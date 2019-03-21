ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 60 осужденных
Представители Луганской Народной Республики в одностороннем порядке передали украинской стороне – 60 осужденных. Об этом сообщила уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева
- Управлением исполнения наказаний Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики была осуществлена очередная передача украинской стороне в одностороннем порядке еще 60 заключенных, осужденных до 2014 года, которые отбывали наказание в учреждениях УИН МВД ЛНР, - рассказала она.
ЛНР передала Украине 60 осужденных.
Передача проходила на линии соприкосновения вблизи города Счастье.
- Со стороны ЛНР это был добровольный жест по пожеланиям родственников и самих осужденных», – отметила уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.
Фото: youtube/МВД ЛНР
Это уже не первая передача осужденных республиками Донбасса украинской стороне. Каждый раз это происходит в одностороннем порядке.
- Незалежная не собирается отвечать на жест доброй воли ДНР и ЛНР. Это у них сейчас идеологически заложено, - комментирует «Комсомолке» донецкий политолог Светлана Бутко. - Они не будут делать никаких действий без разрешения западных кураторов, которым нет никакого дела до человеческих судеб.
Тем не менее, уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что Луганская Народная Республика готова и далее проводить подобные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU