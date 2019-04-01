2019-04-01T15:02:11+03:00
Политика

Под Мариновкой пограничники нашли скульптуру скифского воина, которой 2700 лет

На сегодня в музее хранилось всего две скульптуры этого возраста. Знаменитым каменным бабам «всего-то» по 800 лет [фото, видео]
Елена ШИНКАРЕНКО
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Скифский воин - новый уникальный экспонат краеведческого музеяСкифский воин - новый уникальный экспонат краеведческого музеяФото: Елена ШИНКАРЕНКО
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Коллекция древних каменных изваяний донецкого краеведческого музея пополнилась уникальным, очень ценным экспонатом. Его обнаружили пограничники в районе КПП «Мариновка». Они сообщили о своей находке в отдел охраны памятников администрации Шахтерска, а в краеведческий музей. Донецкие ученые не могли даже представить себе, насколько ценной окажется эта находка. Они попросили своих коллег прислать фотографии.

- Они прислали фотографию и уже по ней мы поняли, что это уникальная вещь. Те, кто нашли каменное изваяние, увидели там зверя, сфотографировали его и прислали фотографию именно этого зверя, - рассказывает старший научный сотрудник научно-методического отдела охраны памятников археологии Донецкого республиканского краеведческого музея Анатолий Усачук. - Там действительно изображена пантера. Более того, получив фотографии, мы поняли, что перед нами изваяние не средневековое - половецкое, которым где-то 800 - 900 лет, а перед нами - архи-уникальное изваяние, потому что оно относится к скифам. Скифские изваяния встречаются чрезвычайно редко в нашей степи!

Изображение пантеры Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Изображение пантерыФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Сотрудники краеведческого музея сразу же выехали на место находки. Изваяние выполнено из плотного мелкозернистого песчаника высотой 2,3 метра, а весит несколько сотен килограммов. Около 8 человек - сотрудники музея, которым помогали и пограничники, с трудом вкатили обе части скульптуры в грузовик. Краеведы утверждают, что скульптура была разбита на 2 части еще в древности. Уже здесь, на месте, обе части изваяния несколько раз отмывали - идол много лет пролежал в земле. Правда, пограничники утверждают, что закопан он был не глубоко.

- Это изображение скифского воина. И впереди, и на боку у него изображены детали вооружения, детали украшения, - говорит Анатолий Усачук. - И особенно вот эта пантера, которая украшает горит этого воина. Горит - это чехол, в который вставлялся лук. Кстати, лук из этого чехла торчит. В общем, уникальная вещь, ей 2700 лет. Причем, это изображение не рядового воина. Очень хорошо сохранился фрагмент гривны - это украшение, которые носили на шее. Но носили его не рядовые воины.

В коллекции музея сейчас 69 средневековых каменных баб. Х возраст около 800 лет. Изваяние же, найденное в кургане под Мариновкой, почти на 2 тысячи лет старше! Это изображение скифского воина. Подобных древних скульптур в музее было всего две. Одна из них очень плохо сохранилась, а вот вторая, привезенная из Ольховчика около 70 лет назад, стала символом музея. Анатолий Усачук говорит, что сейчас фактически привезли родного брата предыдущего идола. Ведь и обнаружены они были в 45 километрах друг от друга. Это может быть свидетельством того, что оба изваяния делала какая-то одна общность скифов.

У изваяния, найденного 70 лет назад, хорошо сохранилось лицо. А у мариновского идола оно сбито.

- У этого изваяния лицо сбито, причем сбито специально, несколькими ударами. Кто-то дал команду сбить это лицо. Когда такая команда поступила - в скифское время, или это лицо сбили в средневековье, или в XVIII - XIX веке - этого мы не знаем, - рассказывает Анатолий Усачук. - Но просто есть такие факты, когда у каменных изваяний у средневековых сбивали лица для того, чтобы эти идолы потеряли свою силу.

Сейчас главная задача - описать эту находку и перенести ее в помещение. Анатолий Усачук считает, что такие уникальные вещи не должны храниться на улице.

Пограничники нашли скифа.Елена ШИНКАРЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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