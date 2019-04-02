Ополченка из Донецка Наталья Ищенко (позывной Белка): Хотелось бы, чтобы Россия уже нас признала

Двадцатитрехлетняя Наталья Ищенко – одна из тех, кто в Донецке делал Русскую весну. Красивая девушка (ей тогда было всего восемнадцать) не только одной из первых вошла в здание Донецкой облгосадминистрации, но и всю горячую фазу войны обороняла передовые рубежи Республики. Сейчас молодая мама оканчивает 6-й курс математического факультета Донецкого национального университета и преподает в школе информатику.

Когда в Киеве начался майдан, Наташа только поступила в ДонНУ.

- У меня были знакомые ребята в «Беркуте», которых поставили наводить порядок на майдане, - говорит она. – Нехотя втянулась в происходящие там события – переживала… Было уже понятно, что ситуация мирным путем не разрешится. Последняя надежда растаяла, когда Янукович и другие представители власти быстро покинули страну. На Украине начался бепредел.

МИЛИЦИЯ АПЛОДИРОВАЛА ОПОЛЧЕНЦАМ

С 1 марта 2014 года в Донецке на площади Ленина проходили массовые митинги дончан, возмущенных вооруженным переворотом в незалежной и первыми шагами киевской власти. В этих митингах принимала участие и 18-летняя Наташа. 7 апреля протестующие пришли к зданию обладминистрации.

- Попали в будущий Дом правительства, когда милиция под аплодисменты расступилась, - вспоминает девушка.

Отряды протестующих дежурили на улице и внутри бывшей ОГА. Наталью, выбравшую себе позывной Белка, приняли в медицинский отряд. Сразу же свою помощь предложили многие донецкие врачи. Девушка составила базу телефонных номеров медиков. К слову, министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко тоже была членом медотряда.

Наташина мама, которая переживала за дочь, пыталась ее отговорить. Но потом смирилась.

Наталья обрабатывала раны и перевязывала раненых.

В начале июня, когда в Славянске шли бои, Наталья организовывала работу Первого военного госпиталя ДНР, открытого на базе Донецкого клинического территориального медицинского объединения.

- Раненые поступали из Славянска и Семеновки, - говорит она. - Ставили на ноги как ополченцев, так и мирных жителей. Спасибо больнице имени Калинина и Республиканскому травматологическому центру – они никогда не отказывали, забирали раненых днем и ночью.

ВОЙНА ПОКАЗАЛА НАСТОЯЩИЕ ЛИЦА

Но в госпитале девушка пробыла недолго. В конце сентября вместе с вылеченными бойцами батальона «Викинги» отправилась на передовую и там осталась на два года.

- На передовой люди были другими, - рассказывает Наталья. - Простые шахтеры и заводчане, бросившие все, чтобы защитить родную землю. Война показывает настоящие лица.

«Викинги» - бойцы бывшего четвертого семеновского батальона - обороняют южные рубежи Республики.

На учебном полигоне. Фото: из личного архива

- 5 июля они вышли из Славянска в Донецк, - рассказывает Наталья. – Освобождали Шахтерск, Шишовку, Благодатное и Амвросиевку. Батальон первым вышел на Успенку. Потом ополченцы перебазировались в село Раздольное под Мариуполем, где и стали называться «Викингами».

Девушка вела штабную документацию, в том числе штатное расписание.

- Женщин было мало, - вспоминает Наташа. – Так что приходилось и на кухне поработать – готовила бойцам пищу.

ПОЛУЧАЛА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДАЖЕ НА ПОЗИЦИЯХ

В конце 2014 года из четырех семеновских батальонов была сформирована Первая славянская бригада. К тому времени Наталья служила в медицинском взводе.

- Первое время с автоматом спали и ели, - вспоминает девушка. – Самые массированные обстрелы были в конце 2014-го. ВСУ наносили артудары со стороны Мариуполя. Жили в общежитии – стены днем и ночью сотрясало от прилетавших боеприпасов. Когда разрывались «Грады», кровать подпрыгивала.

Наташа не только лечила больных, но и выезжала на полигоны, где научилась правильно передвигаться по полю боя и обращаться с оружием.

- В бою оказывала медицинскую помощь раненым?

- Не приходилось. Меня не брали – берегли.

Все это время девушка не прерывала обучения в Донецком национальном университете.

- Хотела взять академотпуск, - говорит бывшая ополченка. – Но для меня сделали исключение: разрешили учиться дистанционно. Экзамены сдавала как заочник.

На учебном полигоне. Фото: из личного архива

ОПОЛЧЕНЦЕВ СОБИРАЮТ В КУЛАК

К мирной жизни Наташа вернулась в 2016 году, когда родила дочь. В медроте была вплоть до девятого месяца беременности. После рождения малышки осталась в Донецке.

- Сейчас можно услышать, что в ополчение шли за деньги или за компанию, - возмущается Наталья. – Это неправда! Пока не подписала контракт на военную службу, ни копейки ни от кого не получила, а что касается компании, так все знакомые сверстники сидели по домам – им было страшно.

Наталья состоит в отношениях с бывшим комбатом батальона, в котором служила, уроженцем Горловки Алексеем Сосонным (позывной Викинг). Сейчас он проживает в Москве и возглавляет аппарат «Союза добровольцев Донбасса».

- Цель «Союза » – собрать ополчение, - рассказывает Наталья. – Собрать в один кулак всех, кто готов снова взять оружие в руки и встать на защиту Республики.

ПОПРОБУЙ, ПОЛУЧИ!

Наталья не может добиться паспорта гражданина ДНР. Она два дня простояла в очередях Миграционной службы Кировского района Донецка, чтобы получить требующуюся для этого адресную справку. После этого и пришла к нам в редакцию.

– Почему я должна сталкиваться с постоянными пинаниями и насмешками? – задается вопросом бывшая военнослужащая.

Руководство Республики неоднократно требовало от чиновников выстроить свою работу так, чтобы искоренить очереди.

- Хотелось бы, чтобы Россия нас уже признала, - продолжает Наталья. - Для меня точка невозврата на Украину давно пройдена. Процесс был запущен еще 26 мая 2014 года, когда украинская авиация нанесла артудар по Донецкому аэропорту.