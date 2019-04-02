Лобода купила свой главный хит на улице за 1000 долларов
Королева поп-музыки, чьим хитам подпевает вся страна, в мартовском рейтинге от компании Google вошла в топ самых популярных женщин России, обойдя даже Аллу Пугачеву. А ведь долгие годы после ухода из «Виа Гры» эта певица была на вторых ролях: ее музыку не брали на радио, не крутили в телеэфире - неформат, и все тут! Но однажды Светлана рискнула - приняла предложение никому не известного музыканта из Донецка. Песню, написанную на коленке в каморке спортклуба, Лобода купила случайно и почти задаром - а получила миллионы просмотров, первые места во всевозможных чартах и целый букет наград.
ПРОРЫВАЛСЯ ЧЕРЕЗ ОХРАНУ
Несколько месяцев поэт и композитор Игорь Майский штурмовал менеджеров Лободы, предлагая свои творения. Но ни на одно из писем ответа так и не получил. Поэтому, когда в 2012 году артистка приехала в Донецк, Майский решил: он непременно с ней встретится, а там уже пан или пропал. После концерта попытался незаметно пробраться в гримерку. Не вышло: охрана дала поклоннику от ворот поворот.
- Вы нас, донецких, плохо знаете, - ухмыльнулся музыкант и рванул в гостиницу - звезды в Донецке останавливались в одном и том же отеле.
Игорь Майский встретился с певицей у входа в гостиницу и предложил ей свои песни. Фото: Личный архив героя публикации
Игорю повезло: успел аккурат к тому моменту, когда Лобода с секьюрити поднималась на крыльцо.
- Подождите! - отчаянно крикнул Майский. - Я написал для вас хит!
Роскошная блондинка остановилась. То ли по голосу поняла, что это не сумасшедший фанат, то ли нутром почувствовала удачу. К тому моменту Светлана только начала узнавать вкус популярности. Несколько лет до этого, выпуская треки, которые на родной Украине становились мега-хитами, столь же бешеного успеха в России она не имела. «Сложная у вас музыка, - говорили продюсеры. - У нас такое не слушают. Попроще бы».
Такой простой и запоминающейся оказалась песня «Твои глаза», музыку и слова к которой написал Майский. После короткого диалога у гостиницы музыкант отправил Лободе с десяток песен, в том числе эту.
- А вскоре мне позвонили: мол, готовы к покупке, - продолжает музыкант. - Я ломал голову: какую запросить цену? Общую сумму называть не могу, но «Твои глаза» обошлись Светлане в тысячу долларов.
Четыре года Лобода почему-то медлила и презентовала творение Майского только в 2016-м. А через сутки «Глаза» звучали уже из каждого утюга! Светлана получила премии «Лучший креатив», «Лучшая песня», «Лучшая исполнительница», «Женщина года», «Певица года»... Стала выступать на лучших площадках страны. А ценник на ее шоу взлетел в несколько раз.
- Клип «Твои глаза» вошел в историю как рекорд российского шоу-бизнеса - сейчас уже 132 миллиона на YouTube, - до сих пор не может поверить автор. - Этот трек до сих пор самый популярный у Лободы. А ведь на самом деле в нем поется про мои глаза. Однажды, разглядывая мою фотографию, где я стою в шапке в центре Донецка, кто-то сказал, что самое главное в снимках - глаза! Это отложилось в подсознании, и песню я набросал всего за один вечер.
НА ОЧЕРЕДИ - КИРКОРОВ И БАСКОВ
Будущие хиты Майского рождаются в тесной каморке фитнес-клуба - своей студии у парня нет. Как и музыкального образования. В школе Игорь увлекся гитарой, учился на песнях «Сектора Газа». Первые творения раздаривал до тех пор, пока не познакомился с Алексеем Романовым из группы «Винтаж»: тот купил хит «Свежая вода» и еще несколько песен. Романов и привел Майского в шоу-бизнес: теперь его песни исполняют Анна Седокова, Митя Фомин, Ольга Орлова, Альбина Джанабаева... Никому не известный парнишка раскрутился до того, что артисты сами стали выходить с ним на связь. Последние заказы поступили от двух заклятых друзей - Баскова и Киркорова (эти хиты еще не вышли).
Игорь Майский - патриот Донецка. Переезжать из родного города он не планирует. Фото: Личный архив героя публикации
Свой успех музыкант объясняет просто: «У меня есть чуйка». Кстати, звезды, сами того не подозревая, зачастую поют о Донецке: Майский - патриот и не согласился переезжать, даже когда его позвали за океан.
- «Маячки» для Юлианны Карауловой написана в 2014 году, когда украинские диверсанты разбрасывали маячки для наводки артиллерии. Отсюда и фраза: «Разбросаны маячки», - говорит Майский.
А в песне «Новая земля» Альбины Джанабаевой есть строчки: «Снова розы расцвели, где когда-то падал град. Ураганы пронеслись, и рассеялся туман».
- Для всех град и ураган - природные явления, а для дончан - оружие, из которого по нам стреляли, - признается автор. - А еще на творчество повлиял комендантский час - чем заниматься в это время, как не хитами?
ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ
Твои Глаза.LOBODA
Музыка: Игорь Майский.
Слова: Игорь Майский, Светлана Лобода, Маргарита Герасимович.
В твоих глазах я вижу свои мысли,
И дождь поет на ломаном английском.
Наверно, мы попали в зону риска
Слишком, слишком быстро, быстро.
И без тебя мой мир теперь немыслим,
Бояться больше не имеет смысла.
Ты попадаешь в сердце, словно выстрел,
Слишком, слишком, быстро, быстро...
ПРИПЕВ:
Твои глаза такие чистые, как небо!
Назад нельзя, такая сила притяжения.
Твои глаза...
Останови это движение!
Я для тебя остановлю эту планету.
Запутались мы в городах и числах,
Нет никого на свете, только мы с ним.
Неловкое молчание повисло,
Слишком, слишком, близко, близко...
ПРИПЕВ.
Не знаю, как так вышло:
Ты говоришь, а я внезапно стала
от тебя зависима.
В твоем плену, а смысл?
Бежать бессмысленно, видимо,
Видимо, видимо, видимо...
ПРИПЕВ.
ИСТОЧНИК KP.RU