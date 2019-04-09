2019-04-09T08:39:51+03:00
Звезды

Средневековье ожило на сцене муздрамы Донецка: историческая драма «Лев зимой» обещает завоевать сердца донецких театралов

XII век оказался очень близок XXI – те же интриги, козни, борьба за власть и, конечно, любовь [фото]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Этот спектакль давно ждал Донецк.Этот спектакль давно ждал Донецк.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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8 апреля на Новой сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна состоялся пресс-показ очередной премьеры. Наверное, это тот спектакль, которого очень давно ждал донецкий зритель, причем, зритель искушенный и вдумчивый. Историческая драма «Лев зимой» по одноименной пьесе Джеймса Голдмена, повествующая об интригах времен Генриха II, окажется очень близка нашим дням.

Режиссер Анна Цыбань вынашивала более 10 лет замысел этой драмы. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Режиссер Анна Цыбань вынашивала более 10 лет замысел этой драмы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Есть такая формулировка – страшное Средневековье, - поделилась своими размышлениями режиссер-постановщик спектакля – Анна Цыбань. – Но оно страшно не столько бесконечными войнами и звоном мечей, сколько своими жестокими нравами. Борьба за трон происходит в одной семье, и родители с детьми готовы перегрызть глотки друг другу. При этом каждый герой борется за любовь, не осознавая этого. Это история о том, что самые близкие и любимые люди готовы предать, воткнуть нож в спину. Мне кажется, это так актуально, когда родители заняты выяснением собственных отношений и не замечают своих детей. Еще один аспект – борьба за трон. При этом ни один из тех, кто за него борется, не представляют, что с ним будет делать дальше. Не это ли мы видим сегодня? И получается, что это не мир жестокий вокруг нас, а мы его сами делаем таким. А войны – они внутри нас. Именно мы их рождаем.

Любовь и власть - все, как и прежде. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Любовь и власть - все, как и прежде.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Оказывается, замысел этой драмы режиссер вынашивала более 10 лет, обсуждала его даже с Марком Бровуном – художественным руководителем театра! Каково же было ее удивление, когда она узнала, что Сергей Лупильцев, заслуженный артист Украины, исполняющий роль главного героя – Генри II, так же долго мечтал об этой пьесе и тоже советовался о ней с Марком Матвеевичем.

Когда за трон все готовы убить друг друга. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда за трон все готовы убить друг друга.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Также в спектакле задействованы: заслуженная артистка Украины Алла Ульянова, народный артист ДНР Дмитрий Федоров, актеры – Максим Селиванов, Давид Чаргазия, Артем Чумачок и Юлия Шафир.

Алла Ульянова в роли Алиэнор. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Алла Ульянова в роли Алиэнор.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Средневековый замок, в котором происходит все действие спектакля, потрясает своим символизмом – массивная кровать с копьями-набалдашниками и трон будто соединены. Это и алтарь любви, и место битвы. Отдельного слова заслуживают, стилизованные под эпоху XII века, костюмы героев – тяжелые меховые мантии, короны, сверкающие камнями, роскошные женские убранства, а в руках мужчин – мечи и кинжалы.

Своих сыновей король называет "волосатыми чудовищами". Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Своих сыновей король называет "волосатыми чудовищами".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В преддверии Рождества 1181 года королю Англии Генри II необходимо избрать наследника престола. Драма, разыгрывающаяся между ним, тремя его сыновьями - Ричардом, Джеффри и Джоном, женой Алиэнор, которую принято называть бабушкой средневековой Европы, и любовницей Элис, заставляет забыть, что за порогом XXI век. Да, собственно мало что изменилось. Над человеком довлеют все те же гордыня, амбиции и вечная борьба за власть. Разве что средства ее усовершенствовались.

В создании декораций были использованы натуральные материалы. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В создании декораций были использованы натуральные материалы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Если ты скажешь мне, что все трое хотят заполучить корону, я тебе отвечу, что только слабаки из принцев этого не хотят. Они могут огрызаться на меня или становиться заговорщиками, но я как раз и хочу, чтобы мои сыновья были такими. Я огрызался и строил заговоры всю жизнь. Нет другого способа быть королем живым и пятидесятилетним одновременно, - признается Генри II.

Кровать и трон - место баталий. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кровать и трон - место баталий.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Борьба за трон разгорается нешуточная и ничто не кажется слишком в достижении своих целей. Обнажаются все тайны, детские обиды, невысказанная ненависть и жажда мести. Для героев естественно предавать, лгать, плести заговоры. Самым удивительным, что в основе всей этой борьбы лежит такая извечная и объяснимая жажда любви. Но ни один из героев не способен любить, требуя от других этих чувств к себе, вместе с полным подчинением.

В постановке использованы костюмы и оружие, стилизованные под исторические. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В постановке использованы костюмы и оружие, стилизованные под исторические.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Монологи героев потрясают своей страстностью и искренностью. А через мгновение оказывается это очередная ложь в стремлении занять место под солнцем. Ирония, сарказм, едкие шуточки в течение всего спектакля придутся по душе внимательному зрителю.

- О, мои дорогие, именно из-за нас происходят войны. Мы виноваты. Не исторические причины, не времена, не чувство справедливости, не отсутствие его, не религиозная рознь, не идеи, не плохие правительства, не что-либо другое, - произносит свой знаменитый монолог королева Алиэнор. - Мы — убийцы. Мы порождаем войны. Мы носим их в себе, как заразную болезнь. Мертвецы гниют на полях и вводах, потому что живые прогнили насквозь. Ради любви к Господу, неужели мы не можем хоть чуточку больше любить друг друга? Именно так мы и могли бы прийти к миру. У нас есть много качеств, достойных любви, у нас такие большие возможности. Мы могли бы изменить этот мир.

В постановке использованы костюмы и оружие, стилизованные под исторические. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В постановке использованы костюмы и оружие, стилизованные под исторические.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но все ненавидят всех и в то же время все ищут утешения в любви, мучая друг друга порой изощренно. Противоречия разрывают героев. А борьба за трон меньше всего сопряжена с думами о народе, впрочем, как и сегодня.

Мы, вооруженные ядерным оружием и всевозможными гаджетами, мало чем отличаемся от средневековых жителей. И только масштабы наших «владений» определяют размах борьбы и выбор средств для нее.

- Если бы мы отошли от пьесы Голдмена, то подобный сюжет можно было бы легко сыграть, например, в современном офисе, настолько вечны любовь, ревность, жажда власти, - сказал после спектакля Сергей Лупильцев.

Сильнейшая актерская работа, глубокий философский подтекст, исторические параллели, богатая гамма чувств, безусловно, позволят этому спектаклю снискать любовь донецкого зрителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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