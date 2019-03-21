ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 60 осужденных

Представители Луганской Народной Республики в одностороннем порядке передали украинской стороне – 60 осужденных. Об этом сообщила уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева

- Управлением исполнения наказаний Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики была осуществлена очередная передача украинской стороне в одностороннем порядке еще 60 заключенных, осужденных до 2014 года, которые отбывали наказание в учреждениях УИН МВД ЛНР, - рассказала она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/698518" frameborder="0"></iframe> ЛНР передала Украине 60 осужденных.

Передача проходила на линии соприкосновения вблизи города Счастье.

- Со стороны ЛНР это был добровольный жест по пожеланиям родственников и самих осужденных», – отметила уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Фото: youtube/МВД ЛНР

Это уже не первая передача осужденных республиками Донбасса украинской стороне. Каждый раз это происходит в одностороннем порядке.

- Незалежная не собирается отвечать на жест доброй воли ДНР и ЛНР. Это у них сейчас идеологически заложено, - комментирует «Комсомолке» донецкий политолог Светлана Бутко. - Они не будут делать никаких действий без разрешения западных кураторов, которым нет никакого дела до человеческих судеб.

Тем не менее, уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что Луганская Народная Республика готова и далее проводить подобные мероприятия.