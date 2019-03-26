2019-03-26T12:15:54+03:00
Политика

Жители прифронтового Зайцево: Война не означает, что мы опустили руки

В пригороде Горловки вблизи линии разграничения провели масштабный субботник
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина ДикунВ прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун
Изменить размер текста:

Жители прифронтового поселка Зайцево – пригорода Горловки – провели общегородской субботник. Люди вышли на улицы, чтобы привести их в порядок и очистить от мусора. И всё это, невзирая на постоянные обстрелы с украинской стороны. Об этом сообщила глава поселка Ирина Дикун.

- Все предприятия любой формы собственности вышли для уборки территории любимого посёлка. Несмотря на боевые действия, мы, жители, хотим видеть наш дом чистым и благоустроенным, - говорит Дикун. – Жаль, конечно, что не все жители вышли на субботник, но надеемся, что в апреле эту идею поддержат больше людей.

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

Глава поселка рассказала, что это – не единоразовое мероприятие. В апреле запланировано ещё два республиканских субботника. В них примут участие и жители Зайцево.

- Выйдем на улицы 6 и 20 апреля. Продолжим наводить порядок, благоустраивать поселок, озеленять территорию, - делится Ирина Дикун с «Комсомолкой». – Война не означает, что мы опустили руки. Мы хотим жить в чистоте, чтобы наши дети следовали примеру взрослых.

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дворцу молодежи "Юность" в Донецке вернут юность: Россия поможет в восстановлении разрушенного войной здания
Российские парламентарии при содействии депутата Госдумы Геннадия Онищенко и семьи Народного артиста СССР и ДНР Иосифа Кобзона окажут помощь в восстановлении дворца
Елена Блоха: В августе 2014-го я сидела в той самой тайной тюрьме СБУ в Мариуполе
Главного редактора «Муниципальной газеты» задержали на пути из Донецка в Крым и привезли в печально известную «библиотеку» - она рассказала «Комсомолке», как это было [эксклюзив kp.ru]
Киев своими глазами: Украина вернулась в лихие 90-е, но песни поет по-русски
31 марта на Украине будут выбирать нового президента. Спецкор «Комсомольской правды» рискнула отправиться в Киев (журналистов из России сюда теперь стараются не пускать), чтобы лично увидеть — как живут и на что надеются украинцы
Новости 24
Обстрелом ВСУ в ЛНР ранена 80-летняя пенсионерка, а несовершеннолетний парень получил легкую контузию
ВСУ готовили покушение на ОБСЕ
Над ЛНР сбит украинский беспилотник
Марочко: Киев выдает ремонт настила и туалета на украинском КПВВ у Станицы Луганской за восстановление разрушенного моста через Северский Донец
На КПВВ «Станица Луганская» готовится кровавая провокация
Глава ЛНР Леонид Пасечник – шахтерам, которые находятся на украинской территории: Возвращайтесь, мы всех трудоустроим
ВСУ выпустили по республикам Донбасса 267 боеприпасов
ВСУ открыли огонь по Еленовке
В краеведческом музее Донецка открылась персональная выставка кукол Елены Мазуровой
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Погода в Донецке: переменная облачность, к вечеру пойдет дождь. Температура до +10
В голографической пирамиде краеведческого музея Донецка "поселились" динозавры и мамонты