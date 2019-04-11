На карте ДНР появится новый заповедный объект

Балка Казенная в Амвросиевском районе. Это уникальное место представляет огромный интерес для ученых палеонтологов, археологов, биологов. Исследовать ее начали еще в 30-х годах прошлого века. Тогда многочисленные археологические экспедиции обнаружили здесь стоянку древних людей и костище, в котором находилось почти тысяча скелетов зубров. Это один из самых крупных памятников позднего палеолита в Европе.

- Это случилось приблизительно 20 тысяч лет назад, может чуть больше, - рассказывает председатель Госкомэкополитики Роман Кишкань. - У историков есть разные мнения. Но обратите внимание на эти крутые склоны. Именно здесь можно было загонять стада больших, малоподвижных и грузных животных, которым деться в такой тесноте было некуда.

Владимир Остапко и Роман Кишкань изучают флору Казенной балкиФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сейчас эту балку исследуют специалисты Госкомитета по экологии и ученые-ботаники.

- Эта балка - объект мирового археологического значения. И, учитывая значимость и необычайность этой территории, мы хотим, чтобы он приобрел статус охранный, чтобы здесь ничего не изменилось в худшую сторону, - говорит Роман Кишкань. - Обстановка здесь напоминает те времена межледниковья, когда наши предки здесь жили, охотились, использовали еще каменные орудия. Эти места богаты кремнем. Поэтому, здесь были обнаружены наконечники стрел, рубила, скребки - все это находили здесь археологи.

Казенная балка, где было обнаружено костищеФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Доктор биологических наук, профессор Владимир Остапко приезжает в эти места уже второй год, изучая видовое разнообразие растений, произрастающих в этих местах. Исследования прошлого года показали, что на этой территории есть и краснокнижные растения. Ему удалось обнаружить небольшую популяцию ландыша майского, тюльпан дубравный, хохлатку плотную и другие редкие растения.

- Если в прошлом году мы насчитали здесь порядка 100 видов цветковых растений, то я уже сегодня, наверно, еще видов 30-40 внесу. Тех, которые мы не видели, а вот сегодня я увидел, - делится своими находками Владимир Остапко. - Еще пару обследований таких и у нас списочек будет включать не меньше 300 видов растений, которые растут в этой балке. Это генофонд наш. Здесь есть и редкие виды, и лекарственные виды, самой различной полезной ценности виды. В прошлом году я здесь нашел новый для Донбасса вид боярышника. Он никуда не внесен пока. Но в Донбассе его раньше не находили.

Кроме того, в прошлом году во время изучения этой местности, Владимир Остапко обнаружил на степных склонах ковыль Лессинга. И еще один вид - уже в этом году. Ковыль, как говорят ученые, это признак целинной степи.

- Вот еще тот вид, который в прошлом году мы не видели, это ковыль волосистый. В Донбассе у нас произрастает где-то 17 видов ковылей. В том числе эндемичные, очень редкие ковыли, - говорит ученый. - Но в Красную книгу все ковыли занесены. Ковыль волосистый - это достаточно распространенный вид. Но все равно, его наличие в степи говорит о том, что тут настоящая степь.

Создание нового объекта особо охраняемой территории поможет сохранить биоразнообразие, специфические условия, в которых могут существовать уникальные растения, а также экологический баланс уголков естественной природы с уже освоенной человеком местностью. Предполагается, площадь новой заповедной территории составит около сотни гектаров.