2019-04-01T07:55:45+03:00
Политика

6 пострадавших, из них 3 детей: в Горловке пьяная женщина устроила аварию

Автомобиль под ее управлением врезался в железобетонный столб и снес его
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Страшная авария в Горловке. Фото: vk.com/dnrkkraСтрашная авария в Горловке. Фото: vk.com/dnrkkra
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- 31 марта ориентировочно в 19:00 по улице Пушкинская пересечение с Черного Диденко произошло страшное ДТП. Автомобиль врезался в опору. 6 человек пострадавших 3 – взрослых, 3 – детей, – сообщил ВКонтакте глава администрации Горловки Иван Приходько. - Есть масса свидетелей, о том, что водитель была пьяна! Тормозной путь до столкновения с опорой составлял 45-50 м. Это «тело» перемещалось пьяное с тремя детьми и поставила под угрозу не только свою жизнь, а жизнь пассажиров, в том числе не повинных несовершеннолетних детей! Дети в тяжелом состоянии, будут транспортироваться в Донецк санавиацией!

За рулем машины была Евгения Леонова. Фото: vk.com/ЕвгенияЛеонова

За рулем машины была Евгения Леонова. Фото: vk.com/ЕвгенияЛеонова

Мэр также сообщил данные пострадавших:

- Борисенко Дарина Артемовна, 7 лет (21.01.2012) – открытый перелом ср.1/3 правого бедра, закрытый перелом 1/3 левого бедра;

- Ольшавский Кирилл Алексеевич, 8 лет (07.03.2011) – ушиб головного мозга, тупая травма живота.

- Лобков Илья Вячеславович, 12 лет (09.09.2007) – черепно-мозговая травма, ушиб затылочной области;

- Лобкова Вера Вячеславовна, 33 года (09.051985) – закрытая травма живота, закрытый перелом шейного отдела позвоночника;

- Альшевская Наталья Григорьевна, 35 лет (03.04.1984) – черепно-мозговая травма, ушибленная рана левого глаза, открытый перелом обеих голеней.

Автомобиль снес столб. Фото: vk.com/dnrkkra

Автомобиль снес столб. Фото: vk.com/dnrkkra

Также пострадала водитель автомобиля – Леонова Евгения Анатольевна, 37 лет (03.02.1982). У нее ушибленная рана носа. Женщину отправили на обследование в наркологию.

В своей страничке ВКонтакте Евгения Леонова написала: «Тихо в церковь я зайду. За семью зажгу свечу. Тихо Бога попрошу: Береги их, я молю. За себя я не прошу и тебя благодарю, за всё ,что я имею…»

ИСТОЧНИК KP.RU

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