2019-03-21T21:56:59+03:00
Политика

ЛНР в одностороннем порядке передала Украине 60 осужденных

Об этом сообщила уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube/МВД ЛНРФото: youtube/МВД ЛНР
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Представители Луганской Народной Республики в одностороннем порядке передали украинской стороне – 60 осужденных. Об этом сообщила уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева

- Управлением исполнения наказаний Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики была осуществлена очередная передача украинской стороне в одностороннем порядке еще 60 заключенных, осужденных до 2014 года, которые отбывали наказание в учреждениях УИН МВД ЛНР, - рассказала она.

ЛНР передала Украине 60 осужденных.

Передача проходила на линии соприкосновения вблизи города Счастье.

- Со стороны ЛНР это был добровольный жест по пожеланиям родственников и самих осужденных», – отметила уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

Фото: youtube/МВД ЛНР

Фото: youtube/МВД ЛНР

Это уже не первая передача осужденных республиками Донбасса украинской стороне. Каждый раз это происходит в одностороннем порядке.

- Незалежная не собирается отвечать на жест доброй воли ДНР и ЛНР. Это у них сейчас идеологически заложено, - комментирует «Комсомолке» донецкий политолог Светлана Бутко. - Они не будут делать никаких действий без разрешения западных кураторов, которым нет никакого дела до человеческих судеб.

Тем не менее, уполномоченный представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева заявила, что Луганская Народная Республика готова и далее проводить подобные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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