Жители прифронтового Зайцево: Война не означает, что мы опустили руки

Жители прифронтового поселка Зайцево – пригорода Горловки – провели общегородской субботник. Люди вышли на улицы, чтобы привести их в порядок и очистить от мусора. И всё это, невзирая на постоянные обстрелы с украинской стороны. Об этом сообщила глава поселка Ирина Дикун.

- Все предприятия любой формы собственности вышли для уборки территории любимого посёлка. Несмотря на боевые действия, мы, жители, хотим видеть наш дом чистым и благоустроенным, - говорит Дикун. – Жаль, конечно, что не все жители вышли на субботник, но надеемся, что в апреле эту идею поддержат больше людей.

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун

Глава поселка рассказала, что это – не единоразовое мероприятие. В апреле запланировано ещё два республиканских субботника. В них примут участие и жители Зайцево.

- Выйдем на улицы 6 и 20 апреля. Продолжим наводить порядок, благоустраивать поселок, озеленять территорию, - делится Ирина Дикун с «Комсомолкой». – Война не означает, что мы опустили руки. Мы хотим жить в чистоте, чтобы наши дети следовали примеру взрослых.

В прифронтовом Зайцево провели масштабный субботник. facebook.com / Ирина Дикун