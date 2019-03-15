Исторический памятник Васильевский курган в Донбассе за полвека превратился в мусорную свалку

В советское время этот курган охранялся государством. Полвека назад в результате проведенных здесь археологических раскопок, учеными было сделано много открытий, имеющих огромное историческое значение.

Заповедное урочище Васильевка.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

- В 70-е годы здесь археологи вели раскопки и обнаружили 7 культурных слоев, т.е. начиная от времени киммерийцев и заканчивая половцами, - рассказывает председатель Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам Роман Кишкань - Здесь было обнаружено и половецкое захоронение с очень интересными артефактами. Мы считаем, что необходимо начать работы по восстановлению этого места, потому что оно действительно имеет мировое значение и хотели бы создать здесь особо охраняемую природную территорию.

Васильевский курган превратился в мусорную свалку.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Первым делом здесь нужно организовать субботник. С таким призывом экологи обратились в местные администрации. В начале апреля, когда по всей республике начнутся работы по наведению порядка, местные жители вместе с представителями экологической организации начнут расчистку кургана от мусора. Затем, здесь будут проведены работы по благоустройству территории. Субботник планируют провести и в расположенном неподалеку заповедном урочище «Васильевка».

- Это удивительное место, расположенное в излучине Кальмиуса. С древнейших времен оно являлось местом заселения. С неолитических времен, бронзовых, средние века. Археологи находили здесь артефакты, свидетельствующие о том, что это место было очень давно заселено, - рассказывает Роман Кишкань. - Кроме того, в этом месте расположена особо охраняемая природная территория - заповедное урочище «Васильевка», где произрастает эндемик - аистник Бекетова. Это растение, которое занесено в Зеленую Книгу. Здесь недалеко были расположены и существовали когда-то храмы христианские. Существуют разные версии: кто говорит, что мечеть тут стояла, кто говорит, что это купольный христианский храм.

Единственная сохранившаяся фотография уникального храма.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Этот уникальный храм не дожил до наших дней. Службы в нем прекратились еще в 1938 году. А в 70-х он просто был уничтожен. Осталась единственная фотография 1968 года и снимок, сделанный во время проведения аэрофотосъемки

- В летописях этот храм упоминают где-то в XIII - XIV веке. Тогда он уже работал и существовал, - рассказывает представитель раздольненской администрации Валентин Носенко. - И после разрушения храма районные власти создали здесь памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне.

На месте старинного храма возвели памятник воинам-освободителям.Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Села Васильевка и Раздольное - это уникальные места на карте республики. Здесь, в этом месте, объединены исторические, этнографические, географические, археологические, палеонтологические и прочие особенности, которые, безусловно, должны вызывать интерес.

Сохранение исторических памятников и природных ландшафтов должно стать приоритетной задачей. Экологи считают, что эта территория в перспективе может стать элементом туристической инфраструктуры республики.