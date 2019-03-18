Женщина в Горловке на самой передовой спасает несколько десятков бездомных животных

Елена Лаврова – русский писатель. Живет на самой окраине Горловки. В этом есть определенный символизм. Вообще он тут повсюду. Например, в названии ее улицы, которая носит имя Георгия Жукова, а ведет к ней проспект Победы.

Горловка - город героических людей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Войну видит не по телевизору

Из окон однокомнатной Лениной квартиры видны терриконы, там передовая. Поэтому сводки с фронта она смотрит не по телевизору или читает в интернете, а непосредственно видит в своем окне. На балконе ни одного целого стекла – все вылетели еще в 2014 году.

- А вот это окно на кухне вообще вылетело вместе с рамой, вставлено только благодаря моей подруге, которая пришла ко мне зимой и ужаснулась, в каком холоде я живу, - говорит женщина. – У властей я ничего просить не стала.

Наверное, ей было бы страшно, будь она одинока. Но в ее однокомнатной квартире живут 20 кошек и четыре собаки! Кроме того, почти столько же ждут появления Елены на улице, на ближайшем пустыре. Война поломала не только человеческие судьбы, но и сделала многих животных бездомными. Часто хозяева уезжали, бросая бывших любимцев.

Елена к тому же талантливый писатель и художник.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сколько в нашем городе таких бедных псов! После первого обстрела Горловки «Градами» в конце июля 2014 года, люди стали бежать из города, - вспоминает Елена. - В особенности те, у кого были автомобили. Рано утром я шла по улице и видела мужчин и женщин, торопливо загружающих легковушки всяким барахлом. Из-за этого барахла в легковушках не хватало места домашним животным. Их второпях бросали прямо на улице. Это в лучшем случае. Некоторые хозяева были в такой панике, что забывали выпустить своих питомцев, или запирали их в домах и квартирах, обрекая на мучительную смерть от голода и жажды. Конечно, так поступали не все. По улицам города носились стаи голодных псов, и среди них были овчарки и московские сторожевые, доберманы и эрдельтерьеры. Они бегали возле мусорных баков, но там не всегда было, чем поживиться. К следующему лету все эти собаки погибли, не пережив зимы. Выжили только беспородные псы.

До войны Елена преподавала в Горловском институте иностранных языков, читала историю зарубежной литературы и культурологию. Но в 2014 году, в разгар Майдана, она осталась без работы, высказав свидомому ректору института все, что она о нем думает.

Как многодетной матери, полагается скидка

Как выживать на одну пенсию, когда взял под свою опеку столько хвостов? Ведь кроме кормления, Елена лечит и стерилизует животных, как своих, так и бездомных, на пустыре.

Сколько же их тут! Они буквально повсюду, все пространство наполнено – котиками.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Непросто, конечно. Так, стерилизация кошки стоит от 1200 рублей, но мне, как многодетной матери, делают скидку, и операция обходится всего в 300 рублей. Сунулась как-то в частную ветклинику, расценки там космические, - рассказывает о своих ежедневных хлопотах Елена. – Здесь, в Горловке, мне помогает ветеринар Эля Ванина. Она бесплатно стерилизует бездомных собак. Еще из Донецка приезжает помогать парень-ветеринар, садится в собственную машину и едет сюда, в обстреливаемую Горловку лечить, прививать, оперировать. Вот о ком напишите!

Удивительно, но при этом в ее небольшой квартире, заставленной шкафами с книгами, всем питомцам есть собственное место. Потому что во всем любовь. Тут даже собаки и кошки спят рядом и не ссорятся. Людям бы поучиться! Ищу, куда поставить свою сумку и понимаю, что чуть не поставила ее на котика. Подушечки на диване тоже вдруг оживают и оказываются котиками. Они просто повсюду – простые и с признаками породы, молодые и не очень, ветеранам по 16 лет! Ми-ми-ми, помноженное на двадцать хвостов. Кстати, на привезенные лакомства они не бросаются, вопреки нашим ожиданиям. Елена их кормит отменно и все они выглядят весьма упитанными.

Счастья много не бывает!Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Алиса, Соня, Марта, Пиф, Степка и даже Хусим Рамзес Третий – всех не перечислить! У каждого здесь своя, порой драматическая, судьба, свое имя и даже отчество, - говорит Елена, принимая привезенный нами корм. – У каждого своя кроватка, тарелка и горшок. И, конечно, свой характер, но все они слушают меня, дисциплина у нас железная! Лада, а ну прекращай ворчать на гостей, - говорит Елена молодой овчарке, и та моментально слушает ее.

У каждого животного своя драматическая судьба

Елена, истинный интеллигент, встречает нас за столом, покрытым белоснежной скатертью, натуральный густой кофе разливает из кофейника в миниатюрные чашечки. Не успеваю я присесть, как на коленях у меня оказываются сразу три котика! Здесь понимаешь, что вот это и есть счастье. Ни деньги, ни карьера, ни статусность. Это когда тебя греют двадцать кошек и с полдесятка собак. А еще столько же ждут твоего появления на улице, как не ждет самый влюбленный мужчина свою избранницу в конфетно-букетный период. Они любят тебя любую - не выспавшуюся, грустную, забывшую подкраситься - любую!

