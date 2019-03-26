Жители Донбасса: Мы хотим вернуться домой – в Россию

На протяжении всего марта друзья и знакомые расспрашивали нас с коллегами на счёт выдачи российских паспортов. «Правду говорят, что всем паспорта выдавать будут?» - самый популярный вопрос месяца. К сожалению, ответить на него со стопроцентной уверенностью в своей правоте мы не могли. Принялись расспрашивать знакомых в ведомствах.

- Действительно, информация такая поступала, - кратко ответил знакомый - полицейский одного из районных отделений. - Сказали, что в первую очередь будут выдавать их военным, полицейским, государственным служащим, а потом и остальным желающим. Но кто знает, что будет на самом деле. Посмотрим.

Работница паспортного стола, не дожидаясь звонка, первая позвонила коллеге обрадовать возможной выдачей российских паспортов.

- Точно тебе никто не скажет. Но слухи такие ходят даже среди коллег. Все предупреждают знакомых, чтобы те скорее оформляли паспорта Донецкой Народной Республики - имея его на руках, будет проще получить российский. Может это и слухи, но хочется верить, что правда - в этот раз все серьёзней, чем обычно.

Поговаривают, что после военных и государственных служащих паспорта получат те, у кого есть паспорт республиканского образца. А третья волна якобы охватит тех, у кого на руках только украинский - при желании его нужно будет поменять на российский документ. Во всех других случаях прошлый паспорт остаётся у владельца.

От официальных лиц заявлений не поступало. В правительстве России и в руководстве Республики слухи пока что не подтвердили, но и не опровергли.

Пока что информация о выдачи российских паспортов - всего лишь слухФото: Евгения ГУСЕВА

Вероятней всего, более точная информация появится уже после президентских выборов на Украине, которые по заявлениям политологов и экспертов практически однозначно будут сфальсифицированы в пользу действующей верхушки незалежной.

К тому же, может неспроста накануне Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, который гласит, что паспорта теперь будут выдавать с 14 лет. По российским стандартам. Раньше его выдавали только по достижению 16 полных лет.

Геннадий Дубовой, военнослужащий, военный корреспондент, писатель:

- Минские Соглашения, предложенные руководством Российской Федерации для урегулирования конфликта на Украине, на данном историческом этапе исключают признание Россией государственности Луганской и Донецкой Народных Республик. Признание Республик будет расценено международным сообществом как выход России в одностороннем порядке из формата Минских Соглашений и объявление войны Украине.

Что касается возможного получения гражданами Республик российских паспортов, то это предоставит руководству России большее пространство для дипломатического манёвра и воздействия на украинскую элиту, на политические элиты других стран и на общественное мнение в целом. Когда производимые Украиной вопреки Минским Соглашениям обстрелы будут результатировать гибель российских граждан - это в корне изменит ситуацию, даст России предусмотренное всеми международными нормами право на защиту своих граждан. Только после этого можно будет предлагать политические механизмы альтернативные неработающим по вине Украины Минским Соглашениям.

Николай Рагозин, политолог, доцент кафедры социологии и политологии Донецкого национального университета:

- В какой-то степени это может повлиять как на признание, так и на заморозку ситуации. В Абхазии, Южной Осетии раздача российских паспортов никак не повлияла на процесс признания. Но это даст возможность Российской Федерации в случае открытой агрессии против жителей республик Донбасса применить свои вооруженные силы для защиты своих граждан, жизнь которых находится в опасности. Это может быть паллиативной мерой - временно или частично обеспечивающей выход из затруднительного положения.

Даже сама мысль о получении российских паспортов вселила в жителей Донбасса надеждуФото: Евгения ГУСЕВА

Галина Сергеева, мать ополченца, который уже пятый год находится в украинском плену:

- Я очень рада, что пошел разговор о выдаче российских паспортов людям, которые проживают в Донбассе. Мы очень ждем этого шага со стороны Москвы. Мы хотим вернуться домой - Россию. В Донецке русские люди. Минимум процентов восемьдесят надеются, что Россия нас защитит и заберет под свое крыло. Мы хотим домой – как Крым.

Никто не взял во внимание, что большое количество людей было против выхода Украины из Советского Союза. А те, кто голосовал за провозглашение независимости Украины, даже не подозревали, что это значит. Сейчас люди однозначно проголосовали бы за возвращение в Россию. У нас русская душа. Обидно, что западные кураторы сотворили такое с украинским народом, но им никогда не покорить Донбасс.

Мать ополченца Галина Сергеева 00:00 00:00

Анна Шалашкова, волонтер, писатель, преподаватель русского языка на пенсии:

- Даже сама мысль о том, что я буду держать в руках русский паспорт, навела меня на слезы счастья. Сколько ребят погибло, чтобы доказать, что наш народ достоин этого? Они мечтали держать его в руках! Мечтали, что Россия примет нас к себе. Боюсь, что много молодых людей уедет из Донбасса. Думаю о Родине. Они поедут работать и жить в Россию. А кто же будет работать здесь? Нужно заинтересовать их, чтобы они и остались.

Я бы очень хотела российский паспорт. Пойду оформлять документы, сразу же, как появится такая возможность. Это действительно выход из нашей ситуации. Все подруги, которые сейчас рядом со мной, тоже положительно относятся к этому, улыбаются, надеются. По моему мнению, это является шагом России к признанию республик Донбасса.

Волонтер Анна Шалашкова 00:00 00:00

Елена Потапова, студентка Донецкого национального университета:

- Для нас даже слух о выдаче паспортов – уже лучик света, к которому мы стремимся. Во временном отрезке всегда нужна какая-то цель. Сейчас она есть. Уезжать из Республики наоборот будет меньше людей. Сейчас же многие уезжают жить в Россию, чтобы оформит гражданство. А так эти люди останутся на своей земле. Надеюсь, что и российский заграничный паспорт можно будет получить. Многие ведь не выездные на Украину, а значит и заграницу поехать не могут. В общем-то, при получении российского паспорта перед нами открываются новые возможности.

Дмитрий Кузьменко, донецкий политолог:

- О выдаче российских паспортов говорят с 2015 года. Причем, не в формате «одна бабушка сказала». И это – огромный шаг к признанию. Мое мнение – нужно перестать думать о том, что Донбасс Россия бросила! У нас все происходит не так быстро, как в Крыму, но тем ценнее будет паспорт. Хоть он и имеет ограниченное действие, потому что выдан на территории, которая формально не признана.

Еще нюанс – Минские соглашения. Все говорят об их безальтернативности, но Украина соглашения не выполняет. Выдача паспортов может противоречить Минску. Это – повод для нападок на Россию, для новых санкций, в том числе. Политикам нужно подумать о другом варианте, кроме Минска. Сейчас, перед выборами в незалежной, можно сказать одно – Донбасс не вернется в Украину никогда. Но я пока бы не давал прогнозов, что скоро мы станем частью России. То, в каком мы состоянии находимся сейчас, может продолжаться еще несколько лет.