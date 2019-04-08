15-летняя девочка в Макеевке хотела свести счеты с жизнью из-за напряженных отношений с друзьями.

Утром второго апреля возле недостроенной высотки в Советском районе Макеевки была найдена несовершеннолетняя девушка. Об этом стали сообщать местные жители в социальных сетях.

- Видела, как приезжала «скорая» и забрала ее, - рассказывает местная жительница Екатерина. – Вроде бы, девочка была жива.

В социальных сетях активизировались диванные детективы, которые стали выдвигать свои версии произошедшего.

- Слышала, что это случилось из-за ограбления. Но думаю, что падение с высоты не связано с этим. Грабитель никогда не будет тащить жертву и сбрасывать ее с высоты только для того, чтобы скрыть похищение цепочки, - говорит макеевчанка Светлана Сучкова. – Она бы сопротивлялась, кричала, было бы видно и слышно - ведь рядом дома. Грабеж - это быстрое преступление. И практически никогда грабитель не пойдет на убийство.

- Девочка делала селфи на втором этаже этого дома и случайно упала, до меня дошел такой слух, - сообщил Андрей Новиков. – Это несчастный случай. Слава Богу, что она выжила.

На крыше были найдены личные вещи девочки. Фото: youtube.com/МВД ДНР

ДОВЕЛИ ДО ОТЧАЯННОГО ПОСТУПКА ДРУЗЬЯ

По официальной версии правоохранителей – произошла попытка суицида.

- Второго апреля в Советском районе Макеевки была найдена 15-летняя девушка с многочисленными телесными повреждениями. Установлено, что она пыталась совершить суицид. Была доставлена в реанимацию, - говорит начальник сектора по делам несовершеннолетних Советского райотдела полиции Алла Давыдова. - К необдуманному решению девушку подтолкнули напряженные отношения с друзьями. Под влиянием эмоций она совершила роковую ошибку.

Мама пострадавшей девочки рассказала, что ее дочь учится хорошо, сама по себе активная. Подготавливалась к выпускному, выбирала профессию для дальнейшего обучения.

РОДИТЕЛЕЙ ПРИЗЫВАЮТ УДЕЛЯТЬ ДЕТЯМ ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ

- Я даже не замечала, что у нее были конфликты, она не показывала этого. Не понимаю, до чего нужно было довести ребенка, чтобы такое произошло, - делится женщина. – Нужно выбирать хороших друзей и подруг, а родителям смотреть, с кем дружат их дети.

Мама девочки говорит, что ничего в странного в поведении дочери не замечала Фото: youtube.com/МВД ДНР

Правоохранители призывают родителей уделять больше времени детям. Изучить круг их общения и интересы. А также обращать внимание на любые изменения в поведении несовершеннолетних.

- Как правило, подростки в силу особенности психики обладают болезненным восприятием, что приводит к необдуманным поступкам, - объясняет начальник сектора по делам несовершеннолетних Советского райотдела. - Если родители или педагоги вовремя заметят надвигающуюся беду, то трагедию можно предотвратить.

ОТ НЕДОСТРОЕВ ПРЕДЛАГАЮТ ИЗБАВИТЬСЯ

Проблема с недостроенными многоэтажками в Донецкой Народной Республике остается нерешенной. Немалое количество подростков проводят на таких объектах свой досуг. Нередко взбираются на крыши, чтобы сделать экстремальное фото на самом крою строения, необдуманно рискуя совей жизнью.

- Я с сыном гулял на Восточном в Макеевке недалеко от недостроев. Молодежь носится по этажам, им там как медом намазано, - говорит макеевчанин Владимир Нечаев. - Сколько не говори – бесполезно, а потом уже поздно…

От недостроев предлагают избавиться. Фото: youtube.com/МВД ДНР

Чаще всего происшествия случаются в Макеевке на замороженных стройках в Советском районе и в микрорайонах Восточный и Солнечный.

- До этого на нашей злополучной стройке погиб 12 летний ребенок, - вспоминает жительница Советского района Ирина Рожкова. - Это произошло в июле прошлого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/701881" frameborder="0"></iframe> 15-летняя девочка в Макеевке хотела свести счеты с жизнью из-за напряженных отношений с друзьями.

Жители Республики опасаются за жизни своих детей. За подростками не уследишь. Поэтому родители предлагают вовсе избавиться от заброшенных бетонных коробок.

- Нужно разбирать эти заброшенные недострои, - предлагает Виталий Тищенко. Сразу решится проблема, просто городские власти должны уделить ей должное внимание и плотно заняться вопросом.