В Луганске прогремел взрыв: повреждены два дома и автомобиль

На востоке Луганска прогремел мощный взрыв. Повреждены автомобиль и дом. Об этом сообщили в МЧС ЛНР. Автомобиль и окна пяти квартир получили повреждения в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в ночь на вторник.

- 19 марта в 01.07 ночи в Луганске по улице Клубная, 57 в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства поврежден автомобиль Daewoo Sens, - говорится в сообщении. - Также повреждено остекление 12 окон в пяти квартирах жилых домов № 55 и 57.

В спасательном ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет.

По одной из версий – сработали украинские диверсанты. Диверсия могла быть направленна на дестабилизацию обстановки в Республике накануне президентских выборов на Украине.

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП», что в конце прошлого года от задержанных агентов СБУ была получена информация о готовящихся покушениях на руководителей правоохранительных структур Республики.

- В последнее время в Республике был раскрыт ряд резонансных убийств и террористических актов. Также мы активно боролись с контрабандой наркотиков, которые поступали в ЛНР из незалежной, - рассказал источник. - Все нити вели к украинским спецслужбам. Это одни из главных причин СБУ устранить руководство силовых структур ЛНР.

Также не исключено, что взрыв связан с разборками между местными жителями. Даже у мирных граждан за время войны скопилось не мало взрывоопасных предметов.