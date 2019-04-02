Лобода купила свой главный хит на улице за 1000 долларов

Королева поп-музыки, чьим хитам подпевает вся страна, в мартовском рейтинге от компании Google вошла в топ самых популярных женщин России, обойдя даже Аллу Пугачеву. А ведь долгие годы после ухода из «Виа Гры» эта певица была на вторых ролях: ее музыку не брали на радио, не крутили в телеэфире - неформат, и все тут! Но однажды Светлана рискнула - приняла предложение никому не известного музыканта из Донецка. Песню, написанную на коленке в каморке спортклуба, Лобода купила случайно и почти задаром - а получила миллионы просмотров, первые места во всевозможных чартах и целый букет наград.

ПРОРЫВАЛСЯ ЧЕРЕЗ ОХРАНУ

Несколько месяцев поэт и композитор Игорь Майский штурмовал менеджеров Лободы, предлагая свои творения. Но ни на одно из писем ответа так и не получил. Поэтому, когда в 2012 году артистка приехала в Донецк, Майский решил: он непременно с ней встретится, а там уже пан или пропал. После концерта попытался незаметно пробраться в гримерку. Не вышло: охрана дала поклоннику от ворот поворот.

- Вы нас, донецких, плохо знаете, - ухмыльнулся музыкант и рванул в гостиницу - звезды в Донецке останавливались в одном и том же отеле.

Игорь Майский встретился с певицей у входа в гостиницу и предложил ей свои песни. Фото: Личный архив героя публикации

Игорю повезло: успел аккурат к тому моменту, когда Лобода с секьюрити поднималась на крыльцо.

- Подождите! - отчаянно крикнул Майский. - Я написал для вас хит!

Роскошная блондинка остановилась. То ли по голосу поняла, что это не сумасшедший фанат, то ли нутром почувствовала удачу. К тому моменту Светлана только начала узнавать вкус популярности. Несколько лет до этого, выпуская треки, которые на родной Украине становились мега-хитами, столь же бешеного успеха в России она не имела. «Сложная у вас музыка, - говорили продюсеры. - У нас такое не слушают. Попроще бы».

Такой простой и запоминающейся оказалась песня «Твои глаза», музыку и слова к которой написал Майский. После короткого диалога у гостиницы музыкант отправил Лободе с десяток песен, в том числе эту.

- А вскоре мне позвонили: мол, готовы к покупке, - продолжает музыкант. - Я ломал голову: какую запросить цену? Общую сумму называть не могу, но «Твои глаза» обошлись Светлане в тысячу долларов.

Четыре года Лобода почему-то медлила и презентовала творение Майского только в 2016-м. А через сутки «Глаза» звучали уже из каждого утюга! Светлана получила премии «Лучший креатив», «Лучшая песня», «Лучшая исполнительница», «Женщина года», «Певица года»... Стала выступать на лучших площадках страны. А ценник на ее шоу взлетел в несколько раз.

- Клип «Твои глаза» вошел в историю как рекорд российского шоу-бизнеса - сейчас уже 132 миллиона на YouTube, - до сих пор не может поверить автор. - Этот трек до сих пор самый популярный у Лободы. А ведь на самом деле в нем поется про мои глаза. Однажды, разглядывая мою фотографию, где я стою в шапке в центре Донецка, кто-то сказал, что самое главное в снимках - глаза! Это отложилось в подсознании, и песню я набросал всего за один вечер.

НА ОЧЕРЕДИ - КИРКОРОВ И БАСКОВ

Будущие хиты Майского рождаются в тесной каморке фитнес-клуба - своей студии у парня нет. Как и музыкального образования. В школе Игорь увлекся гитарой, учился на песнях «Сектора Газа». Первые творения раздаривал до тех пор, пока не познакомился с Алексеем Романовым из группы «Винтаж»: тот купил хит «Свежая вода» и еще несколько песен. Романов и привел Майского в шоу-бизнес: теперь его песни исполняют Анна Седокова, Митя Фомин, Ольга Орлова, Альбина Джанабаева... Никому не известный парнишка раскрутился до того, что артисты сами стали выходить с ним на связь. Последние заказы поступили от двух заклятых друзей - Баскова и Киркорова (эти хиты еще не вышли).

Игорь Майский - патриот Донецка. Переезжать из родного города он не планирует. Фото: Личный архив героя публикации

Свой успех музыкант объясняет просто: «У меня есть чуйка». Кстати, звезды, сами того не подозревая, зачастую поют о Донецке: Майский - патриот и не согласился переезжать, даже когда его позвали за океан.

- «Маячки» для Юлианны Карауловой написана в 2014 году, когда украинские диверсанты разбрасывали маячки для наводки артиллерии. Отсюда и фраза: «Разбросаны маячки», - говорит Майский.

А в песне «Новая земля» Альбины Джанабаевой есть строчки: «Снова розы расцвели, где когда-то падал град. Ураганы пронеслись, и рассеялся туман».

- Для всех град и ураган - природные явления, а для дончан - оружие, из которого по нам стреляли, - признается автор. - А еще на творчество повлиял комендантский час - чем заниматься в это время, как не хитами?

ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ

Твои Глаза.LOBODA

Музыка: Игорь Майский.

Слова: Игорь Майский, Светлана Лобода, Маргарита Герасимович.

В твоих глазах я вижу свои мысли,

И дождь поет на ломаном английском.

Наверно, мы попали в зону риска

Слишком, слишком быстро, быстро.

И без тебя мой мир теперь немыслим,

Бояться больше не имеет смысла.

Ты попадаешь в сердце, словно выстрел,

Слишком, слишком, быстро, быстро...

ПРИПЕВ:

Твои глаза такие чистые, как небо!

Назад нельзя, такая сила притяжения.

Твои глаза...

Останови это движение!

Я для тебя остановлю эту планету.

Запутались мы в городах и числах,

Нет никого на свете, только мы с ним.

Неловкое молчание повисло,

Слишком, слишком, близко, близко...

ПРИПЕВ.

Не знаю, как так вышло:

Ты говоришь, а я внезапно стала

от тебя зависима.

В твоем плену, а смысл?

Бежать бессмысленно, видимо,

Видимо, видимо, видимо...

ПРИПЕВ.