Как школьники ДНР писали письма товарищу Артему в прошлое: "Таким ли ты видел Донбасс?"

136 лет назад в этот день - 20 марта 1883 года родился Федор Андреевич Сергеев (позывной "Артём") - основатель Донецко-Криворожской Республики.

Самое невероятное его приключение это бегство в 1910-1911-х из ссылки в Сибири через Китай, Японию, Корею в Австралию, где он издавал газету "Эхо Австралии". В 1917-м из Австралии вернулся в Россию через Владивосток. А в декабре 1917-го уже выступал на Всеукраинском Съезде Советов. Уже тогда возникли трения между сторонниками Автономии Донбасса и большевиками, выступавшими за Большую Украину. Товарищ Артем, вел работу по восстановлению угольных шахт донецкого бассейна, поддержал автономию Донбасса. За что его и любят в Донбассе.

12 февраля 1918-го основал Донецко-Криворожскую Республику, которую парламент ДНР 6 февраля 2015-го объявил историческим предшественником ДНР. Погиб загадочно - при испытании аэровагона между Москвой и Тулой 24 июля 1921-го. Это тоже сейчас припоминают. Похоронен в братской могиле на Красной площади в Москве.

В одной из школ ДНР накануне прошли занятия по истории, где дети должны были написать письмо Артему, рассказав о себе, современном Донбассе, своем видении Донецко-Криворожской Республики. Эти детские бесхитростные письма заставляют задуматься о многом нас, взрослых.

Вот отрывки их некоторых сочинений:

"Здравствуйте, товарищ Артем. Мой рост 101,5 см, я занимаюсь велоспортом, у меня родился брат, я чемпион ДНР по борьбе, я хорошистка".

"Сейчас в Донбассе война. Мы не в Украине и не в России. Горловка - это сейчас ДНР. Сейчас на окраинах идут обстрелы, но в центр попаданий пока нет. Но в 2014 много попадали в центр, было очень много убитых и раненых людей. Но сейчас бахает меньше".

"Я хочу, чтобы все были дружны, несмотря на национальность".

"Точно сказать, что поменялось - я не могу, но могу сказать, что живем мы, как все люди, ничего необычного, ну разве что ночью я боюсь каждого баха и представляю, что это какая-то бомба опять упала на мирных людей. Мама меня успокаивает."

"Хочу пожелать Донбассу в будущем - просто стать более защищенным".

"Сейчас Донбасс стал лучше. В те времена было как-то скучно, а сейчас - круто. Донбасс заботится, чтобы мы могли получить работу и деньги. Россия помогает нам с едой и водой."

"Хочу пожелать Донбассу нормальных дорог, много деревьев, зарплат и работы".

"Хочу, чтобы закончилась война и у нас построили хороший скейт-парк, и чтобы убрали комендантский час".

"Современный Донбасс стал таким унылым, он стал городом для престарелых и тут нечего делать".

"У нас идет война. На окраине Горловки слышны громкие взрывы. Попадания в дома, осколки, большие снаряды".

"Желаю, чтобы закончилась война и было больше открытых магазинов. Больше людей поселятся в дома. Я желаю Донбассу процветания!"

"Я бы хотела, чтобы у нас была своя республика и всё было хорошо".

"У нас в Донбассе всё плохо, дорог нет, а правительство более-менее нормальное и низкие зарплаты".

Одно из писем впечатляет более других, к тому же написано оно тезкой товарища Артема.

«Здравствуй, товарищ Артем!

Я ученик 5 класса, мне 11 лет. Мне понравилось, что Донбасс был при вас независимым, вы молодец.

Мне понравилось твое государство и твоя мечта сбылась, но чуть-чуть не так - мы теперь живем в ДНР.

ДНР - это теперь наш город, много изменилось, ты бы теперь не узнал;

Мой город - ДНР, это почти как твой ДКР, и много национальностей и народов.

У нас в Донбассе всё хорошо, только дорог нет, но это не страшно.

В ДНР идет война и плохие люди стреляют в детей.

С начала войны, когда были очень сильные обстрелы, был маленький луч надежды, что когда то всё будет хорошо, но сейчас этот луч пропал, и возможно дело идет к третьей мировой войне, а может и нет, а может нас присоединят к России и война кончится, но это вряд ли.

Извините, Федор, но 5 лет назад мы отсоединились от Украины, теперь мы ДНР и мы сейчас воюем с Украиной. Ваша мечта сбылась?

У нас на улицах чисто, красиво и идет война. Мы это не совсем понимаем.

У нас живут небогато, а зарплаты низкие и у нас были выборы.

У нас много хороших и нужных людей.

Хочу, чтобы мы присоединились к России, потому что это наш дом.

Хочу мира и чтобы можно было подольше гулять и быть в гостях.

Все у нас мечтают о том, как не будет войны, будут работать все магазины и к нам будут все приезжать.

Хочу, чтобы наш город нравился и нас любили.

Хочу, чтобы наш город был как Петербург, потому что я люблю свой город.

Хочу, чтобы были рестораны и появились разные работы.

Я хочу, чтобы Донбасс вернулся в Россию и чтобы сделали дороги.

Мы хотим мира, и чтобы нас больше не убивали, я желаю мира и добра.

Я хочу, чтобы мы процветали и жили, как другие обычные люди.

Мне очень хочется, чтобы Донбасс стал отдельным государством, чтобы закончилась война и больше никогда не начиналась, чтобы на Донбасс никто не нападал.

Спасибо вам Артем, что стояли за нашу Родину».

Кстати, возглавленная Артемом Донецко-Криворожская Советская Республика, в народе носила название «Республика Донбасс». Каким будет ее будущее? Вернется ли она под крыло России, как мечтают школьники ДНР, остается только догадываться.