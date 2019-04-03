Украина выполнила свою угрозу и перекрыла воду Докучаевску и Еленовке

Вчера на сайте городских администраций и в местных сообществах Еленовки и Докучаевска появились объявления об отключении воды. И если раньше воду отключали исключительно для ремонта, то в этот раз воду в два города с населением пять тысяч человек и двадцать тысяч соответственно перекрыла Украина, обесточив насосные станции:

- Докучаевское ПУВКХ сообщает: в связи с отключением украинской стороной электроэнергии на всех объектах водоснабжения, 02.04.2019 с 17:00 остановлен канал Северский Донец - Донбасс вследствие чего поселок Еленовка и город Докучаевск останется без водоснабжения в ближайшее время, - гласило сообщение.

Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса» частично отключено электроснабжения по требованию «Укринтерэнерго». Официальной причиной стало истечение 90-дневного договора с «Укринтерэнерго». Новый договор не был заключен из-за долгов компании за электроэнергию.

Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» сообщило об угрозе отключения электроснабжения важнейших объектов водообеспечения Донецкого региона еще в середине марта. До конца месяца сохранялась надежда, что отключения удастся избежать. Увы. Случилось то, что случилось. Несколько городов по обе стороны линии разграничения остались без воды. Среди них: Докучаевск, Еленовка и Ясное...

- Да, Украина отключила нам воду. Вчера предупредили в местной группе, я домой пришла в семь вечера – воды уже не было. Потом дали на пару часиков успели набрать ванну, пару тазов и все – воды в городе нету, - рассказала «Комсомолке» жительница Докучаевска Алена.

- Подвоз воды как-то организован?

- Пока подвоза не было, но обычно к нам ЗИЛы с водой приезжают и пожарные машины к нам ездят. С водой пока глухо. У нас такое было в 2014, у нас полгода воды не было. Это было жестко. Приезжали БЕЛАЗы с водой, колодцы в частном секторе выручали, те, у кого машина – забивали тарой машину и ездили на плотину, чтобы хотя бы технической набрать.

- В магазинах есть вода питьевая?

- Пока есть – это же еще только первый день отключения. Но в фирмах доставки воды уже нет 19-литровых бутылей, разобрали. У нас три есть, хотели еще докупить, но уже не продали нам, закончились. Воду с обменом тары привозят.

В Докучаевском Управлении водно-коммунального хозяйства на вопрос о возобновлении подачи воды, ответили:

- Кроме той информации, что была вчера, ничего сказать не можем. Канал перекрыт. Когда будет вода или появится какая-то новая информация, мы сразу сообщим, - сообщил собеседник «Комсомолки».

Накануне отключения в коммунальном предприятии «Вода Донбасса» назвали основные причины крайне тяжелого финансового положения предприятия и отсутствия возможности своевременно осуществлять платежи за электроэнергию. На это влияет отсутствие механизма по возмещению расходов на электроэнергию по переброске воды в маловодные регионы, малые тарифы на неподконтрольной украинской власти территории и низкий уровень оплаты населением потребленных услуг водоснабжения и водоотведения.