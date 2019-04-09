Средневековье ожило на сцене муздрамы Донецка: историческая драма «Лев зимой» обещает завоевать сердца донецких театралов

8 апреля на Новой сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна состоялся пресс-показ очередной премьеры. Наверное, это тот спектакль, которого очень давно ждал донецкий зритель, причем, зритель искушенный и вдумчивый. Историческая драма «Лев зимой» по одноименной пьесе Джеймса Голдмена, повествующая об интригах времен Генриха II, окажется очень близка нашим дням.

Режиссер Анна Цыбань вынашивала более 10 лет замысел этой драмы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Есть такая формулировка – страшное Средневековье, - поделилась своими размышлениями режиссер-постановщик спектакля – Анна Цыбань. – Но оно страшно не столько бесконечными войнами и звоном мечей, сколько своими жестокими нравами. Борьба за трон происходит в одной семье, и родители с детьми готовы перегрызть глотки друг другу. При этом каждый герой борется за любовь, не осознавая этого. Это история о том, что самые близкие и любимые люди готовы предать, воткнуть нож в спину. Мне кажется, это так актуально, когда родители заняты выяснением собственных отношений и не замечают своих детей. Еще один аспект – борьба за трон. При этом ни один из тех, кто за него борется, не представляют, что с ним будет делать дальше. Не это ли мы видим сегодня? И получается, что это не мир жестокий вокруг нас, а мы его сами делаем таким. А войны – они внутри нас. Именно мы их рождаем.

Любовь и власть - все, как и прежде.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Оказывается, замысел этой драмы режиссер вынашивала более 10 лет, обсуждала его даже с Марком Бровуном – художественным руководителем театра! Каково же было ее удивление, когда она узнала, что Сергей Лупильцев, заслуженный артист Украины, исполняющий роль главного героя – Генри II, так же долго мечтал об этой пьесе и тоже советовался о ней с Марком Матвеевичем.

Когда за трон все готовы убить друг друга.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Также в спектакле задействованы: заслуженная артистка Украины Алла Ульянова, народный артист ДНР Дмитрий Федоров, актеры – Максим Селиванов, Давид Чаргазия, Артем Чумачок и Юлия Шафир.

Алла Ульянова в роли Алиэнор.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Средневековый замок, в котором происходит все действие спектакля, потрясает своим символизмом – массивная кровать с копьями-набалдашниками и трон будто соединены. Это и алтарь любви, и место битвы. Отдельного слова заслуживают, стилизованные под эпоху XII века, костюмы героев – тяжелые меховые мантии, короны, сверкающие камнями, роскошные женские убранства, а в руках мужчин – мечи и кинжалы.

Своих сыновей король называет "волосатыми чудовищами".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В преддверии Рождества 1181 года королю Англии Генри II необходимо избрать наследника престола. Драма, разыгрывающаяся между ним, тремя его сыновьями - Ричардом, Джеффри и Джоном, женой Алиэнор, которую принято называть бабушкой средневековой Европы, и любовницей Элис, заставляет забыть, что за порогом XXI век. Да, собственно мало что изменилось. Над человеком довлеют все те же гордыня, амбиции и вечная борьба за власть. Разве что средства ее усовершенствовались.

В создании декораций были использованы натуральные материалы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Если ты скажешь мне, что все трое хотят заполучить корону, я тебе отвечу, что только слабаки из принцев этого не хотят. Они могут огрызаться на меня или становиться заговорщиками, но я как раз и хочу, чтобы мои сыновья были такими. Я огрызался и строил заговоры всю жизнь. Нет другого способа быть королем живым и пятидесятилетним одновременно, - признается Генри II.

Кровать и трон - место баталий.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Борьба за трон разгорается нешуточная и ничто не кажется слишком в достижении своих целей. Обнажаются все тайны, детские обиды, невысказанная ненависть и жажда мести. Для героев естественно предавать, лгать, плести заговоры. Самым удивительным, что в основе всей этой борьбы лежит такая извечная и объяснимая жажда любви. Но ни один из героев не способен любить, требуя от других этих чувств к себе, вместе с полным подчинением.

В постановке использованы костюмы и оружие, стилизованные под исторические.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Монологи героев потрясают своей страстностью и искренностью. А через мгновение оказывается это очередная ложь в стремлении занять место под солнцем. Ирония, сарказм, едкие шуточки в течение всего спектакля придутся по душе внимательному зрителю.

- О, мои дорогие, именно из-за нас происходят войны. Мы виноваты. Не исторические причины, не времена, не чувство справедливости, не отсутствие его, не религиозная рознь, не идеи, не плохие правительства, не что-либо другое, - произносит свой знаменитый монолог королева Алиэнор. - Мы — убийцы. Мы порождаем войны. Мы носим их в себе, как заразную болезнь. Мертвецы гниют на полях и вводах, потому что живые прогнили насквозь. Ради любви к Господу, неужели мы не можем хоть чуточку больше любить друг друга? Именно так мы и могли бы прийти к миру. У нас есть много качеств, достойных любви, у нас такие большие возможности. Мы могли бы изменить этот мир.

В постановке использованы костюмы и оружие, стилизованные под исторические.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но все ненавидят всех и в то же время все ищут утешения в любви, мучая друг друга порой изощренно. Противоречия разрывают героев. А борьба за трон меньше всего сопряжена с думами о народе, впрочем, как и сегодня.

Мы, вооруженные ядерным оружием и всевозможными гаджетами, мало чем отличаемся от средневековых жителей. И только масштабы наших «владений» определяют размах борьбы и выбор средств для нее.

- Если бы мы отошли от пьесы Голдмена, то подобный сюжет можно было бы легко сыграть, например, в современном офисе, настолько вечны любовь, ревность, жажда власти, - сказал после спектакля Сергей Лупильцев.

Сильнейшая актерская работа, глубокий философский подтекст, исторические параллели, богатая гамма чувств, безусловно, позволят этому спектаклю снискать любовь донецкого зрителя.