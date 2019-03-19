Отделение "Почты Донбасса" в Петровском районе спас Набат

Знакомьтесь – это Набат. Благодаря его таланту была пресечена попытка ограбления отделения почтовой связи в Петровском районе Донецка.

По этой причине генеральный директор Государственного предприятия «Почта Донбасса» Денис Неудачин лично посетил Кинологический центр МВД ДНР и передал для Набата и других служебных собак 20 кг говядины.

- Захотелось увидеть Набата и поблагодарить за оперативную работу. Мы предварительно узнали, что он любит говядину, и надеемся, что угодили, — прокомментировал Денис Неудачин.- ОПС Донецк 61 уже в ближайший понедельник возобновит полноценную работу. Улица Рационализаторов, 8, наше прифронтовое отделение.

На сегодняшний день в Кинологическом центре Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики на службе числится более 30 собак разных пород: борлер-колли, курцхаар, грюнендаль, малинуа, голден-ретривер и, конечно, немецкая овчарка, как наш Набат. Четвероногие помощники полицейских выявляют наркотические и взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, а также помогают разыскивать преступников по «горячим следам».

Как говорят специалисты, главное в отборе собак для службы — рабочие качества, здесь важна грамотная селекция, «правильная кровь», а также уравновешенный характер. Пожалуй, лучшей себя показала порода немецкой овчарки. Набату, к примеру, 6 лет, пять из которых он помогает правоохранителям находить преступников. Важно отметить, что после службы собак не отправляют «на пенсию», они остаются в центре. Работа работой, но собака – это, прежде всего, друг человека.

В криминалистике существует несколько видов экспертиз для идентификации человека по различным видам следов, среди них и одорологическая, которая предполагает работу с запахами.

Если рассматривать запах с точки зрения человеческого восприятия, то это в некотором роде что-то эфемерное и субъективное. А вот в криминалистике запах — полноценный вещдок, если уметь его правильным образом «читать». И пока это под силу только «биологическим анализаторам», то есть собакам. Методу использования собак во всем мире лет 70, это классика, которая полностью себя оправдала. И надо отметить, что иногда такая экспертиза — единственный ключ к раскрытию преступлений, которые были совершены без свидетелей.

Интересно, что сравниться по возможностям с собаками могли бы и хомяки. Но живут они мало — всего пару лет, а начальная подготовка требует времени. Поэтому альтернативы собакам нет и, пожалуй, не будет, несмотря на развитие технологий.