- Вообще животные у меня были с детства. Самая первая овчарка спасла нас с бабушкой от грабителя. Тогда после войны шастало много подозрительных личностей и вот один из них – в ватнике, шапке-ушанке и забрался к нам в дом. Видимо, уголовник. Мы растерялись, а овчарка кинулась на него молча и повалила. От ее зубов он спасался бегством. А сейчас все эти собаки в моей квартире – военные. В отличие от котов, всех их ко мне привела война. Одну из собак спасала прямо с крыши, куда бедный пес вбежал, не помня себя от грохота обстрела и умирал там на рубероиде, раскаленном августовским солнцем. А вот, например, Чара, - Елена указывает рукой на роскошную кудрявую собаку, похожую на пса Барона из семейства «Букиных» - бернского зенненхунда. - Самый разгар боевых действий, 2014 год. Мы вышли с соседями на родник за водой. У нас тогда не было ни электричества, ни воды, а только сплошной ад обстрелов. Нужно было идти три километра вниз к роднику, а затем 3 километра в гору, уже с полными баклажками. Благо, меня выручала моя ласточка – велосипед. Возвращаюсь с водой, а на крылечке щенок лежит беспомощный. Куда ж его? Подмышку и домой.

Чара, будто понимая, что мы сейчас говорим о ней, подходит к Елене и молча кладет ей на колени свою умную голову.

Так появилась в доме Елены и овчарка Лада, маленьким щенком замерзающая на остановке в луже собственной мочи. Еще одну собаку сбил автобус, с перебитым позвоночником, она тоже попала к Елене. А через 1,5 месяца неусыпных забот и внимания самостоятельно встала на ноги. Ретривер Мотя была спасена из канализационного колодца и тоже стала обитательницей квартиры Елены.

Мотю спасали из канализационного люка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С соседями – пакт о ненападении

- Животные у меня все тихие, доброжелательные. Вообще, считаю, в нападении собаки, виноват только человек, неправильное воспитание животного, - признает Елена. – Поэтому с соседями мы в хороших отношениях, друг на друга не лаем. Есть, правда, старушка, которая ненавидела и буквально терроризировала меня из-за животных, но она вот уже три года не выходит из квартиры. В свое время она даже подбивала соседей писать на меня жалобу, но никто не подписал.

Утро Елены начинается с прогулки со своими собаками. Затем их нужно по очереди выкупать.

Кошки и собаки мирно сосуществуют рядом.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Боже! Как выкупать сразу четверых собак!? – изумляюсь я.

- В купании у нас соблюдается строгая очередность, которая им хорошо известна. Я снимаю с них поводки и ошейники, и они терпеливо ждут своей очереди вымыть лапы. Сложнее всего осенью, когда в степи грязно, - видно, что Елена здесь непререкаемый авторитет. - Затем спешу к собакам на пустырь, покормить их. Своих туда брать нельзя, иначе конфликт неминуем. Прогулка с собаками дважды в день. А кроме этого нужно несколько раз в день всех покормить, убрать, вычесать, больным – дать лекарства.

На издание собственного романа о войне денег нет

При этом Елена продолжает писать.

- У меня изданы книга стихотворений и поэм, роман о Цветаевой «Рождённая мимо времени», книга эссе «Слово о Марине Цветаевой», книга эссе «Письма к Марине Цветаевой», рассказ о войне в московском издании «Писатель года 2017», - не перестает удивлять нас Елена. - Пять монографий о Цветаевой. Публикации рассказов о войне в электронном журнале "Камертон". Много неопубликованного, ибо теперь на это нет денег - стихи, переводы, пародии, рассказы, повесть, которую заканчиваю. Есть у меня и пьесы.

Ее роман из трех глав «Железная роза – мужества символ» об этой войне, написанный на основе собственных дневниковых записей, так и лежит в издательстве Донецка. Это заезжие писатели легко издают свои романы о войне в Донбассе, непременно в твердом переплете и с картинками. Ленин же роман ждет своего часа в издательстве с октября прошлого года.

Елена еще успевает писать картины. И получается у нее это, как и все, талантливо.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Пророка нет в Отечестве своем, так было всегда, - философски замечает Елена, одновременно гладя собаку и пару кошек. - Денег на издание у меня нет, тут бы животных прокормить. В соцсетях от имени своей собаки я вела страничку «Лада Лавровская». Там было много смешного и забавного, но, кроме прочего, овчарка Лада честно «писала» о войне, о том, как переживает обстрелы. За это страничка была тут же удалена администраторами. Говорить правду о войне не позволено даже собакам.

А еще Елена рисует. На стенах квартиры несколько картин маслом – зимний пейзаж, подсолнухи Ван Гога. А я не перестаю удивляться ее талантливой натуре. Душа ведь тоже бывает талантливой и светлой. Правда, не у всех.

А тем, кто желает помочь Елене: карта Сбербанка РФ 4279 5200 7343 8007

(указывать ФИО получателя - Лаврова Елена Леонидовна)