Украина оставит Донбасс без воды

Донбассу грозит экологическая катастрофа. Власти Украины намерены с 1 апреля отключить от электроснабжения объекты компании «Вода Донбасса», оставив тем самым без воды трехмиллионное население Донецкой области, в том числе и Донецкой народной республики. Об этом на брифинге заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

- Компания «Вода Донбасса» стала должником у украинских энергетиков. И на сегодняшний день они должны за выработанную электроэнергию более одного миллиарда гривен, - сообщил Сергей Наумец. - В свою очередь, украинские энергетики пообещали отключить компанию и приостановить водоснабжение во всех городах Донецкой области.

На самом деле, на территории ДНР сложилась примерно такая же ситуация у компании «Вода Донбасса».

- На протяжении трех лет задолженность за потребленную электроэнергию в перерасчете по украинскому тарифу, который выставляют энергетики, на нашей территории более 4,5 миллиардов рублей, - говорит Наумец. - Но, тем не менее, республиканский РЭК не отключает компанию «Вода Донбасса» от своей услуги.

Несмотря на такие астрономические долги, власти Донецкой народной республики пытаются всячески поддерживать компанию, ежегодно выделяя материалов на содержание сетей, закупая реагенты и хлор на сумму до 300 миллионов рублей. В то же время, заявляя об отключении компании от энергоснабжения, власти Украины не задумываются о катастрофических последствиях такого решения.

- Если такое случится, у нас будет сокращена подача воды, будет временной диапазон практически во всех городах, кроме юга республики. Юг республики у нас не зависит от канала. Водоснабжение там из подземных скважин и на них не повлияет остановка канала, - считает Сергей Наумец. - На внутренних резервных источниках мы сможем прожить до полугода. С временным диапазоном подачи воды.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за непомерно высоких украинских тарифов.

- Населения и предприятия просто не в состоянии их оплачивать. Из-за того, что компания не получает средств за оказываемые ею услуги, образовался этот огромный долг, - говорит министр ЖКХ ДНР. - Ситуация настолько сложная, что ее необходимо решать на самом высоком уровне. И этот вопрос планируют обсуждать на минских переговорах. По крайней мере, он внесен в повестку дня.