2019-04-05T18:04:00+03:00
Политика

Парад Победы в Донецке в этом году будут открывать молодогвардейцы

В Республике создали юнармию [видео]
Елена ШИНКАРЕНКО
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Юнармейцы, которые будут принимать участие в Параде Победы первыми примут клятвуЮнармейцы, которые будут принимать участие в Параде Победы первыми примут клятвуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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О создании нового молодежного общественного движения объявили на учредительной конференции этой организации. Назваться она будет «Молодая гвардия - юнармия». В нее войдут 35 военно-исторических и патриотических клубов, которые работают в учебных учреждениях, а также городах и районах Республики.

- Прежде всего мы ставили перед собой такую задачу: объединиться для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы совершенствовать свою работу, для того, чтобы лучше воспитывать подрастающее поколение, - говорит замминистра образования и науки Андрей Удовенко.

В ДНР создали юнармию.Елена ШИНКАРЕНКО

Подготовка к созданию этого объединения велась очень долго, причем в этом процессе принимали два министерства - образования и науки, а также молодежи, спорта и туризма, при активной поддержке Управления Народной милиции. Были разработаны структура организации, ее устав, символика и форма одежды. Уже разработаны два варианта - зимний и летний. Изготавливать эти комплекты будут на швейных предприятиях республики. Кроме того, на учредительной конференции был утвержден текст клятвы, которую будет принимать каждый, кто захочет стать юнармейцем.

- Мы уже разработали перечень мероприятий, которые будут проводиться не только среди юнармейцев - это «Зарница» и «Будущий воин». Ближе к лету мы хотим собрать учебно-полевые сборы выживания в чрезвычайных ситуациях, - делится планами начальник центрального штаба стал Виктор Пудак. - Потом у нас начнется летнее оздоровление. Я думаю, мы наладим связи с Российской Федерацией с юнармией, где тоже проводятся различные военно-полевые сборы.

Образцы формы юнармейца Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Образцы формы юнармейцаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Юнармейцы, которые будут принимать участие в Параде Победы первыми примут клятву. Это произойдет уже в конце апреля. Остальные - после майских праздников. Членами «Молодой гвардии» могут стать школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦА

«Я, вступая в ряды военно-патриотического движения «Молодая гвардия - Юнармия», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

Соблюдать устав движения, быть честным юнармейцем и всегда быть верным своему Отечеству. Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Републики. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином Донецкой народной республики. С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Кянусь!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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