2019-03-15T09:57:12+03:00
Политика

Как вдовы нынешней войны в Донбассе помогают выжить друг другу

Горе объединило женщин Донецка, а вдовы этой войны помогают вдовам Великой Отечественной, им есть что сказать друг другу
АННА СЕМЕНЕНКО
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Жительнице Петровского района пришлось узнать две войны.Жительнице Петровского района пришлось узнать две войны.Фото: АННА СЕМЕНЕНКО
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Петровский район один из самых обстреливаемых районов Донецка, именно поэтому здесь люди такие сплоченные: все они бок о бок были в эпицентре взрывов, хватались за жизнь из последних сил.

В одном только Петровском районе живут 64 женщины, потерявшие своих мужей на войне и ставшие одним целым – дружной общиной. Общее горе собрало этих женщин вместе: они помогали ополченцам и друг другу, а сегодня помогают еще и жительнице своего района, дом которой пострадал во время обстрела в 2014 году, – тоже вдове.

Жительница Петровского района Вера Семеновна – ветеран Великой Отечественной войны – смогла уцелеть в 2014 году только из-за того, что вовремя уехала. Уехала в никуда – в Мариуполь, а когда вернулась, увидела свой полуразрушенный дом.

Сильные обстрелы были причиной плохого самочувствия Веры Семеновны – женщина попала в больницу с инфарктом. Денег не хватало ни на ремонт, ни на лекарства. А в доме тем временем не было ни окон, ни дверей, ни крыши.

Сейчас, в феврале 2019 года, в доме женщины стоят новые пластиковые окна и новая дверь – помощь от Российской Федерации.

Дом Веры Семеновны нуждался в ремонте: стены с дырами от осколков и побитая мебель, проблемы с отоплением, водой, газом, гнилой пол и протекающий потолок.

На ее горе откликнулись вдовы этой войны в Донбассе. Фото: АННА СЕМЕНЕНКО

На ее горе откликнулись вдовы этой войны в Донбассе.Фото: АННА СЕМЕНЕНКО

Женщина 8 месяцев не получала гуманитарную помощь

- Говорили, что мне не положено, – рассказывает Вера Семеновна. – Я писала письмо главе Республики, но оно то ли было утеряно, то ли пошло не туда, куда я хотела.

Вера Семеновна обращалась не в одно место: и в городскую администрацию, и в районную, хотела, чтобы в доме были сделаны внутренние работы.

- Краску сама покупала и полы сама красила, хотя цены такие, что мне даже на самые бюджетные лекарства не хватает, – говорит женщина, вспоминая то время, когда особенно сильно нуждалась в помощи. – Я просила подсказать мне, к кому можно обратиться.

Проблема была еще и в том, что о выдаче гуманитарной помощи жители района не знали: объявления в местах, где их бы заметили люди, отсутствовали.

Женщина узнала о выдаче чешской гуманитарной помощи – это было значительным подспорьем.

Вдовы Петровского района помогают с ремонтом

- Мы планируем восстановить все комнаты, кроме этих двух, - рассказывает одна из женщин, живущая по соседству, - вы ведь видите, сколько уже работы сделано. Хочется, чтобы человек поскорее въехал в свой дом, а мы уже будем приходить в гости и навещать.

В доме восстанавливают жилую комнату – здесь поклеены новые обои, стоит новое пластиковое окно, ремонтируют полы. Ремонтируют также кухню – здесь работа идёт каждый день.

Теперь в доме будет теплее. Фото: АННА СЕМЕНЕНКО

Теперь в доме будет теплее.Фото: АННА СЕМЕНЕНКО

- Это она сейчас сидит и общается с вами, а так трудится, как пчелка, - улыбаясь, говорит Вера Семеновна о своей помощнице, - приходит каждый день и с утра до вечера что-то клеит, красит, не присядет даже на минуту.

Эта помощница – соседка Веры Семеновны – также является частью общины. Она осталась без мужа в августе 2014 года: 13 августа в Грабском он погиб в бою. Там же ему и его сотоварищам поставлен памятник. Вдовы Петровского района каждый год приезжают к памятнику, чтобы почтить память ушедших.

Через человека, занимавшего ранее должность помощника депутата, женщины узнали об этой ситуации – когда вдова ветерана Великой Отечественной войны, инвалида первой группы, которая и сама приравнивается к ветерану войны, осталась одна, без помощи и поддержки, – и решили сделать то, что могут, своими силами.

Главой такой женской общины можно считать Наталью Конох – сильную духом и справедливую женщину, жительницу поселка Трудовские, для которой на первом месте человеческий закон.

- Надо абстрагироваться от нехороших людей и жить своим мирком, и добиваться справедливости, - говорит она нам, - я этому и девчонок своих учу. В одиночестве ничего не добьешься, надо отстаивать одну общую идею.

Народность и коллективность – вот что характеризует этих людей

- Мы бы хотели, чтобы нас выслушивали, - рассказывает Наталья, - что мы хотим, что предлагаем, у нас есть инициативная группа.

Они думают друг о друге и хотят, чтобы власть также думала о простых людях, которым просто хочется быть дома – в Донецке, в своем районе, где не будет слышно выстрелов.

- Здесь много проблем, а в центре люди немного иначе живут, - рассказывают женщины, - о Петровке забывают. Здесь магазинов почти нет, многие дома и школы разрушены, один-единственный магазин с доступными ценами хотят закрыть из-за высокой арендной платы.

- Хочется уже дожить, но как ваше поколение будет жить? – рассказывает Наталья, думая о будущем нашего города и Республики в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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