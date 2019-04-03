2019-04-03T19:08:47+03:00
Политика

Донбасс на выборах президента Украины проголосовал за мирный план Юрия Бойко

Но выйти во второй тур президентской гонки политику помешал раскол в лагере оппозиции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жители Донбасса продемонстрировали свое отношение к действующему «гаранту войны». Фото: facebook.com/oleksandrkuts1Жители Донбасса продемонстрировали свое отношение к действующему «гаранту войны». Фото: facebook.com/oleksandrkuts1
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Подсчет 100% голосов в Донбассе на выборах президента Украины еще раз подтвердил бесспорное преимущество лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко. В Донецкой области политику отдали предпочтение 36,84% избирателей, принявших участие в голосовании. В Луганской области еще больше - 43,96%.

Рейтинг в Донбассе победителя первого тура президентских выборов Владимира Зеленского оказался скромнее - 24,73 и 25,05% соответственно. Действующий «гарант» Петр Порошенко получил лишь 12,64 и 6,58% - третье место в Донецкой области и четвертое - Луганской. Не помогли Петру Алексеевичу ни мощный админресурс, особенно в армии, ни массовые фальсификации.

- Успех Юрия Бойко закономерен, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Жители Донбасса больше всех на Украине настрадались от этой безумной войны, развязанной киевским режимом. Бойко же предложил конкретный путь решения конфликта путем переговоров всех сторон. А еще проведение референдума перед подписанием мирного договора по Донбассу.

Также политолог считает, что рейтинг у Бойко вырос после его визита вместе с Виктором Медведчуком в Москву на переговоры с Дмитрием Медведевым по газу.

Юрий Бойко едва ли не единственный кандидат в президенты, который открыто предложил договориться всем сторонам конфликта в Донбассе. platform.org.ua

Юрий Бойко едва ли не единственный кандидат в президенты, который открыто предложил договориться всем сторонам конфликта в Донбассе. platform.org.ua

Между прочим, Юрий Бойко участвовал в президентских выборах 2014 года. Тогда в Донецкой области за него проголосовали 0,69% избирателей и 1,86% - в Луганской. Зато у Петра Порошенко было 36 и 33% поддержки.

- Порошенко не выполнил ни одного своего обещания перед дончанами и луганчанами, – комментирует Дмитрий Кузьменко. – И если бы сейчас на выборах участвовали жители республик Донбасса, то считанные единицы отдали бы свои голоса за действующего президента.

Что характерно, четвертое место в Донецкой области (11,99%) и третье – в Луганской (9,16%) занял еще один представитель оппозиции – народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул. Он тоже выступает за мирное решение конфликта в Донбассе. У Вилкула также высокий общеукраинский рейтинг (4,15%). Поддерживают его Ринат Ахметов и Борис Колесников. Если бы Юрий Бойко и Александр Вилкул шли на выборах одной командой, то Бойко (за него отдали голоса 11,67% избирателей) имел бы все шансы выйти во второй тур. Но у Рината Ахметова в этой президентской гонке, переходящей в парламентские выборы, свои интересы. И поэтому раскол в рядах «Оппозиционного блока» сыграл на руку Порошенко и Тимошенко.

Кстати, за 5 лет президентства Порошенко Ринат Леонидович наглядно доказал, почему именно он удерживает пальму первенства среди самых состоятельных украинских бизнесменов. Секрет его успехов прост: он лучше всех остальных олигархов умеет «дружить» с любой властью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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