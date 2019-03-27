Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: У нашего закона «О вынужденных переселенцах» будет действующий механизм помощи попавшим в беду людям и защиты их прав

В Донецкой Народной Республике решили на законодательном уровне урегулировать вопрос о вынужденных переселенцах. Уже подготовлен соответствующий законопроект. Сейчас он передан в Народный Совет ДНР для обсуждения и принятия. И это в тот момент, когда на Украине «заморозили» в Верховной Раде несколько законопроектов, решающих многие проблемы внутренне перемещенных лиц. А Кабинет министров с завидным упорством продолжает штамповать постановления, которые противоречат Конституции и законам Украины.

В Республике инициатива в важном для десятков тысяч жителей вопросе исходила от Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой. «Комсомолка» попросила омбудсмена рассказать о ситуации с переселенцами и законопроекте «О вынужденных переселенцах».

ЧТО ГАРАНТИРУЕТ РЕСПУБЛИКА

- Чем вызвана необходимость принятия в Республике такого документа? Что он изменит в жизни переселенцев?

- За пять лет с начала вооруженного конфликта многие жители Донецкой и Луганской областей покинули дома не по своей воле. Те, кто в 2014 году организовывал проведение референдума, стоял на блокпостах. Их родственники. Обоснованные опасения за свою жизнь и жизнь близких, преследования со стороны Украины вынудили этих людей уехать на территорию ДНР в поисках безопасности. Эти жители Донбасса и других регионов Украины потеряли все, что имели, и особенно нуждались во всесторонней поддержке нашего государства.

За эти годы сделано многое, чтобы оказавшиеся в беде люди получили не только кров над головой, но и возможность обустроиться на новом месте, найти работу.

Поэтому для закрепления статуса вынужденного переселенца в Республике и обеспечения возможности предоставления соответствующих гарантий, я как Уполномоченный по правам человека, обратилась к субъектам законодательной инициативы. В конце 2018 года в адрес Главы ДНР Дениса Пушилина и депутатов Народного Совета мною был направлен законопроект «О вынужденных переселенцах».

Документ устанавливает экономические, социальные и правовые гарантии защиты вынужденных переселенцев, их прав и свобод на территории Республики. В частности, будет гарантироваться право на получение медицинской помощи, социальных льгот и выплат. Также переселенцам будет оказываться содействие в восстановлении или получении документов, в поиске работы, трудоустройстве. Кроме того, предусматривается возможность поселения в пункты долговременного проживания.

В законопроект еще могут быть внесены определенные изменения. Это естественный процесс принятия подобных документов. Но уже создан фундамент, на основе которого заинтересованные министерства и ведомства (Минтруда и соцполитики, миграционная служба и другие) разрабатывают свои внутренние документы. Мы таким образом избежим ситуации, в которой сейчас оказались переселенцы на Украине. У нашего закона будет действующий механизм помощи людям и защиты прав.

Переезд в общежитие - у переселенцев обычно немного вещей. Фото: ombudsmandnr.ru

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС

- Кто в ДНР может получить статус переселенца? Сколько сейчас таких людей?

- Получить статус вынужденного переселенца могут граждане, пострадавшие в результате военных действий, а также преследуемые за поддержку Донецкой Народной Республики. Сейчас у нас 7163 человека зарегистрированы как перемещённые лица. Около двух с половиной тысяч из них проживают в социальных объектах. Остальные снимают жилье самостоятельно. Кстати, многие семьи до сих пор живут в домах и квартирах дончан, которые в 2014-2015 годах откликнулись на чужую беду и приняли у себя беженцев.

Одним из важных вопросов для нас было определиться с категориями переселенцев, учитывая специфику конфликта на Украине и в Донбассе. Их на самом деле много. Это жители прифронтовой и буферной территории. Также те, у кого полностью или частично разрушено жилье в результате ведения боевых действий. Это преследуемые государством Украина за национальную принадлежность и политические убеждения. Новая категория - преследуемые по религиозным мотивам. Мы видим, какие гонения устроили киевские власти на Украинскую православную церковь. Бывшие пленные. Люди, перемещенные на территорию ДНР в результате обмена. Бывшие ополченцы. Также участники боевых действий по защите Республики, имеющие регистрацию на подконтрольной Киеву территории. Речь идет о защитниках ДНР, которые приехали к нам, в частности, из Славянска, Краматорска. А впоследствии по состоянию здоровья и другим причинам оставили военную службу. Они получат возможность поселиться в пунктах размещения и пользоваться другими правами и льготами переселенцев.

