Иностранцы приезжают в Донбасс, чтобы жениться на местных красавицах

В начале войны в Донбасс съехалось немало иностранцев. Одни приехали освещать боевые действия, другие - помогать гуманитарной помощью, а кто-то и вовсе решил стать добровольцем и уйти на фронт. Один из таких - Рассел Бентли, более известный под позывным Техас.

«Такая Америка мне не нужна!»

Рассел родом из Техаса. Когда началась война в Донбассе - ему было 54 года. Несмотря на возраст, он решил взять в руки оружие и встать на защиту мирного населения на другом конце света.

- Я знал, что без вмешательства Америки переворот на Украине произойти не мог. Поэтому ежеминутно следил за этим конфликтом. Как-то я увидел видео, которое сняли после очередного обстрела со стороны украинской армии, - рассказывает Техас. - На земле лежала смертельно раненная девушка. Ее взгляд за несколько минут до смерти пронзил меня, и я понял, что не смогу сидеть на месте - собрал чемодан и приехал в Донецк.

Провоевав полгода в горячих точках, мужчина понял, что из-за возраста не сможет продолжать службу в ополчении. Перешел на информационный фронт. Тогда и познакомился со своей нынешней женой - Надеждой. Она - учитель английского языка. Техас попросил ее подтянуть его русский. Спустя некоторое время понял: «Жить без нее не могу! Женюсь!»

Рассел принял православие и обвенчался с Надеждой в столице Республики. Фото: Личный архив героев публикации

- Я по-настоящему влюбился. Меня покорили ее душа, общение, характер и, конечно же, борщ, который я прошу готовить по пять раз в неделю, - смеется Рассел. - Когда ее отец спросил, какие у меня намерения, я сделал ей предложение, показав всю свою серьезность

«Ковбой» на пенсию не сбирается

Надежда без раздумий согласилась. Не смутило даже то, что возлюбленный на двадцать лет старше ее. Сначала Рассел Бентли принял православие, а уже после они расписались и повенчались в церкви. Браку американца и дончанки уже четыре года. Семья Бентли планирует жить в Донецке - переезжать в Техас у обоих нет желания.

- Нас даже война не пугает. Будем строить крепкую семью. Я продолжу снимать репортажи и доносить правду до западного зрителя, а моя жена хочет и дальше работать учителем в школе, - говорит американец, который все больше напоминает русского.

Техас приехал воевать в Донбассе с другого конца света. Фото Личный архив героев публикации

На пенсию Техас идти не планирует. Говорит, что приехал сюда не отдыхать, а работать. Здоровье, надеется, не подведет.

- И в семьдесят лет продолжу заниматься своим делом. Буду писать книги. Одну уже написал - «Американский ковбой» - это автобиография.

Общались через онлайн-переводчик

Американец Патрик Ланкастер и его жена дончанка Ольга Астанина успели не только пожениться за время войны, но и родить ребенка. Малышу скоро будет три года.

- Назвали его Тимуром, - рассказывает Ольга. - Имя выбирала я. Хотела, чтобы оно было похоже на имя отца Патрика, которого в переводе на русский зовут Тимофей.

Патрик и Ольга познакомились на передовой. Он приехал в Донецк из Сент-Луиса (штат Миссури) работать независимым журналистом. Она - жила возле аэропорта, где проходили самые ожесточенные бои.

- Когда начались сильные обстрелы, он приехал к нам снимать репортаж, - вспоминает Ольга о знакомстве. - Я из вежливости предложила чай, а потом Патрик попросил мой номер телефона и предложил встретиться еще. Так все и закрутилось.

В семье Ланкастеров - пополнение. Фото: Личный архив героев публикации

Первые их свидания проходили благодаря онлайн-переводчику. Ольга совсем не знала английский язык, а Патрик почти не говорил по-русски. Оба вспоминают, что это было безумно романтично.

- Потом я решился сделать ей предложение, - с волнением рассказывает Патрик. - И вскоре мы поженились. Мы закрепили отношения не только на бумаге, но и перед Богом. Для меня это было по-настоящему важно.

Эта пара тоже повенчались в церкви после того, как Патрик принял православие.

На помощь из Сент-Луиса приехал папа

Ольга не смогла спокойно смотреть, как ее муж уезжает снимать сюжеты в прифронтовые районы. Она волновалась и не находила себе место. Однажды настояла на своем и пошла на работу вместе с ним. Стала военным корреспондентом.

- Это было страшное время. Патрик мог однажды не вернуться. Я поняла, что нужно быть всегда рядом. Если уж судьбой суждено, то погибнем вместе.

Ольга тоже стала военным корреспондентом в Донбассе. Фото: Личный архив героев публикации

Так отважная девушка проработала до беременности. С появлением сына Ольга стала отпускать Патрика одного. Провожая мужа на съемки, желает ему удачи и просит беречь себя.

Недавно помогать новоиспеченной семье с хлопотами приехал отец Патрика – американец Тимофей. В Республике он живет уже год. Уезжать обратно не планирует.

- Папе очень нравится здесь, - говорит Патрик. - Этот город более спокойный и человечный. Так что живем мы большой дружной семьей. Единственная сложность в том, что папа совсем не знает русского. Это ничего, я тоже не сразу заговорил - до сих пор учусь.

Но хотя язык Патрик освоил пока не идеально, традиции русские он принял быстро.

- Люблю окунаться в прорубь на Крещение - хорошая традиция. Нравится париться в бане, отмечать Новый год по-русски, нравится русская кухня. Любимое блюдо - тефтели. Научился и русскому мату, как без этого!

Отец Патрика переехал в Донецк нянчиться с внуком. Фото: Личный архив героев публикации

Ольга и Патрик регулярно привозят детское питание, одежду и продукты в прифронтовые поселки. О том, как люди получают гуманитарную помощь, супружеская пара снимает ролики на английском языке и выкладывает их в интернет.

Старость встретят на берегу Средиземного моря

Некоторые иностранцы ездили на Донбасс за невестами еще задолго до войны. Тунисец Анис Мсатра из их числа.

Он приехал учиться в Донецкий медицинский университет еще в 2000-м. Парень оказался в шахтерском го-роде с небольшим запасом денег. Во время подработки диджеем в ночном клубе ему приглянулась красавица дончанка.

- Дал ей номер своего домашнего телефона, - вспоминает Анис о знакомстве с Ольгой. - Ждал целый месяц, а потом мы случайно встретились на улице. Она подбежала ко мне, обняла и сказала, что потеряла номер, но очень хотела позвонить.

Спустя время поженились. Сначала сыграли свадьбу в русских традициях, а потом отпраздновали ее в Тунисе. Через два года семью Мсатра ждало пополнение. Родилась дочка. Сейчас ей уже десять лет.

После окончания обучения Анис долгое время работал в больнице Вишневского, но два года назад его жизнь резко поменялась. Из уважаемого доктора он превратился в обычного таксиста.

- Мою машину ограбили. Забрали даже документы, без которых я не мог продолжать работу медиком, - с горечью вспоминает Анис. - Сначала надеялся, что их вернут, потом подал заявление на получение республиканского паспорта. Для иностранцев это длительная процедура.

Пока что переезжать в Тунис семья не планирует. Анис ждет восстановления документов, чтобы вернуться на прежнее место работы. Но старость Анис и Ольга хотят встретить на побережье Средиземного моря.