутром нужно было снимать и никак иначе! Вспомни Этуша, Смирнова, Смоктуновского, Басова и многих других? Они же все фронтовики! Как они в военных фильмах честно играли! Душой играли. А сейчас работают мозгами, мышцами, чем угодно, но только не душой. Спецэффекты важней, вот эти бахи, компьютерная графика. Вот такое и получается. А лексикон героев? Это что за «охереть» и «немецкий автопром» в советское время? Кто так говорил??

У Алексея звонит телефон, глава Горловки Иван Приходько уточняет время завтрашнего выступления певца в прифронтовом городе.

Состав группы набран в Донецке. Фото: Игоря Иванова

- А в Донбассе ты в который раз?

- 25-ый, а может и больше, знаешь, после двадцатого визита считать перестал. Друзей здесь много нашел, единомышленников. С Захарченко не просто был знаком, мы дружили. Он мне запомнился настоящим бойцом, великодушным, залихватским, открытым, часто говорил, что учится у нас. И песню ему я посвятил «Дай, Батя, нам приказ идти на Запад», которую вот тут в Донецке и записал, прям у танка Т-34, участвовавшего в освобождении Донбасса в 43-ем. Там в песне, кстати, обращение идет от солдат, погибших в Великую Отечественную: «Сыночки наши, мы вам подсобим, мы с вами сварим кашу – то, что надо! Всегда мы неприметно тут стоим и тоже ждём приказ идти на запад. Опять в прицелах наши города у этих вот, со стороны заката. Пора их успокоить как всегда – так дайте нам приказ идти на запад!» Вот он наш Бессмертный Полк. А через 1,5 месяца Батю убили…

Одну из песен посвятил Захарченко. Фото: Игоря Иванова

За то время, что езжу сюда, многое в Республиках изменилось в лучшую сторону, одно плохо – слишком долго это все тянется, народ устал. Но время нам придёт идти на запад.

Защитникам нашей Родины во все времена

Ко Дню Великой Победы

Слова и музыка: Алексей Поддубный

Дай, Батя, нам приказ!

Опять в прицелах наши города,

И позади Москва, и вновь блокада,

В который раз уж к нам идёт война,

Как водится – со стороны заката.

Нам горько было – на восток мы шли.

Полгода отступать – оно не сахар.

Но верили – мы соль своей земли,

И время нам придёт идти на запад!

Зубами мы держали Сталинград,

Врагу мы не отдали Ленинграда,

Мы тоже, как Христос, видали ад –

И даже что ещё почище ада!

Из смерти выковыривая нас,

Шептали нам сестрички из санбата,

Что надо жить, мол, есть уже приказ

По фронту: наступление на запад!

Атака! Нам в лицо свинцовый шквал!

А у него ни брата и ни свата.

И кто-то, дёрн сжимая, выдыхал,

На целый вдох продвинувшись на запад...

Мы жизнь свою сменяли баш на баш,

Но прикурить мы втрое дали гадам.

И где злой дым сбегал на небо аж

Мы продолжали зло идти на запад.

Притихнет бой – отбой всем, кто живой!

Хоть так увидят мать пускай ребята.

Ведь, чтобы возвратиться нам домой,

Добраться надо нам сперва на запад!

Мы вечные, считай, фронтовики!

А враг пусть помнит русского солдата,

Который голубей кормил с руки

На площади у майского рейхстага!

Сыночки наши, мы вам подсобим,

Мы с вами сварим кашу – то, что надо!

Всегда мы неприметно тут стоим,

И тоже ждём приказ идти на запад.

Опять в прицелах наши города

У этих вот, со стороны заката.

Пора их успокоить как всегда –

Так дайте нам приказ идти на запад!

Так дайте нам приказ идти на запад!

Дай, Батя, нам приказ идти на запад!