НЕ ТОЛЬКО ПРАВА, НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Как переселенцам помогает государство?

- Нуждающимся в жилье предоставляется койко–место в социальном объекте. Или комната, если речь идет о семье. Есть социальные выплаты, а также адресная гуманитарная помощь - продукты питания, одежда и средства личной гигиены. Переселенцы получают бесплатное медицинское обслуживание, лечение.

К тому же мы сотрудничаем с международными гуманитарными организациями. Вместе с одной из них раз в три месяца раздаем большие наборы продуктов. С другой - организовали на днях выдачу комплектов постельного белья.

- Есть ли какие-то временные ограничения на пребывание людей в статусе переселенцев?

- Статус временного переселенца предоставляется на один год с правом последующего продления. Кто-то, к примеру, приобрел жилье. Но есть и такие, кто нарушает правила проживания в пунктах размещения. Или не хотят идти работать - их устраивает нынешнее существование, есть жилье, гуманитарная помощь. Фактически люди превращаются в иждивенцев. Речь, конечно же, не идет о тех, кто действительно находится в бедственном положении. В частности, бывшие пленные. Им нужен длительный период физической и психологической реабилитации.

В законопроекте прописаны не только гарантии, но и ответственность переселенцев за соблюдение установленных правил.

Отдельно хочу обратить внимание на коммунальные тарифы. На Украине сейчас возникли скандалы в модульных городках, где проживают переселенцы, в связи с поднятием тарифов. В ДНР, как вы знаете, стоимость коммунальных услуг не менялась. К тому же мы договорились со снабжающими организациями, чтобы для переселенцев были установлены минимальные тарифы. Так, в оплату не включена площадь коридоров, санузлов, других подсобных помещений. Но находятся такие переселенцы, которым и такое не нравится. Это к теме иждивенцев.

При содействии омбудсмена пострадавшим от войны жителям было выдано 1500 комплектов постельного белья. Фото: ombudsmandnr.ru

МНОГИЕ СТРАДАЮТ ОТ НЕЗНАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОРЯДКОВ

- Часто ли переселенцы обращаются к вам за помощью? На что больше жалуются? Удается ли помочь?

- Звонят, приходят в аппарат Уполномоченного практически каждый день. У нас даже создана рабочая группа для решения проблем граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Значительная часть проблем связана с получением или восстановлением документов, удостоверяющих личность, гуманитарной помощью и жильем.

На днях ко мне обратилась многодетная мать с просьбой помочь с детским питанием. У нее тяжелое материальное положение, один ребенок болен онкологией. Наше содействие было в том, что мы разъяснили, куда нужно пойти, как правильно оформить документы. Женщина стала получать помощь на регулярной основе, а не разово.

Таких примеров сотни. На самом деле большинство людей страдают от незнания установленных порядков, существующих в Республике программ, социальных гарантий. Кстати, в пунктах, где живут переселенцы, мы регулярно сообщаем не только о возможности получить дополнительную гуманитарную помощь, но и какие для этого нужны документы.

- В тему – о документах. Жительница Авдеевки после захвата города украинской армией перебралась в Донецк. Статус переселенца не стала оформлять. Но здесь у нее нет родственников и знакомых, которые бы ее прописали. Из-за этого она не может получить паспорт ДНР. Предполагает ли законопроект решение подобных проблем. Как вариант, возможна ли прописка таких людей в каких-нибудь общежитиях – причем, не обязательно с выделением жилья.

- В настоящее время уже существует действующий механизм для решения подобных вопросов. Согласно указу Главы ДНР от 16.11.2016 № 393, необходимо обратиться в управление труда и социальной защиты населения для получения справки о постановке на учёт перемещённого лица. После этого даётся направление для регистрации в социальном объекте. При наличии регистрации в Миграционной службе МВД ДНР в установленном порядке можно получить паспорт гражданина Донецкой Народной Республики.